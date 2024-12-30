5 dicas básicas para quem está planejando viajar com carro elétrico

Sendo proprietário de carro elétrico ou não, existem algumas dúvidas sobre o carregamento em caso de viagens mais longas, sobretudo no final de ano Crédito: Shutterstock



O número de carros elétricos no Brasil disparou nos últimos anos. No acumulado de 2024, até o mês de novembro, 153.360 veículos foram emplacados, um aumento de quase 100% em relação ao mesmo período do ano passado, que teve 76.972 unidades emplacadas de janeiro a novembro de 2023.

No Espírito Santo não foi diferente. Enquanto o emplacamento foi de 2.353 unidades no ano passado, em 2024 este número quase dobrou, com 4.551 unidades, com mais de 93% de aumento de janeiro a novembro. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).

Sendo proprietário de carro elétrico ou não, existem algumas dúvidas sobre o carregamento em caso de viagens mais longas, sobretudo no final de ano. Por isso, veja como se planejar para percorrer longas distâncias com um veículo que precise ser carregado na tomada.

1 - Analise a rota

Antes de pegar a estrada, veja no mapa qual caminho será percorrido considerando os pontos de carregamento. Atualmente, existem alguns aplicativos que ajudam a fazer esse planejamento. O administrador e um dos fundadores da Associação Brasileira de Proprietários de Veiculos Elétricos e Inovadores (Abravei), Leonardo Basoni, utiliza essas plataformas para programar suas viagens.

“Para fazer minhas viagens eu utilizo o app Plugshare, uma espécie de rede social de mapeamento de carregadores. Nele encontro os pontos de recargas pela via onde planejo trafegar. Se eu encontrar na estrada algum ponto de recarga que ainda não está cadastrado nele, posso eu mesmo adicionar. Junto do Plugshare, utilizo o ABRP (A Better Routeplanner). Esse app faz o planejamento das paradas de carregamento colocando o início e o destino da viagem”, destaca.

2 - Conheça a autonomia do veículo

Uma das maneiras de se planejar é conhecer a autonomia do veículo, que varia entre os modelos. Além disso, é importante estar ciente de que, diferente dos carros movidos à combustão, os veículos eletrificados consomem mais em estradas.

Por isso, o relevo do percurso que será feito também deve ser levado em conta, uma vez que influencia no consumo na duração da bateria.

3 - Faça uma recarga completa antes de viajar

Sair de casa com o carro completamente carregado é mais seguro caso haja imprevistos em algum eletroposto, por exemplo. Além disso, economiza uma possível parada durante o trajeto, diminuindo o tempo total da viagem.

4 - Não se esqueça da manutenção

O veículo eletrificado, assim como o movido à combustão, precisa estar com a manutenção em dia antes de pegar a estrada. Alguns pontos que merecem atenção são os componentes do motor como óleo, graxa e líquido de arrefecimento, já que os carros elétricos exigem mais lubrificação na engrenagem.

Além disso, verificar os pneus, o estepe e fazer a calibragem é essencial para qualquer tipo de veículo, e não é diferente entre os eletrificados.

5 - Fique de olho no consumo de energia