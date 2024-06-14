Senai inaugura em julho o primeiro laboratório de carros elétricos do ES

Senai está com uma unidade móvel de veículos elétricos na ESX Crédito: Divulgação

De hoje até domingo (16), o Senai está realizando uma ação na Espírito Santo Innovation Experience (ESX), onde os participantes podem conhecer sua Unidade Móvel de Veículos Elétricos.

A estrutura é uma prévia do futuro Centro de Excelência Automotiva do Senai, que será o primeiro laboratório especializado em mobilidade elétrica do Brasil e conta com a parceria da Comexport (empresa brasileira de comércio exterior), Fiat e Yamaha.

Laboratório de carro elétricos vai ficar na Unidade do Senai, em Vitória Crédito: Divulgação

Localizado no Senai Vitória, o empreendimento será inaugurado em julho e as primeiras turmas estão previstas para o segundo semestre de 2024. A partir de agosto, serão oferecidos cursos técnicos, qualificação, aperfeiçoamento, além de certificação internacional em manutenção de veículos. O investimento previsto para o projeto é de R$ 3,9 milhões, sendo que desse total R$ 2,5 milhões são em recursos próprios do Senai ES e R$ 1,4 milhão da Comexport.

Na unidade móvel em exposição na ESX, está sendo realizada a palestra “Eletromobilidade: perfil do profissional e as novas demandas do mercado”.