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Eletromobilidade

Senai inaugura em julho o primeiro laboratório de carros elétricos do ES

Inauguração será na unidade localizada em Vitória; prévia do laboratório está em exposição durante a ESX em uma unidade móvel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2024 às 18:46

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 18:46

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Senai está com uma unidade móvel de veículos elétricos na ESX Crédito: Divulgação
De hoje até domingo (16), o Senai está realizando uma ação na Espírito Santo Innovation Experience (ESX), onde os participantes podem conhecer sua Unidade Móvel de Veículos Elétricos.
A estrutura é uma prévia do futuro Centro de Excelência Automotiva do Senai, que será o primeiro laboratório especializado em mobilidade elétrica do Brasil e conta com a parceria da Comexport (empresa brasileira de comércio exterior), Fiat e Yamaha.
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Laboratório de carro elétricos vai ficar na Unidade do Senai, em Vitória Crédito: Divulgação
Localizado no Senai Vitória, o empreendimento será inaugurado em julho e as primeiras turmas estão previstas para o segundo semestre de 2024. A partir de agosto, serão oferecidos cursos técnicos, qualificação, aperfeiçoamento, além de certificação internacional em manutenção de veículos. O investimento previsto para o projeto é de R$ 3,9 milhões, sendo que desse total R$ 2,5 milhões são em recursos próprios do Senai ES e R$ 1,4 milhão da Comexport.
Na unidade móvel em exposição na ESX, está sendo realizada a palestra “Eletromobilidade: perfil do profissional e as novas demandas do mercado”.
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Até domingo, haverá palestras sobre eletromobilidade Crédito: Divulgação

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