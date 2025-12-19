Ofertas de fim de ano

Descontos de até R$ 45 mil para trocar de carro ou moto ainda em 2025

Além dos abatimentos no valor de tabela, concessionárias no ES oferecem atrativos como carência para o início do pagamento, podendo iniciar a partir do Carnaval

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 19:10 - Atualizado há 35 minutos

A picape Mitsubishi Triton está com descontos de R$ 45.677,50 em promoção Crédito: Mitsubishi/Divulgação

O mercado automotivo entra na reta final de 2025 com campanhas que oferecem reduções de preços e bônus de valorização para quem pretende trocar de carro ou moto antes do ano acabar. As ações promocionais de concessionárias no ES apresentam descontos diretos que chegam a R$ 45 mil, no caso da picape Mitsubishi Triton GL, que está com uma condição de preço de fábrica, de R$ 249.990 por R$ 204.312,50 (desconto de R$ 45.677,50)

Há ainda oportunidade para quem deseja trocar de moto com ofertas que trazem tanque cheio, acessórios inclusos e planos de crédito facilitados via cartão. Já para os veículos pesados, a Contauto Foton oferece pacotes de manutenção preventiva inclusos na compra de modelos novos, com foco em frotistas e transportadores autônomos neste último mês do ano.

Além dos abatimentos no valor de tabela, as redes de concessionárias oferecem atrativos como carência para o início do pagamento, como em alguns casos, em que as parcelas podem ser programadas para depois do Carnaval ou até abril de 2026, e benefícios como o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e revisões gratuitas. Veja abaixo algumas dessas ofertas e condições especiais:

Kobe Nissan

Novo Nissan Kicks tem modelos com desconto de até R$ 39 mil Crédito: Nissan/Divulgação

Nissan Sentra Advance 2026: de R$ 184.990 por R$ 145.990 (desconto de R$ 39 mil) + taxa zero.

de R$ 184.990 por R$ 145.990 (desconto de R$ 39 mil) + taxa zero. Nissan Kicks Sense 2026: a partir de R$ 144.990 + taxa zero.

a partir de R$ 144.990 + taxa zero. Nissan Kicks Play Sense 2025: de R$ 131.990 por R$ 119.990 (desconto de R$ 12 mil) + taxa zero em 36x.

de R$ 131.990 por R$ 119.990 (desconto de R$ 12 mil) + taxa zero em 36x. Nissan Kait 2026: versões a partir de R$ 102.590.

Royal Enfield Espírito Santo

Royal Enfield Classic 350 Stealth Black vem com IPVA grátis e tanque cheio Crédito: Divulgação

Toda linha: entrada + 1ª parcela para depois do Carnaval.

entrada + 1ª parcela para depois do Carnaval. Royal Enfield Super Meteor 650 Celestial Blue/Red : de R$ 38.990 por R$ 36.990. Desconto de R$ 2.000 + R$ 500 de bônus para boutique/acessórios.

: de R$ 38.990 por R$ 36.990. Desconto de R$ 2.000 + R$ 500 de bônus para boutique/acessórios. Royal Enfield Shotgun 650 Sheet Metal Grey: por R$ 33.990 + R$ 500 de bônus para boutique/acessórios.

por R$ 33.990 + R$ 500 de bônus para boutique/acessórios. Royal Enfield Hunter 350: de R$ 20.990 por R$ 19.990 + IPVA grátis + tanque cheio

Multicar Mitsubishi

Mitsubishi Triton GL AT 4x2 2026 tem desconto de R$ 45 mil Crédito: Divulgação

Mitsubishi Triton GL AT 4x2 2026: de R$ 249.990,00 por R$ 204.312,50 (desconto de R$ 45.677,50) em venda direta de fábrica.

de R$ 249.990,00 por R$ 204.312,50 (desconto de R$ 45.677,50) em venda direta de fábrica. Mitsubishi Outlander 2026: superavaliação de até R$ 25.000 no usado na troca ou entrada + taxa 0%.

superavaliação de até R$ 25.000 no usado na troca ou entrada + taxa 0%. Mitsubishi Eclipse Cross HPE 2026: taxa 0% ou bônus de até R$ 10.000 no usado na troca.

taxa 0% ou bônus de até R$ 10.000 no usado na troca. Mitsubishi Eclipse Cross Rush (PCD): R$ 149.990 com processo de isenção gratuito.

Orvel Citroën

Citroën Aircross 2026 sai de R$ 152.990 por R$ 129.490, com usado na troca Crédito: Citroën/Divulgação

Período : ofertas válidas de 05/12/2025 a 05/01/2026 (ou enquanto durar o estoque).

: ofertas válidas de 05/12/2025 a 05/01/2026 (ou enquanto durar o estoque). Citroën Basalt Feel MT 2025/2026: de R$ 102.490 por R$ 91.990 (com usado na troca) + 1ª parcela para abril de 2026.

de R$ 102.490 por R$ 91.990 (com usado na troca) + 1ª parcela para abril de 2026. Citroën Basalt Dark Edition 2025/2026: a partir de R$ 113.990 (com usado na troca) + 14 primeiras parcelas de R$ 99.

a partir de R$ 113.990 (com usado na troca) + 14 primeiras parcelas de R$ 99. Citroën Aircross XTR 2025/2026: de R$ 152.990 por R$ 129.490 (com usado na troca). Condição de 50% de entrada + 36x com taxa de 1,19%.

de R$ 152.990 por R$ 129.490 (com usado na troca). Condição de 50% de entrada + 36x com taxa de 1,19%. Citroën C3 XTR 2025/2026: a partir de R$ 89.990. Oferece R$ 2.000 de bônus no usado na troca ou taxa de 0,99% em 24x.

Orvel Peugeot

Peugeot 208 está com desconto Crédito: PEDRO BRITO

Período : ofertas válidas até 5 de janeiro de 2026 (ou enquanto durar o estoque).

: ofertas válidas até 5 de janeiro de 2026 (ou enquanto durar o estoque). Peugeot 2008 GT Hybrid 2025/2026 : de R$ 181.990 por R$ 154.990 (com usado na troca). Inclui bônus Lions de R$ 2.000 + bônus consórcio de R$ 3.000. Taxa 0% (70% de entrada em 12x) ou taxa 0,99% (50% de entrada em 24x). Veículo com pintura na cor preta. Para pinturas especiais e prazo de entrega, consulte condições na concessionária.

: de R$ 181.990 por R$ 154.990 (com usado na troca). Inclui bônus Lions de R$ 2.000 + bônus consórcio de R$ 3.000. Taxa 0% (70% de entrada em 12x) ou taxa 0,99% (50% de entrada em 24x). Veículo com pintura na cor preta. Para pinturas especiais e prazo de entrega, consulte condições na concessionária. Peugeot 2008 Active 2025/2026 : de R$ 151.990 por R$ 124.990 (com usado na troca). Inclui bônus Lions de R$ 2.000 + bônus consórcio de R$ 3.000. Taxa promocional de 0,99% com 50% de entrada e saldo em 36x.

: de R$ 151.990 por R$ 124.990 (com usado na troca). Inclui bônus Lions de R$ 2.000 + bônus consórcio de R$ 3.000. Taxa promocional de 0,99% com 50% de entrada e saldo em 36x. Peugeot 208 GT Hybrid: de R$ 136.490 por R$ 124.490 (com usado na troca). Inclui bônus Lions de R$ 2.000 + bônus consórcio de R$ 2.000. Taxa 0% com 70% de entrada em 12x.

de R$ 136.490 por R$ 124.490 (com usado na troca). Inclui bônus Lions de R$ 2.000 + bônus consórcio de R$ 2.000. Taxa 0% com 70% de entrada em 12x. Peugeot 208 Style 2025/2026: de R$ 105.990 por R$ 89.990 (com usado na troca). Inclui bônus Lions de R$ 2.000 + bônus consórcio de R$ 1.000. Taxa de 0,99% com 50% de entrada em 24x.

Orvel Fiat

Fiat Strada tem preços com desconto Crédito: Gabriel Dias/Automotrix

Fiat Strada Ultra 2026 : de R$ 148.490 por R$ 138.990.

: de R$ 148.490 por R$ 138.990. Fiat Pulse Drive 1.3: a partir de R$ 106.990.

a partir de R$ 106.990. Fiat Cronos Drive 1.3: a partir de R$ 96.990.

a partir de R$ 96.990. Fiat Argo 1.0 : a partir de R$ 85.990.

: a partir de R$ 85.990. Fiat Mobi Like 1.0: a partir de R$ 68.990.

Vitória Motors Jeep e Ram

Campanhas : Last Chance Jeep e Oferta Poderosa Ram (válidas até 4 de janeiro de 2026).

: Last Chance Jeep e Oferta Poderosa Ram (válidas até 4 de janeiro de 2026). Jeep Renegade Altitude Turbo Flex 2026: de R$ 145.190 por R$ 122.990.

de R$ 145.190 por R$ 122.990. Jeep Compass Sport Turbo Flex 2026 : de R$ 171.490 por R$ 146.990.

: de R$ 171.490 por R$ 146.990. Jeep Commander Longitude Turbo Flex 2026: de R$ 224.290 por R$ 197.990.

de R$ 224.290 por R$ 197.990. Ram Rampage RT Gasolina 2026: de R$ 269.990 por R$ 239.990 (condição direta para CPF + supervalorização do usado ou taxa zero em 12x).

BYD Vitória Motors

BYD Song Plus sai de R$ 249.990 por R$ 224.990. Crédito: Divulgação

Evento : Drive Experience, neste sábado (20/12).

: Drive Experience, neste sábado (20/12). BYD Song Plus Premium 2026 : de R$ 299.800 por R$ 259.990.

: de R$ 299.800 por R$ 259.990. BYD Song Pro GS: de R$ 199.990 por R$ 179.990.

de R$ 199.990 por R$ 179.990. BYD Song Plus: de R$ 249.990 por R$ 224.990.

R$ 249.990 por R$ 224.990. Linha Dolphin (Mini, GS e Plus): benefício à escolha entre dois carregadores (wallbox e portátil), emplacamento gratuito ou película gratuita.

Prime Hyundai

Hyundai Creta 2025 tem bônus de até R$ 15 mil Crédito: Hyundai Creta 2025

Campanha : Mega Ação de Vendas de Natal (prorrogada até sábado (20/12).

: Mega Ação de Vendas de Natal (prorrogada até sábado (20/12). Hyundai Creta Limited: bônus de até R$ 15.000.

bônus de até R$ 15.000. Hyundai HB20 Hatch Platinum: bônus de até R$ 13.600.

bônus de até R$ 13.600. Hyundai Kona: bônus de até R$ 15.000.

bônus de até R$ 15.000. Hyundai Tucson: nota fiscal de fábrica.

nota fiscal de fábrica. Vantagens extras: bônus de até R$ 15 mil em toda a linha, emplacamento grátis + película, taxa zero e 1ª parcela após o Carnaval.

Prime Caoa Chery

Caoa Chery Tiggo 5X Pro Hybrid tem condições especiais Crédito: Caoa Chery/Divulgação

Campanha : Mega Ação de Vendas de Natal (prorrogada até sábado (20/12)

: Mega Ação de Vendas de Natal (prorrogada até sábado (20/12) Caoa Chery Tiggo 5X Pro: bônus de até R$ 10.000 + pronta entrega.

bônus de até R$ 10.000 + pronta entrega. Caoa Chery Tiggo 7 Pro PHEV, Tiggo 8 Pro PHEV e Arrizo 6 Pro Híbrido: emplacamento grátis + pronta entrega.

Prime Omoda Jaecoo

Omoda 7 está com taxa zero Crédito: Omoda & Jaecoo/Divulgação

Campanha : Mega Ação de Vendas de Natal prorrogada até sábado (20/12)

: Mega Ação de Vendas de Natal prorrogada até sábado (20/12) Omoda 7 Prestige: taxa zero + 7 anos de garantia.

taxa zero + 7 anos de garantia. Jaecoo 7: taxa zero + tabela Fipe no usado + 7 anos de garantia.

taxa zero + tabela Fipe no usado + 7 anos de garantia. Omoda 5: taxa especial + supervalorização na troca + 7 anos de garantia.

Prime Mitsubishi

Campanha : Mega Ação de Vendas de Natal prorrogada até sábado (20/12)

: Mega Ação de Vendas de Natal prorrogada até sábado (20/12) Mitsubishi Triton: taxa zero ou 1 ano de seguro grátis (entrada de 60% e saldo em 24x).

taxa zero ou 1 ano de seguro grátis (entrada de 60% e saldo em 24x). Mitsubishi Outlander: supervalorização de até R$ 25.000.

supervalorização de até R$ 25.000. Mitsubishi Eclipse Cross: supervalorização de até R$ 15.000.

Kia Plena

Campanha : Mega Ação de Vendas de Natal prorrogada até sábado (20/12)

: Mega Ação de Vendas de Natal prorrogada até sábado (20/12) Oferta geral: bônus de até R$ 30.000, emplacamento grátis, supervalorização do usado e pronta entrega.

Premier Peugeot

Peugeot 2008 tem bônus de até R$ 9.000 Crédito: peugeot/Divulgação

Campanha : Mega Ação de Vendas de Natal prorrogada até sábado (20/12)

: Mega Ação de Vendas de Natal prorrogada até sábado (20/12) Peugeot 2008 Active 25/26 : a partir de R$ 133.990 com bônus de até R$ 9.000.

: a partir de R$ 133.990 com bônus de até R$ 9.000. Peugeot 208 Allure 25/26: a partir de R$ 118.990 com bônus de até R$ 4.000.

Peugeot 208 Style 25/26: a partir de R$ 92.990 com bônus de até R$ 3.000.

Passion Citroën

Citroën Basalt Dark Edition está a partir de R$ 116.990 com bônus de R$ 3.000 na troca Crédito: Divulgação

Campanha: Mega Ação de Vendas de Natal prorrogada até sábado (20/12)

Citroën Basalt Dark Edition Turbo 25/26 : a partir de R$ 116.990 com bônus de R$ 3.000 na troca.

Citroën Aircross XTR MT 25/26 : a partir de R$ 131.990 com bônus de R$ 2.500 na troca ou taxa 0,49% em até 18x.

: a partir de R$ 131.990 com bônus de R$ 2.500 na troca ou taxa 0,49% em até 18x. Citroën C3 You Turbo 25/26: a partir de R$ 106.990 com bônus de R$ 2.000 na troca.

a partir de R$ 106.990 com bônus de R$ 2.000 na troca. Citroën C3 XTR MT 25/26: a partir de R$ 89.900 com bônus de R$ 2.000 na troca ou taxa 0,99% em 24x.

Supernovos Prime

Campanha: Mega Ação de Vendas de Natal prorrogada até sábado (20/12)

Mega Ação de Vendas de Natal prorrogada até sábado (20/12) Descontos: até R$ 16.000 abaixo da Fipe.

até R$ 16.000 abaixo da Fipe. Vantagens: tanque cheio e primeira parcela em até 120 dias.

Triumph Vitória

Linha Tiger: taxa 0% para toda a linha.

taxa 0% para toda a linha. Triumph Tiger 900: ganha top box incluso para compras neste mês.

Ducati Vitória

Ducati Multistrada V4S tem condição de taxa 0% Crédito: Divulgação

Ducati Multistrada V4 Rally e DesertX: condição de taxa 0%.

Vitoriawagen

VW Tera Comfort TSI tem opção com primeiras parcelas por R$ 12 Crédito: Volkswagen/Divulgação

Campanha: Operação de Vendas VolksVale+ (prorrogada)

Operação de Vendas VolksVale+ (prorrogada) Toda a linha Volkswagen: condição de financiamento com as 12 primeiras parcelas por R$ 12 mediante entrada de 40%, saldo em 48x, sendo as 36 restantes com valores fixos.

Moto Vena

Honda PCX 160 está com desconto e emplacamento grátis Crédito: Honda/Divulgação

Campanha : Natal de Ofertas (válida até 31 de dezembro de 2025 ou enquanto durar o estoque)

: Natal de Ofertas (válida até 31 de dezembro de 2025 ou enquanto durar o estoque) Honda PCX ABS: a partir de R$ 22.496 à vista. Ou R$ 25.0250 com entrada de R$ 4.990 + 12x de R$ 1.669,58 sem juros no cartão de crédito. Inclui emplacamento grátis.

a partir de R$ 22.496 à vista. Ou R$ 25.0250 com entrada de R$ 4.990 + 12x de R$ 1.669,58 sem juros no cartão de crédito. Inclui emplacamento grátis. Honda ADV 160: a partir de R$ 27.686 à vista. Ou R$ 30.070 com entrada de R$ 8.990 + 12x de R$ 1.756,67 sem juros no cartão de crédito. Inclui emplacamento grátis.

a partir de R$ 27.686 à vista. Ou R$ 30.070 com entrada de R$ 8.990 + 12x de R$ 1.756,67 sem juros no cartão de crédito. Inclui emplacamento grátis. Honda CG 160 FAN : a partir de R$ 20.450 à vista. Emplacamento grátis.

: a partir de R$ 20.450 à vista. Emplacamento grátis. Honda Bros ABS: a partir de R$ 24.733 à vista. Emplacamento grátis.

a partir de R$ 24.733 à vista. Emplacamento grátis. Honda CG Cargo : a partir de R$ 18.880 à vista. Emplacamento grátis.

: a partir de R$ 18.880 à vista. Emplacamento grátis. Honda Biz EX: a partir de R$ 18.227 à vista. Emplacamento grátis.

a partir de R$ 18.227 à vista. Emplacamento grátis. Honda Elite 125: a partir de R$ 14.980 à vista. Ou R$ 16.959 com entrada de R$ 959 + 12x de R$ 1.333,66 no cartão de crédito. Emplacamento grátis.

a partir de R$ 14.980 à vista. Ou R$ 16.959 com entrada de R$ 959 + 12x de R$ 1.333,66 no cartão de crédito. Emplacamento grátis. Honda Tornado 300: a partir de R$ 31.940 à vista. Emplacamento grátis.

a partir de R$ 31.940 à vista. Emplacamento grátis. Honda Twister ABS: a partir de R$ 29.190 à vista. Emplacamento grátis.

a partir de R$ 29.190 à vista. Emplacamento grátis. Honda CG Cargo: R$ 18.880 à vista. Emplacamento grátis.

Contauto Foton

Na compra de um caminhão Foton Euro 6, ganha revisões gratuitas Crédito: Divulgação

Caminhão Foton 0 km: campanha de último mês garantindo 4 revisões gratuitas na compra de qualquer modelo novo.

Contauto Auto Center

Campanha : ofertas de pneus importados (válida até sábado (20/12) ou enquanto durar o estoque.

: ofertas de pneus importados (válida até sábado (20/12) ou enquanto durar o estoque. Pneus importados : parcelamento em até 10x sem juros com parcela mínima de R$ 75.

: parcelamento em até 10x sem juros com parcela mínima de R$ 75. Speed Max 175/70R13 82H TL Fastway B2: R$ 310,80 a unidade.

R$ 310,80 a unidade. Speed Max 175/65R14 82H TL Fastway B2 : R$ 322,80 a unidade.

: R$ 322,80 a unidade. Speed Max 175/70R14 84T TL Fastway B2: R$ 346,80 a unidade.

Speed Max 185/70R14 88H TL Fastway B2: R$ 394,80 a unidade.

R$ 394,80 a unidade. Serviços: alinhamento e balanceamento a partir de R$ 120. Ao realizar esses serviços na unidade, a montagem dos pneus é grátis.

Orvel Renault

O Renault Kardian tem opção a partir de R$ 99.990, para trade-in/troca Crédito: Renault/Divulgação

Campanha: Operação Limpa Pátio válida até sábado (20/12)

Operação Limpa Pátio válida até sábado (20/12) Renault Kardian Evolution MT 2026: a partir de R$ 99.990 (condição para trade-in/troca).

a partir de R$ 99.990 (condição para trade-in/troca). Renault Duster Intense Plus 1.6 MT: taxa de 0% em 24x + bônus de R$ 25.000 (condição para trade-in/troca).

taxa de 0% em 24x + bônus de R$ 25.000 (condição para trade-in/troca). Renault Kwid Zen 2026: taxa de 0,29% + emplacamento grátis.

Orvel Omoda & Jaecoo

Omoda 5 híbrido está a partir de R$ 159.990 Crédito: Omoda & Jaecoo/Divulgação

Campanha : Festival de Natal

: Festival de Natal Omoda 5 Super Hybrid System: a partir de R$ 159.990 com 7 anos de garantia (8 anos para a bateria).

a partir de R$ 159.990 com 7 anos de garantia (8 anos para a bateria). Jaecoo 7 Luxury 2026: taxa zero em 24x + tabela Fipe no usado. Inclui 7 anos de garantia e 8 anos para a bateria.

