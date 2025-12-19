Descontos de até R$ 45 mil para trocar de carro ou moto ainda em 2025

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 19:10
- Atualizado há 35 minutos
O mercado automotivo entra na reta final de 2025 com campanhas que oferecem reduções de preços e bônus de valorização para quem pretende trocar de carro ou moto antes do ano acabar. As ações promocionais de concessionárias no ES apresentam descontos diretos que chegam a R$ 45 mil, no caso da picape Mitsubishi Triton GL, que está com uma condição de preço de fábrica, de R$ 249.990 por R$ 204.312,50 (desconto de R$ 45.677,50)
Há ainda oportunidade para quem deseja trocar de moto com ofertas que trazem tanque cheio, acessórios inclusos e planos de crédito facilitados via cartão. Já para os veículos pesados, a Contauto Foton oferece pacotes de manutenção preventiva inclusos na compra de modelos novos, com foco em frotistas e transportadores autônomos neste último mês do ano.
Além dos abatimentos no valor de tabela, as redes de concessionárias oferecem atrativos como carência para o início do pagamento, como em alguns casos, em que as parcelas podem ser programadas para depois do Carnaval ou até abril de 2026, e benefícios como o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e revisões gratuitas. Veja abaixo algumas dessas ofertas e condições especiais:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o