Home
>
Motor
>
Marca chinesa anuncia minicarro elétrico por até R$ 49 mil, com lançamento previsto para março de 2026

Marca chinesa anuncia minicarro elétrico por até R$ 49 mil, com lançamento previsto para março de 2026

A empresa afirma que modelo será oferecido por pronta entrega e a proposta é atender consumidores que buscam uma alternativa mais confortável e segura do que scooters, mas ainda acessível

GABRIELA CECCHIN

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 11:25

 - Atualizado há uma hora

Aima A05
O Aima A05 tem velocidade máxima de 45 km/h, autonomia de 55 a 60 km e bateria de lítio 72V100AH Crédito: Divulgação

A Aima, marca chinesa de mobilidade elétrica que atua no Brasil há oito anos, anunciou no Salão do Automóvel 2025, em São Paulo, o lançamento do A05, um minicarro elétrico que deve chegar ao país em março de 2026. O modelo, com preço estimado entre R$ 47 mil e R$ 49 mil, tenta ocupar o nicho de veículos compactos e de baixo custo voltados ao deslocamento urbano de curta distância.

Recomendado para você

A empresa afirma que modelo será oferecido por pronta entrega e a proposta é atender consumidores que buscam uma alternativa mais confortável e segura do que scooters, mas ainda acessível

Marca chinesa anuncia minicarro elétrico por até R$ 49 mil, com lançamento previsto para março de 2026

O novo vice-presidente toma posse em janeiro com as missões de tornar a empresa mais conhecida entre os brasileiros e implementar a linha de produção; meta é produzir ao menos 50 mil unidades por ano no país

Omoda & Jaecoo prepara expansão com lançamentos de carros e novo executivo

Programada para 2035, a obsolescência do motor de combustão interna foi objeto nos últimos meses de intenso lobby de montadoras e governos, notadamente o da Alemanha; especialistas, veem risco para as empresas do país

Alemanha celebra manutenção de motor a combustão na UE

A empresa afirma que o A05 será oferecido por pronta entrega e que a proposta é atender consumidores que buscam uma alternativa mais confortável e segura do que scooters, por exemplo, mas ainda acessível dentro do segmento elétrico.

O veículo tem velocidade máxima de 45 km/h, autonomia de 55 a 60 km e bateria de lítio 72V100AH, com recarga completa entre oito e dez horas. Ele comporta até três passageiros, pesa 825 kg com bateria e tem dimensões inferiores às dos compactos tradicionais, com 2,6 metros de comprimento.

Homologação

Segundo o Ministério dos Transportes, com base nas especificações técnicas fornecidas, o A05 se enquadra na categoria de automóvel para fins de legislação de trânsito. Por isso, caso seja homologado para circulação, será obrigatório possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria B para conduzi-lo, conforme determina o artigo 143 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

A homologação, porém, ainda não ocorreu. A Aima afirma que o processo será submetido às autoridades brasileiras e que, uma vez aprovado, o veículo seguirá as regras de trânsito vigentes. Até lá, a empresa diz que o modelo também pode ser usado em locais privados, como condomínios, clubes e resorts - contextos em que, segundo a marca, noções básicas de direção são suficientes.

O A05 integra a estratégia da Aima de ampliar seu portfólio no país, onde já vende bicicletas e motos elétricas. A companhia, presente em mais de 80 países, diz apostar no avanço da eletrificação para expandir sua atuação no mercado brasileiro e consolidar participação em nichos de mobilidade urbana de baixo custo.

MAIS SOBRE CARROS ELÉTRICOS EM MOTOR

RZ 500e é o primeiro 100% elétrico da Lexus no Brasil; preço parte de R$ 499.990

Chevrolet Spark começa a ser produzido no Brasil; Captiva EV será o próximo

BYD chega à marca de 100 mil veículos 100% elétricos vendidos no Brasil

Alemanha celebra manutenção de motor a combustão na UE

Geely EX2 chega ao Brasil com preços competitivos e melhor eficiência energética do país

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Carro Elétrico Minicarro Elétrico Aima Aima a05 Minicarro

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais