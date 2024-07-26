Mulheres pilotando moto crescem 60% em 10 anos no Brasil

O número de pessoas habilitadas na categoria A, que inclui motocicletas, motonetas e triciclos, cresceu 39% desde 2014, de acordo com os dados da Secretaria Nacional do Trânsito (Senatran) analisados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).
Nesse período, o crescimento de mulheres que pilotam moto foi de 60%, quase o dobro do aumento de 33% entre os homens. O número total de pessoas habilitadas na categoria A, até maio deste ano, foi de 39.186.371. Deste grupo, 24,7% são mulheres. Já em relação à idade, a faixa etária com maior número de motociclistas vai de 31 a 50 anos, com 53,5%.
A assistente administrativa Polliany De Oliveira, de 39 anos, faz parte desse grupo. Habilitada há cinco anos, ela comprou a primeira moto três dias depois de passar na prova de habilitação. Para Polliany, a motocicleta é a melhor opção para se locomover.
“Eu passei na prova sexta-feira e na segunda já comprei minha moto. Eu gosto muito, a agilidade é grande, é muito prático e econômico, então o custo-benefício acaba sendo excelente”, afirma.
A estudante de Comunicação Mariana Santos, habilitada há dois anos, também levou em conta o custo-benefício e a praticidade. “Optei por comprar uma moto pelo custo-benefício, pensando tanto na gasolina, quanto nos documentos. A moto é muito mais barata. Eu também precisava de rapidez e não podia perder tempo no trânsito, o que reforçou ainda mais minha escolha”, destaca.
Frota cresce 40% em 10 anos
Até maio, a frota nacional era formada por 33.964.116 unidades, o que corresponde a 28% dos veículos que circulam pelo país. Em 10 anos, o crescimento foi de 40%. A Região Norte registrou o maior crescimento percentual, de 52,5% nesse mesmo período. Hoje, 3.400.046 motocicletas circulam pelos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Em números absolutos, a Região Sudeste possui a maior frota, com 12.778.094 unidades. Em segundo lugar, está o Nordeste, com 9.818.018 motocicletas, seguido pelo Sul, com 4.581.376 unidades. O Centro-Oeste, que tem uma frota de 3.386.579 motocicletas, ocupa a quinta posição.