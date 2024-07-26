Mulheres pilotando moto crescem 60% em 10 anos no Brasil

O crescimento de mulheres pilotando moto no país foi quase o dobro do aumento de homens habilitados na mesma categoria Crédito: Shutterstock

Nesse período, o crescimento de mulheres que pilotam moto foi de 60%, quase o dobro do aumento de 33% entre os homens. O número total de pessoas habilitadas na categoria A, até maio deste ano, foi de 39.186.371. Deste grupo, 24,7% são mulheres. Já em relação à idade, a faixa etária com maior número de motociclistas vai de 31 a 50 anos, com 53,5%.

A assistente administrativa Polliany De Oliveira, de 39 anos, faz parte desse grupo. Habilitada há cinco anos, ela comprou a primeira moto três dias depois de passar na prova de habilitação. Para Polliany, a motocicleta é a melhor opção para se locomover.

“Eu passei na prova sexta-feira e na segunda já comprei minha moto. Eu gosto muito, a agilidade é grande, é muito prático e econômico, então o custo-benefício acaba sendo excelente”, afirma.

A estudante de Comunicação Mariana Santos, habilitada há dois anos, também levou em conta o custo-benefício e a praticidade. “Optei por comprar uma moto pelo custo-benefício, pensando tanto na gasolina, quanto nos documentos. A moto é muito mais barata. Eu também precisava de rapidez e não podia perder tempo no trânsito, o que reforçou ainda mais minha escolha”, destaca.

Frota cresce 40% em 10 anos

Até maio, a frota nacional era formada por 33.964.116 unidades, o que corresponde a 28% dos veículos que circulam pelo país. Em 10 anos, o crescimento foi de 40%. A Região Norte registrou o maior crescimento percentual, de 52,5% nesse mesmo período. Hoje, 3.400.046 motocicletas circulam pelos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.