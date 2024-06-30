BMW Motorrad inicia vendas das novas F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure

Motor compartilhado pelas três motos é um dois cilindros em linha, com 895 cm3, 42 cm3 a mais que o modelo anterior Crédito: BMW/Divulgação

A BMW Motorrad no Brasil avisa que os modelos F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure já estão sendo produzidos na fábrica em Manaus e estarão disponíveis nas concessionárias a partir de 18 de julho.

“Estamos orgulhosos por contribuir com a inovação e o crescimento do setor de motocicletas no país por meio da nossa produção em Manaus. Esses novos modelos chegam para deixar o line-up da BMW Motorrad Brasil ainda mais completo e desejado”, comemora Alex Donatti, diretor da fábrica do BMW Group em Manaus, única fora da Alemanha a produzir motos da marca de forma exclusiva.

Mais sofisticadas, as motocicletas compartilham o mesmo motor. Trata-se de um dois cilindros em linha, com 895 cm³, 42 cm³ a mais que o modelo anterior. Ele proporciona um desempenho mais aprimorado para os modelos.

A fábrica de Manaus é a única fora da Alemanha a produzir motor da marca de forma exclusiva Crédito: BMW/Divulgação

Na F 800 GS, o propulsor rende 87 cavalos de potência e 9,3 kgfm de torque. Já nas F 900 GS e F 900 GS Adventure, são 90 cavalos a 6.750 rpm e 9,5 kgfm a 6.750 rpm.

Os três modelos são equipados com câmbio de 6 marchas e corrente M-Endurance. Além de um aumento na potência de 10 cavalos em cada modelo, segundo a marca, os novos motores são caracterizados por uma curva de torque mais linear.

Versões

Disponível em três versões (GS, GS Plus e GS Plus Triple Black com kit baixo), a nova F 800 GS vem de série com alarme antifurto, iluminação inteiramente de LED, ajuste do pedal de câmbio, manoplas aquecidas, painel de TFT e conectividade com o BMW Motorrad Connected, sistema de partida Keyless, protetor de mãos, suporte para malas laterais e três anos de garantia.

As três Fs

As opções Plus vêm equipadas com suporte para Top Case, controle de velocidade de cruzeiro, cavalete central e preparação para dispositivos de navegação, de acordo com a configuração escolhida.

A nova F 900 GS chega ao Brasil em cinco versões (GS, GS Plus, GS Trophy, GS Trophy com kit baixo e GS Trophy Pro). Em comum em todas as variantes, o modelo vem equipado com ajuste de pré-carga, compressão e retorno da suspensão, ajuste dos pedais de freio e câmbio, corrente M-Endurance, iluminação full-led, manoplas aquecidas, painel de TFT e conectividade com o BMW Motorrad Connected, protetor de mãos, controle de pressão dos pneus, ponteira de escapamento Akrapovic, sistema de partida Keyless e três anos de garantia.

De acordo com a configuração, o modelo pode ganhar assistente de troca de marchas Pro, modos de pilotagem Pro, preparação para dispositivo de navegação, controle de cruzeiro e, no caso da topo de linha, guidão com riser (mais 24 milímetros), suspensão dianteira Showa ajustável e suspensão traseira ZF/Sachs.

Os três modelos são equipados com câmbio de 6 marchas e corrente M-Endurance Crédito: BMW/Divulgação