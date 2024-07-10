BMW apresenta a nova R 1300 GS Adventure na Europa

O motor boxer bicilíndrico gera 145 cavalos a 7.750 rpm e tem torque máximo de 15,2 kgfm a 6.500 rpm Crédito: BMW/Divulgação

Nas publicidades, o cenário é sempre cinematográfico. Seja cruzando o Saara em calor escaldante, seja subindo o Himalaia, seja explorando as florestas tropicais da Amazônia. Por mais de duas décadas, a BMW GS Adventure, com motor boxer bicilíndrico, tornou-se um sinônimo de viagens de longa distância, transportando carona e muita bagagem.

Para fornecer aos motociclistas mais expertise em aventuras, a BMW Motorrad reprojetou quase completamente o motor, o chassi, a carenagem, o design e o conceito de armazenamento da nova R 1300 GS Adventure, que acaba de ser lançada na Europa.

A nova R 1300 GS Adventure tem design bem diferente do “modelo de origem”, a R 1300 GS. Seu principal destaque é o tanque de combustível de alumínio de 30 litros, que oferece mais autonomia. O tanque permite também a fixação de itens para o transporte de bolsas e bagagens, em acessórios que estão disponíveis na rede de concessionárias da BMW Motorrad.

O motor boxer bicilíndrico está mais uma vez no coração da nova R 1300 GS Adventure. Com o novo design, introduzido na R 1300 GS, é mais compacto do que seu antecessor, graças a uma transmissão localizada sob o motor e a um novo arranjo do acionamento do came. Gera 145 cavalos a 7.750 rpm e torque máximo de 15,2 kgfm a 6.500 rpm.

Não há definição sobre a data da chegada da nova R 1300 GS Adventure ao mercado brasileiro Crédito: BMW/Divulgação

No centro da nova suspensão está a estrutura principal de chapa metálica feita de aço, que além de ser otimizada em termos de espaço de instalação, oferece níveis mais altos de rigidez em comparação ao modelo anterior. No lugar da construção tubular de aço, a nova R 1300 GS Adventure tem uma estrutura traseira de treliça de alumínio feita de tubos de alumínio e peças forjadas.

Topo de linha da R 1300 GS, a nova Adventure chega recheada de tecnologia e atributos. A suspensão tem novo ajuste eletrônico dinâmico para oferecer um alto nível de segurança e diversão em uma ampla variedade de terrenos. De acordo com a BMW, o objetivo é tornar a experiência de pilotagem mais emocionante em todas as superfícies.

A nova R 1300 GS Adventure vem equipada com controle de altura adaptável, para se adequar às condições de operação sem comprometer a dinâmica de pilotagem e a liberdade do ângulo de inclinação. A altura foi reduzida em três centímetros quando parada e em baixas velocidades.

Os modos de condução Eco, Rain e Road continuam disponíveis na nova R 1300 GS Adventure, mas ganham a companhia do inédito ‘Enduro’, que permite uma experiência de pilotagem aprimorada fora dos circuitos tradicionais com uma configuração específica para uso off-road.

Com o novo assistente de mudança automatizado, a BMW Motorrad oferece uma solução técnica inovadora para tornar o Motociclismo mais fácil e confortável. Para tentar ser fiel ao lema “Simplifique sua viagem”, a experiência de pilotagem foi aprimorada pela automação da embreagem e da troca de marchas. Essa funcionalidade será oferecida como opcional da nova R 1300 GS Adventure vendida na Europa.

A nova R 1300 GS Adventure tem uma estrutura traseira de treliça de alumínio feita de tubos de alumínio e peças forjadas Crédito: BMW/Divulgação