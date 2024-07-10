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Para quem vai longe

BMW apresenta a nova R 1300 GS Adventure na Europa

O principal destaque do novo modelo é o tanque de combustível de alumínio com capacidade para 30 litros, que oferece mais autonomia e permite a fixação de itens para o transporte de bolsas e bagagens
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

10 jul 2024 às 11:02

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 11:02

BMW Motorrad R 1300 GS Adventure
O motor boxer bicilíndrico gera 145 cavalos a 7.750 rpm e tem torque máximo de 15,2 kgfm a 6.500 rpm Crédito: BMW/Divulgação
Nas publicidades, o cenário é sempre cinematográfico. Seja cruzando o Saara em calor escaldante, seja subindo o Himalaia, seja explorando as florestas tropicais da Amazônia. Por mais de duas décadas, a BMW GS Adventure, com motor boxer bicilíndrico, tornou-se um sinônimo de viagens de longa distância, transportando carona e muita bagagem.
Para fornecer aos motociclistas mais expertise em aventuras, a BMW Motorrad reprojetou quase completamente o motor, o chassi, a carenagem, o design e o conceito de armazenamento da nova R 1300 GS Adventure, que acaba de ser lançada na Europa.
A nova R 1300 GS Adventure tem design bem diferente do “modelo de origem”, a R 1300 GS. Seu principal destaque é o tanque de combustível de alumínio de 30 litros, que oferece mais autonomia.  O tanque permite também a fixação de itens para o transporte de bolsas e bagagens, em acessórios que estão disponíveis na rede de concessionárias da BMW Motorrad.
O motor boxer bicilíndrico está mais uma vez no coração da nova R 1300 GS Adventure. Com o novo design, introduzido na R 1300 GS, é mais compacto do que seu antecessor, graças a uma transmissão localizada sob o motor e a um novo arranjo do acionamento do came. Gera 145 cavalos a 7.750 rpm e torque máximo de 15,2 kgfm a 6.500 rpm.
BMW Motorrad R 1300 GS Adventure
Não há definição sobre a data da chegada da nova R 1300 GS Adventure ao mercado brasileiro Crédito: BMW/Divulgação
No centro da nova suspensão está a estrutura principal de chapa metálica feita de aço, que além de ser otimizada em termos de espaço de instalação, oferece níveis mais altos de rigidez em comparação ao modelo anterior. No lugar da construção tubular de aço, a nova R 1300 GS Adventure tem uma estrutura traseira de treliça de alumínio feita de tubos de alumínio e peças forjadas.
Topo de linha da R 1300 GS, a nova Adventure chega recheada de tecnologia e atributos. A suspensão tem novo ajuste eletrônico dinâmico para oferecer um alto nível de segurança e diversão em uma ampla variedade de terrenos. De acordo com a BMW, o objetivo é tornar a experiência de pilotagem mais emocionante em todas as superfícies.
A nova R 1300 GS Adventure vem equipada com controle de altura adaptável, para se adequar às condições de operação sem comprometer a dinâmica de pilotagem e a liberdade do ângulo de inclinação. A altura foi reduzida em três centímetros quando parada e em baixas velocidades.
Os modos de condução Eco, Rain e Road continuam disponíveis na nova R 1300 GS Adventure, mas ganham a companhia do inédito ‘Enduro’, que permite uma experiência de pilotagem aprimorada fora dos circuitos tradicionais com uma configuração específica para uso off-road.
Com o novo assistente de mudança automatizado, a BMW Motorrad oferece uma solução técnica inovadora para tornar o Motociclismo mais fácil e confortável. Para tentar ser fiel ao lema “Simplifique sua viagem”, a experiência de pilotagem foi aprimorada pela automação da embreagem e da troca de marchas. Essa funcionalidade será oferecida como opcional da nova R 1300 GS Adventure vendida na Europa.
BMW Motorrad R 1300 GS Adventure
A nova R 1300 GS Adventure tem uma estrutura traseira de treliça de alumínio feita de tubos de alumínio e peças forjadas Crédito: BMW/Divulgação
A mais nova BMW vem equipada com controle de cruzeiro dinâmico com função de frenagem de série. O assistente de pilotagem oferece mais funções de série, como controle de cruzeiro ativo (ACC), avisos de colisão frontal, de mudança de faixa e de colisão traseira. O novo sistema Rear End Collision Warning sinaliza uma colisão traseira iminente, avisando para os veículos que vêm atrás do acidente.

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