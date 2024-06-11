Conheça as 10 motos que foram destaque no Festival Interlagos 2024

Entre os destaques estão as novas Honda XR 300L Tornado, BMW R 12 e a Kawasaki Eliminator 500 Crédito: Divulgação

Maior evento ligado ao setor de duas rodas do Brasil atualmente, a edição 2024 do Festival Interlagos Motos foi realizada de 6 a 9 de junho no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da capital paulista.

Com a proposta de combinar exposição, entretenimento e experiência, a sexta edição do evento atraiu mais de 130 mil pessoas, que puderam conhecer os lançamentos das principais marcas. O Festival Interlagos Motos, que teve sua primeira edição em 2019, se firmou ao dar oportunidade aos visitantes para participarem de test-rides em um dos autódromos mais famosos do mundo.

“O Festival Interlagos tem se destacado como um dos eventos mais relevantes para o segmento de motocicletas no Brasil, fortalecendo ainda mais a paixão sobre duas rodas”, destaca Marcelo Langrafe, diretor Comercial da Honda Motos e de pós-vendas da Honda América do Sul.

Veja os dez destaques do Festival Interlagos Motos:

1 - Honda XR 300L Tornado

A XR 300L Tornado chega com a mesma estrutura da recém relançada Sahara 300, porém, mais leve e com menos carenagem. Crédito: Honda/Divulgação

Com chegada às concessionárias agendada para julho, a nova Tornado resgata um nome antigo, que fez sucesso no Brasil do início do novo século até meados de sua segunda década, quando deu lugar à XRE 300.

A nova Tornado é uma espécie de XRE 300 Sahara mais leve e estreita, com menos carenagens e mais preparada para as trilhas. Mudam itens como a carenagem do tanque e o farol de leds.

A Honda não liberou muitas informações sobre o novo modelo, mas o motor é o mesmo monocilíndrico de 293,5 cm3 que, na Sahara, entrega 25,2 cavalos de potência a 7.500 rpm e 2,74 kgfm de torque a 5.750 rpm.

2 - Yamaha Ténéré 700

Após cinco anos desde seu lançamento, a Yamaha Ténéré 700 foi anunciada no Brasil e deve chegar às concessionárias em 2025 Crédito: Yamaha/Divulgação

Lançada mundialmente em 2019, a aventureira Yamaha Ténéré 700 foi finalmente anunciada no Brasil durante o Festival Interlagos, mas a pré-venda está programada apenas para o primeiro trimestre do próximo ano.

Uma das principais características dessa moto aventureira é o seu motor bicilíndrico de 689 cc, o mesmo utilizado na MT-07, de 73,4 cavalos e 6,93 kgfm de torque.

A Yamaha Ténéré 700 tem 1,59 metro de distância de entre-eixos e um vão livre em relação solo de 24 centímetros. O peso é de 205 quilos.

3 - BMW R 12

O modelo tem como lema “The Spirit of Easy”, unindo um visual de cruiser clássica com uma pilotagem confortável e em posição relaxada Crédito: BMW/Divulgação

A R 12 é uma cruiser que tem a proposta de aliar uma condução confortável ao poderoso motor boxer tradicional da BMW. O modelo, que tem como lema “The Spirit of Easy”, incorpora ao portfólio da marca alemã o segmento Modern Heritage.

É equipada com um motor boxer de 1.170 cm³, que entrega 95 cavalos de potência a 6.500 rpm e 11,4 kgfm de torque a 6 mil rpm. No quesito tecnologia, a R 12 vem equipada com dois modos de condução (“Rock” e “Roll”), controle de cruzeiro adaptativo, assistente de partida em subidas, assistente de troca de marchas Shift Assistant Pro e controle de pressão dos pneus.

O modelo está previsto para chegar ao Brasil no segundo semestre deste ano.

4 - Harley-Davidson CVO Road Glide

A CVO Road Glide chega às concessionárias em julho, por R$ 276.656 Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

O destaque da marca norte-americana são as recém-lançadas Street Glide e Road Glide. Quem mais chamou a atenção no estande foi uma CVO Road Glide que traz na cor Legendary Orange uma homenagem aos 25 anos da criação da linha CVO (Custom Vehicle Operation).

O esquema de cores é inspirado na primeira bagger a receber uma pintura especial entre as CVO: a Screamin’ Eagle Road Glide, de 2000. Já o Milwaukee-Eight VVT 121, com seus 1.977 cc, é o motor de maior cilindrada a equipar uma motocicleta touring da Harley-Davidson.

Com comando variável de válvulas, o propulsor entrega 118 cavalos de potência e 18,86 kgfm de torque. O modelo chega às concessionárias em julho, por R$ 276.656.

5 - Kawasaki Eliminator 500

A Kawasaki Eliminator 500 tem um motor de 451 cc com injeção eletrônica e arrefecimento a líquido que produz 51 cv Crédito: Kawasaki/Divulgação

A Eliminator 500 desembarca no Brasil com a missão de se tornar a cruiser mais desejada da marca japonesa. Com corpo estreito e baixo e assento em dois níveis, a Eliminator 500 tem uma leveza do conjunto que permite uma pilotagem urbana com segurança nas trocas de direção, assim como em percursos mais longos em estradas e viagens.

O assento fica a apenas 73,5 centímetros do solo. O motor de 451 cc com injeção eletrônica e arrefecimento a líquido produz 51 cavalos a 10 mil rpm entregando 4,3 kgfm de torque a 7.500 rpm.

O preço sugerido para a Eliminator 500 é de R$ 39.990, mais frete. Na versão Eliminator SE, chega a R$ 49.990, também sem o frete.

6 - Royal Enfield Shotgun 650

A Shotgun 650 tem entre-eixos mais curto e uma distância maior em relação ao solo Crédito: Royal Enfield/Divulgação

A nova custom será o quarto produto da marca indiana a ser oferecido no Brasil, com base na plataforma Super Meteor 650, da Interceptor 650 e da Continental GT 650.

A Shotgun 650 tem motor bicilíndrico de 648 cm³, de até 47 cavalos e 5,4 kgfm. A nova moto tem entre-eixos mais curto, maior distância em relação ao solo e uma ligeira redução no peso em ordem de marcha em comparação com a Super Meteor 650.

A Shotgun ainda está nos estágios finais de homologação para o mercado brasileiro. A Royal Enfiel não deu previsão de quando a moto chegará às concessionárias nacionais.

7 - Dafra SYM NHX 190

A previsão é que a Dafra SYM NHX 190 comece a ser vendida em outubro Crédito: Dafra/Divulgação

A grande novidade da Dafra é a NHX 190, versão street da NH 190, produtos originários da taiwanesa SYM. Criada em 2007 pelo Grupo Itavema, a Dafra Motos tem licença para produzir os modelos da SYM em Manaus (AM).

O chassi e o motor são os mesmos da NH 190. O propulsor é um monocilíndrico de 183 cm3, com quatro válvulas e arrefecido a líquido. Na aventureira, entrega 18,4 cavalos de potência a 8.500 rpm e 1,6 kgfm de torque a 7.500 rpm.

O câmbio é mecânico de 6 marchas. A esportiva urbana tem previsão de começar a ser vendido em outubro deste ano.

8 - Suzuki Hayabusa GSX-1300R

A Hayabusa GSX-1300R é uma linha exclusiva em comemoração aos 25 anos do modelo Crédito: Suzuki/Divulgação

Originalmente apresentada pela Suzuki em 1999, a Hayabusa estará disponível em edição comemorativa de seus 25 anos, limitada com 60 unidades numeradas, que desembarcam no Brasil ainda este mês.

A edição especial tem carenagem laranja e preta, cores especiais para o ajustador da corrente de transmissão e do disco interno do freio dianteiro, emblema do vigésimo quinto aniversário e um logotipo tridimensional “Suzuki” no tanque.

O motor de 1.340 cm³ entrega 190 cavalos e 15,2 kgfm. O preço sugerido é de R$ 134.500, mais frete.

9 - Triumph Daytona 660

A pré-venda da Triumph Daytona 660 já está aberta com preço sugerido de R$ 55.590 Crédito: Triumph/Divulgação

A esportiva de média cilindrada já havia sido anunciada, mas agora foi efetivamente apresentada ao público.

A Daytona 660 compartilha componentes com os modelos Trident e Tiger Sport, inclusive o motor bicilíndrico de 95 cavalos de potência com refrigeração líquida.

O câmbio tem 6 marchas e os pneus têm medidas de 120/70 R17 na frente e de 180/55 R17 atrás, enquanto as suspensões são Showa. O preço sugerido é R$ 55.590, com pré-vendas já abertas. As primeiras unidades serão entregues em julho.

10 - Bajaj Dominar 200

A Dominar 200O chega com um motor DTS-i de quatro válvulas e faísca tripla com 24 cavalos e 1,89 kgfm Crédito: Bajaj/Divulgação

A marca celebra o seu novo momento no mercado brasileiro, com o início, em junho, das operações de sua fábrica em Manaus (AM).

Entre as novidades no estande deste ano, a Bajaj apresentou a linha 2024/2025 da Dominar 160 e da Dominar 200, que começam a ser produzidas este mês.