Veja as motos que estão entre os lançamentos das marcas no Festival Interlagos

O Festival Interlagos tem foco no entretenimento e traz novidades do mundo das duas rodas. Crédito: Divulgação

A edição de motos do Festival Interlagos 2024 começou nesta quinta (6), no Autódromo Internacional José Carlos Pace (Interlagos), em São Paulo. A expectativa dos organizadores é de receber 150 mil pessoas durante os quatro dias de evento, que conta com diversas atrações como tests rides em motos superesportivas, shows e exposições.

O evento também tem sido palco para apresentações e lançamentos de novos modelos de motocicletas das 16 marcas que estão presentes no festival, que é uma espécie de "salão da motocicleta" em um formato que tem foco no entretenimento, além das novidades do mundo das duas rodas.

Veja os principais lançamentos que estão entre os destaques do Festival de Interlagos:

Honda: XR 300L Tornado e Elite 125

A XR 300L Tornado é o lançamento mais recente da Honda e será apresentada durante o Festival Interlagos Crédito: Honda/Divulgação

scooter Elite 125, além do seu lançamento mais recente: a XR 300L Tornado, que chega para ser mais uma novidade do line up da montadora japonesa. A Honda apresenta ao público pela primeira vez a nova geração da, além do seu lançamento mais recente: a, que chega para ser mais uma novidade do line up da montadora japonesa.

As principais novidades da scooter Elite 125 são o novo motor, que reduziu as rotações por minuto nos picos de potência – de 7.500 para 6.250 rpm – e de torque – de 6.000 para 5.000 rpm, e o painel LCD maior e totalmente digital, trazendo informações como consumo instantâneo, consumo médio, autonomia restante, indicador de bateria e o Eco Indicator, que monitora o modo de pilotagem visando maior economia de combustível.

Outro equipamento inédito é a função “Pass” no comutador do farol baixo/alto, que permite lampejo de sinalização com o farol alto de modo prático e seguro. O ISS (Idling Stop System) também é uma novidade da Elite 125, que desliga e religa o motor de modo automático em paradas mais prolongadas.

A XR 300L Tornado chega com a mesma estrutura da recém relançada Sahara 300, porém, mais leve e com menos carenagem. As informações mais detalhadas sobre o modelo ainda não foram divulgadas pela Honda.

Os visitantes que passarem pelo estande da marca terão a oportunidade de pilotar alguns modelos nas pistas de test ride, que contemplam as modalidades off-road, on-road e mobilidade (focado em scooters).

Ducati apresenta a Diavel V4

A Diavel V4 se destaca na cena mundial de design de motocicletas com seu estilo refinado e linhas musculosas e elegantes Crédito: Ducati/Divulgação

da italiana Ducati chega mais leve e mais potente, equipada com motor V4 Granturismo, de 1.158 cc, que gera 168 cavalos de potência e 12,8 kgfm de torque. A moto compõe a família V4, que inclui os modelos Panigale e Multistrada V4. Também presente no festival, a nova Diavel V4 da italiana Ducati chega mais leve e mais potente, equipada com motor V4 Granturismo, de 1.158 cc, que gera 168 cavalos de potência e 12,8 kgfm de torque. A moto compõe a família V4, que inclui os modelos Panigale e Multistrada V4.

A V4 ganhou 10 cavalos em relação à Diavel 1260 S, que alcança 158 cv. Outra mudança foi o seu visual, com lanterna em estilo colmeia e o escape com quatro saídas.

O modelo é produzido na clássica cor Ducati Red ou na versão Thrilling Black, em preto brilhante e ganhou o prêmio “Red Dot: Best of the Best” , reservado para criações que estabelecem um novo padrão de referência no setor. Esta é a quarta vez que a marca é premiada.

BMW chega com 4 novidades

BMW R 12

A R 12 alia uma condução confortável ao motor boxer tradicional da BMW e marca a expansão de portfólio da marca Crédito: BMW/Divulgação

Dentre as novas motocicletas apresentadas pela BMW no evento, a R 12 tem um motor boxer de 1.170 cm³ de cilindrada, que entrega 95 cv de potência a 6.500 rpm e 110 Nm de torque a 6.000 rpm.

O modelo tem como lema “The Spirit of Easy”, unindo um visual de cruiser clássica com uma pilotagem confortável e em posição relaxada, devido à roda dianteira de 19 polegadas e roda traseira de 16 polegadas, complementada pela posição mais baixa do assento e seu guidão largo.

No quesito tecnologia, a BMW R 12 vem equipada com dois modos de condução (Rock & Roll), controle de cruzeiro adaptativo, assistente de partida em subidas, assistente de troca de marchas shift assistant pro, controle de pressão dos pneus, painel TFT com conectividade, iluminação em LED, chave presencial, entre outros itens.

Nova Família F

BMW Motorrad revela suas atrações para a edição 2024 do Festival Interlagos, reforçando a ampla variedade de modelos da marca Crédito: BMW/Divulgação

As novas BMW F 800 GS, BMW F 900 GS e BMW F 900 GS Adventure também serão lançadas durante o evento e possuem um motor de dois cilindros paralelos, com 895 cm³ de cilindrada (42 cm³ a mais que o modelo anterior), que gera 87 cv de potência e 91 Nm de torque na BMW F 800 GS, 10 cv a mais do que sua antecessora, a BMW F 750 GS.

Com suspensão totalmente nova, as F 900 GS e F 900 GS Adventure usam o mesmo propulsor, que gera 90 cv a 8.500 rpm, ou seja, 10 cv a mais do que o modelo BMW F 850 GS. Os modelos também ganharam uma entrega de torque mais linear com 92 Nm a 6.750 rpm, 6 Nm a mais do que o modelo anterior.

O câmbio é de seis marchas para os três modelos. A BMW F 900 GS Adventure tem tanque com 23 litros de capacidade, suspensão ajustável e apoio lateral para malas BMW Motorrad.

Harley-Davidson e a grande família

Família Grand American Touring é o destaque da marca norte-americana no evento que conta com tests rides no Autódromo de Interlagos Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

No espaço Harley-Davidson, os visitantes podem encontrar a linha de motocicletas 2024 setorizadas por família e ver de perto modelos como a Pan America, além das mais recentes versões de modelos já consagrados dentro do line-up da marca, como a Breakout, Sportster S e Low Rider ST.

Os destaques da marca neste ano são os novos modelos da família Grand American Touring, que tem como novidades as recém-lançadas Street Glide e Road Glide.

Ambos os modelos estarão disponíveis para o test ride no evento. As novas motocicletas apresentam design renovado, são mais potentes, confortáveis, leves e contam com tecnologia de ponta como a nova tela TFT de 12,3 polegadas, que substitui todos os instrumentos analógicos.

Outro destaque é o Milwaukee-Eight VVT 121, motor de maior cilindrada a equipar uma motocicleta Touring da Harley-Davidson , no caso, as Street Glide e Road Glide, que foram lançadas em janeiro . Com comando variável de válvulas, o propulsor entrega 118 cv de potência máxima e impressionantes 18,86 kgfm de torque.

Bajaj apresenta novidades da linha Dominar

A Bajaj celebra seu novo momento no mercado, com o início das operações da sua fábrica em Manaus em junho Crédito: Bajaj/Divulgação

Entre as novidades no estande da Bajaj, estão a linha 2024/2025 da Dominar 160 e da Dominar 200. As motocicletas mais completas de suas categorias agora são também as únicas com ABS de duplo canal. Os modelos chegam também com novas cores, além de quadro e rodas em cinza.

A Dominar 160 recebeu novos discos de 300 mm na dianteira e pneus com novas medidas (dianteiro 100/80-17 e traseiro 130/70-17 - sem câmara), agregando mais estabilidade e design ainda mais esportivo. Outra novidade no modelo 2025 é o painel, que agora apresenta também indicador de marchas, média de consumo (AV1 e AV2) e autonomia.

O modelo é equipado com motor monocilíndrico com 160,3 cm3 e conta com refrigeração a óleo, quatro válvulas por cilindro (duas de admissão e duas de escape) com comando único de válvulas no cabeçote e potência de 17 cv e 1,488 kgfm de torque máximo a 7.250 rpm.

Já a Dominar 200 chega com o primeiro motor DTS-i de quatro válvulas e faísca tripla do mundo com 24 CV, entregando uma combinação versátil de potência e velocidade.

Com motor arrefecido a líquido de um cilindro, 199,5 cm3 de cilindrada e quatro válvulas por cilindro (duas de admissão e duas de escape), produz 24,5 cv de potência máxima a 9.750 rpm e 1,889 kgfm de torque máximo a 8.000 rpm.

No modelo 2025, além de novas cores, quadro e rodas em cinza, a Dominar 200 também ganhou ABS de duplo canal, com discos de 300 mm na dianteira e 230 mm na traseira.

Os dois modelos, que representam juntos cerca de 33% do volume de vendas atual da marca no Brasil, já começam a ser produzidos em Manaus neste mês.

Kawasaki e as novas Z500, Ninja 500 e ZH2

A naked Z500 e a esportiva Ninja 500 estarão disponíveis nas concessionárias brasileiras em agosto Crédito: Kawasaki/Divulgação

As novas Z500 e Ninja 500 foram apresentadas pela Kawasaki no Salão de Motos da Itália, em 2023, e agora chegam ao Festival Interlagos para o lançamento no Brasil.

Os dois modelos têm motor bicilíndrico paralelo de 451 cm³, com uma transmissão de seis velocidades que entrega uma potência máxima de 51 cv a 10 mil rpm e pico de torque de 4,4 kgf.m a 7.500 rpm.