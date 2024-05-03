Harley-Davidson revela duas novas motocicletas touring no país para 2024

Motor da Harley-Davidson Street Glide gera 108 cavalos de potência a 5.020 rpm e torque máximo de 18 kgfm a 3.500 rpm Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A Harley-Davidson revelou dois novos modelos de motocicletas touring no mercado brasileiro para 2024. As inéditas Street Glide e Road Glide com o novo motor Milwaukee-Eight 117 estarão disponíveis com preços a partir de R$ 175.500. O atualizado motor gera 108 cavalos de potência a 5.020 rpm e torque máximo de 18 kgfm a 3.500 rpm e apresenta um novo sistema de refrigeração que otimiza o conforto térmico para o piloto e melhora o fluxo de admissão e escapamento para aumentar o desempenho.

Os modos de Pilotagem Selecionáveis “Road”, “Sport”, “Rain” e “Custom” controlam eletronicamente as características de desempenho da motocicleta. A tecnologia de infoentretenimento alimentada pelo sistema operacional Skyline OS e apresentada em uma tela sensível ao toque colorida de TFT de 12,3 polegadas substitui todos os instrumentos analógicos e a maioria dos interruptores. Um novo amplificador de áudio de 200 watts alimenta um par de alto-falantes montados na carenagem.

Radial radical

O KM1 é o primeiro pneu radial de turismo esportivo da Kenda Crédito: Kenda/Divulgação

A fabricante de pneus taiwanesa Kenda 0061 apresenta sua mais recente adição à linha de produtos no Brasil: o KM1. É o primeiro pneu radial de turismo esportivo da Kenda, desenvolvido com tecnologia avançada e um composto de borracha de última geração. Segundo a fabricante, sua construção inovadora garante um bom desempenho tanto em alta velocidade quanto em curvas rápidas.

A geometria otimizada do ápice do pneu proporciona um equilíbrio aprimorado, aumentando a estabilidade e a agilidade em manobras. O composto da Kenda atinge rapidamente a temperatura operacional ideal, com boa aderência em piso molhado. A Motociclo é a distribuidora exclusiva dos pneus de motos Kenda no mercado brasileiro.

Novos horizontes

Na Scooter Zontes 350E, o monocilíndrico de quatro válvulas alcança 37 cavalos a 7.500 rpm e 3,8 kgfm de torque a 6 mil rpm Crédito: Zontes/Divulgação

A Zontes, representada no Brasil pela JTZ, apresentou sete novas motos para o mercado brasileiro: as crossover T 350 e T 350X, a naked R 350, a cruiser V 350, a neo-retrô GK 350, a custom S 350 e a scooter 350E. Os preços da linha variam de R$ 28.880 (da R 350) a R$ 34.500 (da 350E). Todas as novas Zontes estão equipadas com o mesmo motor monocilíndrico com refrigeração líquida de 348 cc, que rende 41 cavalos a 8.300 rpm e 3,34 kgfm a 7.300 rpm, acoplado a um câmbio de 6 marchas.

Na 350E, que vem com câmbio automático do tipo CVT, o monocilíndrico de quatro válvulas alcança 37 cavalos a 7.500 rpm e 3,8 kgfm de torque a 6 mil rpm. A 350E traz iluminação totalmente em leds, chave por proximidade (tipo pulseira), painel colorido em TFT com conectividade Bluetooth e acionamento automático para abertura do assento, tampa de combustível, trava do guidão e aquecedor de manoplas. São dois modos de entrega de potência: “Eco” e “Sport”. As rodas são de 15 polegadas na dianteira e 14 na traseira.

Italiana chique

Ducati Multistrada V4 Rally Adventure Travel & Radar chega com preço sugerido de R$ 149.990 Crédito: Ducati/Divulgação

A Ducati revelou o preço da nova Multistrada V4 Rally Adventure Travel & Radar no Brasil. A aventureira chega às concessionárias com preço sugerido de R$ 149.990, movida pelo motor de 1.158 cc com quatro cilindros em “V”, que entrega 170 cavalos de potência. A moto tem 238 quilos de peso bruto, com tanque de 30 litros. O sistema de desativação estendida desliga o banco de cilindros traseiro do motor V4 para melhorar o conforto térmico e o consumo de combustível.