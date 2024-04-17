Produção de motocicletas registra alta de 10,3% no primeiro trimestre de 2024

Fábrica de motocicleta da Honda na Zona Franca de Manaus Crédito: Honda/Divulgação

A produção de motocicletas registrou alta de 10,3% no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), 438.038 unidades saíram das fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) nos três primeiros meses deste ano. Esse foi o melhor desempenho alcançado pelo setor para o período desde 2012. O resultado mensal também foi positivo. Em março, foram produzidas 156.322 motocicletas, volume 11,3% superior em relação a fevereiro e 2,5% maior ao registrado no mesmo mês de 2023.

De janeiro a março, os licenciamentos totalizaram 432.402 unidades, uma alta de 21,1% ante o mesmo intervalo do ano passado. Segundo a Abraciclo, esse foi o melhor volume de emplacamentos em 13 anos. No terceiro mês de 2024, 152.719 motocicletas foram vendidas no varejo, o que corresponde a um crescimento de 4,6% na comparação com março de 2023 e de 12% em relação a fevereiro. “A tendência é que esse ritmo seja mantido ao longo do ano, pois a procura pela motocicleta como solução de mobilidade ou para o trabalho segue em alta, mantendo o mercado aquecido”, comemora Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

Cabeça fresca

Capacetes Peels Spike II: novidade chega com cinco opções de grafismos Crédito: Peels/Divulgação

A Peels lança o seu mais novo capacete, o Spike II, com cinco grafismos e várias opções de cores. Seu casco, fabricado em ABS, é leve e compacto, e as entradas de ar “direct sliding” combinadas com uma exaustão traseira e um spoiler integrado proporcionam uma ventilação aprimorada.

A viseira de policarbonato de alto impacto, com tratamento anti-risco e uma borda estrutural de 2,2 milímetros, oferece um fechamento hermético, além do sistema de troca fácil. O defletor mais alto melhora o campo de visão, pela sua função anti-embaçante.

O interior do capacete tem uma forração termoformada, direcionando a circulação de ar, e uma bavete em tecido “soft touch”, anti-alérgico e lavável. O preço público sugerido é de R$ 329,90.

CVO no pedaço

Harley-Davidson CVO Road Glide ST é uma bagger de alta performance equipada com o motor Milwaukee-Eight 121 V-Twin Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A Harley-Davidson confirma modelos da coleção CVO (Custom Vehicle Operation) para o mercado brasileiro, inicialmente com a Street Glide e a Road Glide ST, disponíveis em toda a rede de concessionárias, com preços a partir de R$ 247.450. Todos os modelos vêm equipados com acabamentos exclusivos, a tecnologia de infoentretenimento alimentada pelo novo sistema operacional Skyline e o sistema de som de alto desempenho Stage II, desenvolvido pela Rockford Fosgate, com amplificador de 500 Watts RMS e “speakers” de 150 Watts RMS.

A Road Glide ST é uma bagger de alta performance equipada com o motor Milwaukee-Eight 121 V-Twin, calibrado para produzir mais potência e torque. Com um peso seco de 363 quilos e mais leve do que a sua antecessora, a Road Glide ST oferece performance inspirada na competição, com acessórios como suspensão melhorada, escape, “riser” de guidão e componentes em fibra de carbono. O modelo conta com a pintura premium Raven Metallic, que traz detalhes Screamin’ Eagle pintados nas laterais da carenagem e no tanque de combustível.

A Road Glide ST dispõe ainda de uma suspensão totalmente ajustável à frente e atrás, incluindo amortecedores traseiros Showa com reservatórios remotos e forquilhas invertidas Showa 1x1 de 47 milímetros e componentes de freio premium da Brembo. Já a CVO Street Glide tem uma nova perspectiva para a carenagem em “bat wing”, com uma silhueta esculpida, iluminação em leds totalmente integrada e uma ventilação de fluxo dividido. O modelo está equipado com o motor Milwaukee-Eight 121 com o sistema VVT (Variable Valve Timing).

Comemorativa

Trident 660 Triple Tribute Edition será vendida por apenas um ano Crédito: Triumph/Divulgação

A Triumph Trident 660 Triple Tribute Edition está confirmada para o Brasil e já aparece no site da marca no país, com preço de R$ 49.990. Com base nas cores branco, azul e vermelho, juntamente com o número “67”, a edição especial será vendida por apenas um ano. Ela foi criada para homenagear a Slippery Sam, moto que venceu o TT da Ilha de Man, no centro do Mar da Irlanda, de 1971 a 1975. O motor de três cilindros é o mesmo do restante da linha, com 81 cavalos a 10.250 giros e 6,5 kgfm a 6.250 giros. A transmissão de 6 marchas proporciona trocas sem uso da embreagem graças ao “shift assist”, de série na edição especial.