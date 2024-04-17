Produção de motocicletas registra alta de 10,3% no primeiro trimestre de 2024

A produção de motocicletas registrou alta de 10,3% no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), 438.038 unidades saíram das fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) nos três primeiros meses deste ano. Esse foi o melhor desempenho alcançado pelo setor para o período desde 2012. O resultado mensal também foi positivo. Em março, foram produzidas 156.322 motocicletas, volume 11,3% superior em relação a fevereiro e 2,5% maior ao registrado no mesmo mês de 2023.
De janeiro a março, os licenciamentos totalizaram 432.402 unidades, uma alta de 21,1% ante o mesmo intervalo do ano passado. Segundo a Abraciclo, esse foi o melhor volume de emplacamentos em 13 anos. No terceiro mês de 2024, 152.719 motocicletas foram vendidas no varejo, o que corresponde a um crescimento de 4,6% na comparação com março de 2023 e de 12% em relação a fevereiro. “A tendência é que esse ritmo seja mantido ao longo do ano, pois a procura pela motocicleta como solução de mobilidade ou para o trabalho segue em alta, mantendo o mercado aquecido”, comemora Marcos Bento, presidente da Abraciclo.
Cabeça fresca
A Peels lança o seu mais novo capacete, o Spike II, com cinco grafismos e várias opções de cores. Seu casco, fabricado em ABS, é leve e compacto, e as entradas de ar “direct sliding” combinadas com uma exaustão traseira e um spoiler integrado proporcionam uma ventilação aprimorada.
A viseira de policarbonato de alto impacto, com tratamento anti-risco e uma borda estrutural de 2,2 milímetros, oferece um fechamento hermético, além do sistema de troca fácil. O defletor mais alto melhora o campo de visão, pela sua função anti-embaçante.
O interior do capacete tem uma forração termoformada, direcionando a circulação de ar, e uma bavete em tecido “soft touch”, anti-alérgico e lavável. O preço público sugerido é de R$ 329,90.
CVO no pedaço
A Harley-Davidson confirma modelos da coleção CVO (Custom Vehicle Operation) para o mercado brasileiro, inicialmente com a Street Glide e a Road Glide ST, disponíveis em toda a rede de concessionárias, com preços a partir de R$ 247.450. Todos os modelos vêm equipados com acabamentos exclusivos, a tecnologia de infoentretenimento alimentada pelo novo sistema operacional Skyline e o sistema de som de alto desempenho Stage II, desenvolvido pela Rockford Fosgate, com amplificador de 500 Watts RMS e “speakers” de 150 Watts RMS.
A Road Glide ST é uma bagger de alta performance equipada com o motor Milwaukee-Eight 121 V-Twin, calibrado para produzir mais potência e torque. Com um peso seco de 363 quilos e mais leve do que a sua antecessora, a Road Glide ST oferece performance inspirada na competição, com acessórios como suspensão melhorada, escape, “riser” de guidão e componentes em fibra de carbono. O modelo conta com a pintura premium Raven Metallic, que traz detalhes Screamin’ Eagle pintados nas laterais da carenagem e no tanque de combustível.
A Road Glide ST dispõe ainda de uma suspensão totalmente ajustável à frente e atrás, incluindo amortecedores traseiros Showa com reservatórios remotos e forquilhas invertidas Showa 1x1 de 47 milímetros e componentes de freio premium da Brembo. Já a CVO Street Glide tem uma nova perspectiva para a carenagem em “bat wing”, com uma silhueta esculpida, iluminação em leds totalmente integrada e uma ventilação de fluxo dividido. O modelo está equipado com o motor Milwaukee-Eight 121 com o sistema VVT (Variable Valve Timing).
Comemorativa
A Triumph Trident 660 Triple Tribute Edition está confirmada para o Brasil e já aparece no site da marca no país, com preço de R$ 49.990. Com base nas cores branco, azul e vermelho, juntamente com o número “67”, a edição especial será vendida por apenas um ano. Ela foi criada para homenagear a Slippery Sam, moto que venceu o TT da Ilha de Man, no centro do Mar da Irlanda, de 1971 a 1975. O motor de três cilindros é o mesmo do restante da linha, com 81 cavalos a 10.250 giros e 6,5 kgfm a 6.250 giros. A transmissão de 6 marchas proporciona trocas sem uso da embreagem graças ao “shift assist”, de série na edição especial.
O modelo vem com garfos invertidos Showa pretos, que oferecem 120 milímetros de curso da roda dianteira e RSU mono-amortecedor ajustável de pré-carga Showa com articulação, com 133,5 milímetros de curso na traseira. Os freios são da Nissin, de dois pistões com discos duplos de 310 milímetros, enquanto os pneus são Michelin Road 5. Iluminação em leds, ABS, controle de tração selecionável e acelerador “ride-by-wire” (sem cabo) são outros destaques da versão.