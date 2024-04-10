Ducati Multistrada V4 Rally Adventure é confirmada para o Brasil

Ducati Multistrada Rally: modelo tem autonomia expandida Crédito: Ducati/Divulgação

A Ducati Multistrada V4 Rally Adventure Travel & Radar, a nova versão da aventureira italiana, está oficialmente confirmada para o Brasil e já teve a pré-venda aberta pela marca em seu site - o preço ainda não foi confirmado. O modelo expande sua autonomia com o novo tanque de 30 litros, suspensão de maior curso e maior distância em relação ao solo, entre outras novidades. O modelo tem como atributos alta tecnologia, além do tanque de 30 litros (oito litros a mais do que o modelo anterior), favorecendo longas viagens.

Outras novidades da Multistrada V4 Rally são o motor com desativação estendida (que desliga os cilindros traseiros mesmo em movimento), a suspensão mais longa (com 200 milímetros de curso), rodas raiadas, protetores de motor reforçados, modo de pilotagem “Enduro” avançado e para-brisa redesenhado (aumento de quatro centímetros na altura e 20 centímetros na largura). O propulsor da Multistrada V4 Rally segue o mesmo Granturismo de 1.158 cc, que rende 170 cavalos de potência a 10.750 rpm e 12,3 kgfm de torque a 8.750 rpm, agora com o sistema de desativação estendida. A função atua também em certas situações mesmo quando a moto está em movimento para auxiliar na redução do consumo de combustível e limitar as emissões de poluentes.

Frete incluso

A Royal Enfield Hunter 350 teve 437 unidades vendidas em março Crédito: Royal Enfield/Divulgação

A partir de abril, a Royal Enfield passou a incluir o frete já no preço da moto. Em março, essa ação já havia sido adiantada com a Hunter 350. Com ação promocional, a Hunter 350 teve o total de 437 unidades vendidas em março, um recorde desde o seu lançamento. O modelo segue com preços finais de R$ 19.990. A fabricante ressaltou que isso vale também para os próximos lançamentos da empresa, como as Himalayan 450 e Shotgun 650 e a Super Meteor 650.

“Essa era uma demanda importante dos clientes e fãs brasileiros. Fizemos alguns estudos e decidimos adotar a política de trazer os preços de todas as nossas motocicletas com frete já contemplado. Ter o cliente no centro do negócio cada vez mais é um dos novos direcionamentos da Royal Enfield no Brasil e toda a América Latina”, explica Gabriel Patini, diretor de Negócios Latam da Royal Enfield.

Indiana acelerada

Bajaj Dominar 400 está entre os modelos mais vendidos da marca, que planeja triplicar o resultado de 2023 Crédito: Bajaj/Divulgação

A Bajaj do Brasil atingiu em março o seu recorde mensal de emplacamentos, com 785 motos vendidas no período. O melhor resultado até então havia sido em setembro de 2023, quando foram registrados 468 emplacamentos dos modelos Dominar 160, Dominar 200 e Dominar 400. O número de março é 138% (quase duas vezes e meia) maior em comparação à média obtida de janeiro a dezembro de 2023, que foi de 329 unidades por mês. Considerando os números de 2024, o resultado do último mês é o dobro da média dos meses anteriores, quando foram emplacadas 376 unidades em janeiro e 404 em fevereiro.

Por modelo, março também foi recorde de emplacamentos da Dominar 400 e da Dominar 200. Foram 472 unidades vendidas do modelo de 400 cc e 175 do modelo de 200 cc. Os recordes anteriores haviam sido de 322 unidades (agosto de 2023) e 156 unidades (fevereiro de 2024), respectivamente. Este ano, a marca planeja triplicar o resultado de 2023, chegando a cerca de 12 mil unidades no ano. O resultado será viabilizado com o início das operações da fábrica própria em Manaus (AM) a partir de maio, permitindo o aumento gradativo do volume mensal.

Vai longe

Felo Tooz alcança 200 km/h como velocidade máxima e oferece autonomia de 700 km por carregamento Crédito: Felo/Divulgação

A marca tailandesa de motos Felo apresentou, no 45º Salão Internacional do Automóvel de Bangkok, a Tooz, apresentada como um vislumbre do futuro das motas elétricas de turismo. Além de conseguir alcançar uma velocidade máxima de 200 km/h, a Tooz oferece uma autonomia de 700 quilômetros por carregamento, números que colocam a Tooz na vanguarda da tecnologia de motos elétricas. Um dos atributos de destaque é a sua capacidade de carregamento Type2.