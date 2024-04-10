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Ducati Multistrada V4 Rally Adventure é confirmada para o Brasil

A moto tem como atributos alta tecnologia, além do tanque de 30 litros (oito litros a mais do que o modelo anterior), favorecendo longas viagens

Públicado em 

10 abr 2024 às 01:59
Agência Automotrix

Colunista

Agência Automotrix

Ducati Multistrada Rally
Ducati Multistrada Rally: modelo tem autonomia expandida Crédito: Ducati/Divulgação
A Ducati Multistrada V4 Rally Adventure Travel & Radar, a nova versão da aventureira italiana, está oficialmente confirmada para o Brasil e já teve a pré-venda aberta pela marca em seu site - o preço ainda não foi confirmado. O modelo expande sua autonomia com o novo tanque de 30 litros, suspensão de maior curso e maior distância em relação ao solo, entre outras novidades. O modelo tem como atributos alta tecnologia, além do tanque de 30 litros (oito litros a mais do que o modelo anterior), favorecendo longas viagens.
Outras novidades da Multistrada V4 Rally são o motor com desativação estendida (que desliga os cilindros traseiros mesmo em movimento), a suspensão mais longa (com 200 milímetros de curso), rodas raiadas, protetores de motor reforçados, modo de pilotagem “Enduro” avançado e para-brisa redesenhado (aumento de quatro centímetros na altura e 20 centímetros na largura). O propulsor da Multistrada V4 Rally segue o mesmo Granturismo de 1.158 cc, que rende 170 cavalos de potência a 10.750 rpm e 12,3 kgfm de torque a 8.750 rpm, agora com o sistema de desativação estendida. A função atua também em certas situações mesmo quando a moto está em movimento para auxiliar na redução do consumo de combustível e limitar as emissões de poluentes.

Frete incluso

Royal Enfield Hunter 350 2024
A Royal Enfield Hunter 350 teve 437 unidades vendidas em março Crédito: Royal Enfield/Divulgação
A partir de abril, a Royal Enfield passou a incluir o frete já no preço da moto. Em março, essa ação já havia sido adiantada com a Hunter 350. Com ação promocional, a Hunter 350 teve o total de 437 unidades vendidas em março, um recorde desde o seu lançamento. O modelo segue com preços finais de R$ 19.990. A fabricante ressaltou que isso vale também para os próximos lançamentos da empresa, como as Himalayan 450 e Shotgun 650 e a Super Meteor 650.
“Essa era uma demanda importante dos clientes e fãs brasileiros. Fizemos alguns estudos e decidimos adotar a política de trazer os preços de todas as nossas motocicletas com frete já contemplado. Ter o cliente no centro do negócio cada vez mais é um dos novos direcionamentos da Royal Enfield no Brasil e toda a América Latina”, explica Gabriel Patini, diretor de Negócios Latam da Royal Enfield.

Indiana acelerada

Bajaj Dominar 400
Bajaj Dominar 400 está entre os modelos mais vendidos da marca, que planeja triplicar o resultado de 2023 Crédito: Bajaj/Divulgação
A Bajaj do Brasil atingiu em março o seu recorde mensal de emplacamentos, com 785 motos vendidas no período. O melhor resultado até então havia sido em setembro de 2023, quando foram registrados 468 emplacamentos dos modelos Dominar 160, Dominar 200 e Dominar 400. O número de março é 138% (quase duas vezes e meia) maior em comparação à média obtida de janeiro a dezembro de 2023, que foi de 329 unidades por mês. Considerando os números de 2024, o resultado do último mês é o dobro da média dos meses anteriores, quando foram emplacadas 376 unidades em janeiro e 404 em fevereiro.
Por modelo, março também foi recorde de emplacamentos da Dominar 400 e da Dominar 200. Foram 472 unidades vendidas do modelo de 400 cc e 175 do modelo de 200 cc. Os recordes anteriores haviam sido de 322 unidades (agosto de 2023) e 156 unidades (fevereiro de 2024), respectivamente. Este ano, a marca planeja triplicar o resultado de 2023, chegando a cerca de 12 mil unidades no ano. O resultado será viabilizado com o início das operações da fábrica própria em Manaus (AM) a partir de maio, permitindo o aumento gradativo do volume mensal.

Vai longe

Felo Tooz
Felo Tooz alcança 200 km/h como velocidade máxima e oferece autonomia de 700 km por carregamento Crédito: Felo/Divulgação
A marca tailandesa de motos Felo apresentou, no 45º Salão Internacional do Automóvel de Bangkok, a Tooz, apresentada como um vislumbre do futuro das motas elétricas de turismo. Além de conseguir alcançar uma velocidade máxima de 200 km/h, a Tooz oferece uma autonomia de 700 quilômetros por carregamento, números que colocam a Tooz na vanguarda da tecnologia de motos elétricas. Um dos atributos de destaque é a sua capacidade de carregamento Type2.
Com esse tipo de tecnologia, é possível carregar dos 20% aos 80% da bateria em apenas 20 minutos. A Tooz traz um painel de TFT de 12 polegadas acessível a funções como navegação por GPS, reprodução multimídia e conectividade com smartphones.

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Agência Automotrix

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