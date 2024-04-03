Motos da Harley-Davidson ganham coleção inspirada em guitarras

Série “Enthusiast” da Harley-Davidson Low Rider ST, Ultra Limited e Tri Ultra Glide Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

As motos Harley ganharam uma nova coleção inspirada em guitarras. A série especial Enthusiast Tobacco Fade apresenta um esquema de pintura que simula em suas motos os acabamentos – em cores quentes – das mais famosas guitarras do rock’n’roll. Tem tiragem limitada a 2 mil unidades para os modelos Low Rider ST, Ultra Limited e Tri Ultra Glide.

A Low Rider ST é única Enthusiast que surgiu no site brasileiro da marca. Com motor Milwaukee-Eight 117, o modelo traz alforges rígidos laterais, sistema de som e carenagem frontal fixa que lembra claramente a antiga FXRT. A Ultra Limited, da linha Touring, é movida também pelo motor Milwaukee-Eight 114 e traz carenagem ao estilo “batwing” (asas de morcego) e o elegante baú Tour-Pak. Já a Tri Glide Ultra é um triciclo touring que nunca foi disponibilizado no mercado brasileiro. Também é movido pelo motor Milwaukee-Eight 114 e conta ainda com a carenagem ao estilo “batwing”.

Descontos de abril

Haojue NK 150 ABS é uma das motocicletas em promoção no mês de abril Crédito: Haojue/Divulgação

A Haojue anuncia promoção de preço para seis motos durante o mês de abril. Seis dos modelos que a empresa oferece no mercado brasileiro estão saindo com R$ 750 de desconto. Entre as motos em promoção até o final de abril estão a Chopper Road 150, a DK 150, a Lindy 125, a NK 150 ABS, a DK 160 Fi e a VR 150.

Um dos modelos mais procurados da marca chinesa é a utilitária urbana DK 150, que está tabelada em R$ 13.936, mas sairá por R$ 13.186 durante a promoção. A moto utiliza um motor de 149 cm3 arrefecido a ar e alimentado por carburador. Rodando apenas com gasolina, entrega 11,2 cavalos de potência e 1,16 kgfm de torque, sendo atrelado a um câmbio de 5 marchas. De série, a DK 150 oferece painel de instrumentos digital, marcador de combustível, indicador de marcha, conta-giros e rodas de 18 polegadas de liga leve. A moto tem freio a disco na dianteira e a tambor na traseira, sem ABS mas com sistema de freios combinados.

Novidades previstas

A scooter Zontes E350 é movida por um monocilíndrico de 349 cm³ com refrigeração líquida e cabeçote DOHC de quatro válvulas Crédito: Zontes/Divulgação

A Zontes prepara novidades para o Brasil, com previsão de serem apresentadas ao longo do mês de abril. Representada pela JTZ Motos, a marca chinesa estreou no Brasil em 2023 com os modelos R 310, T310 e V310. No ano passado, no Festival Interlagos, a Zontes fez uma “avant-première” da scooter E350, que deve estar entre as novidades.

Com carenagens volumosas, a E350 é movida por um monocilíndrico de 349 cm³ com refrigeração líquida e cabeçote DOHC de quatro válvulas. Ele entrega potência de 37 cavalos a 7.500 rpm e um torque de 3.8 kgfm a 6 mil rpm. O para-brisa elétrico é ajustável em dois níveis e há espaço para dois capacetes grandes debaixo do banco. O pacote eletrônico da Zontes E350 inclui dois modos de pilotagem e controle de tração TCS.

A próxima novata

A BMW F 900 GS tem data prevista para chegar ao mercado brasileiro no mês de julho Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

Na trilha da recém-produzida R 1300 GS, a chegada da nova F 900 GS ao mercado brasileiro está prevista para julho. A nova F 900 GS se destaca por sua pintura na cor Amarelo São Paulo, já conhecida nos modelos M3 e M4 da BMW. O design da motocicleta foi desenvolvido para proporcionar uma experiência mais próxima de uma moto de Enduro. Visualmente, a F 900 GS apresenta um perfil mais alto, com a traseira redesenhada para reduzir o peso e aumentar a agilidade.