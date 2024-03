Taurus Helmets apresenta o primeiro capacete do mundo feito de grafeno

O capacete Taurus Urban Helmet Graph-X Black será vendido por R$ 989. Crédito: Taurus/Divulgação

A Taurus Helmets apresentou na décima segunda edição do Salão Nacional e Internacional das Motopeças, realizado na primeira semana de março, em São Paulo, o primeiro capacete do mundo feito de grafeno, material reconhecido pela leveza e resistência. O Graph-X Black foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e a UCS Graphene, primeira e maior unidade de produção de grafeno em escala industrial da América Latina. A Taurus conseguiu aprimorar o material para viabilizá-lo na fábrica de Mandirituba, no Paraná. O modelo será comercializado pela marca Urban Helmets. O Graph-X Black segue o estilo “café racer” e será vendido por R$ 989.

Ofertas dos idos de março

A Triumph Tiger 900 GT Aragón está na promoção no mês de março em toda a rede de concessionárias da montadora no país. Crédito: Triumph/Divulgação

A Triumph oferece condições especiais para compra dos modelos de toda a família Tiger – 1200 Rally Explorer, 900 Aragón Edition e Sport 660 –, em toda a rede de concessionárias da montadora no Brasil durante o mês de março. Para a 900 Aragón Edition, a marca oferece preço promocional de R$ 70.990 para a versão GT Aragón com taxa de 1,19% e bônus de R$ 3 mil ou IPVA mais documentação 2024 gratuitos. Já a Rally Aragón sai por R$ 71.990, com parcelas de R$ 990 mais taxa de 1,19% ao mês. A GT Aragón tem cinco modos de pilotagem, protetores de motor e garfos de cartucho Marzocchi USD de 45 milímetros totalmente ajustáveis, com suspensão traseira regulada eletronicamente.

Já na Rally, são seis modos de pilotagem, protetores de motor e tanque, além de garfos Showa ajustados para um desempenho off-road mais consistente. Para quem desejar comprar a 1200 Rally Explorer, a condição especial é de R$ 121.490 por R$ 113.490. Para a Sport 660, que tem 81 cavalos de potência, o cliente conta com taxa de 1,19% ao mês e bônus de R$ 4 mil para utilizar como desconto no preço da motocicleta ou IPVA mais DOC 24 gratuitos. Outra vantagem é que, somente em março, a Tiger Sport 660 vem equipada com o Quickshifter – única moto da categoria com esse acessório. As ofertas são válidas para as unidades dos modelos 2023/2024.

Diversificação cromática

Royal Enfield Himalayan 411 2024 ganha novas cores no mercado brasileiro. Crédito: Royal Enfield/Divulgação

A Himalayan 411, modelo aventureiro on-off-road da Royal Enfield, ampliou suas opções de cores para o mercado brasileiro. A motocicleta da marca indiana incorpora três novas tonalidades: Sleet Black (preto), Dune Brown (marrom) e Glacier Blue (azul). O preço foi mantido em relação à linha 2023: R$ 24.290. Também foi mantido o estilo, com design com farol redondo com lâmpada halógena e leds como espia. As rodas raiadas, aro 21 polegadas na dianteira e 17 polegadas atrás, são calçadas com pneus de uso misto. O motor permanece o de um cilindro com 411 cm³, que desenvolve 24,5 cavalos a 6.500 rpm e 3,4 kgfm a 4 mil rpm.

Com o lançamento mundial da Himalayan 450, sua antecessora 411 começa a sair de linha em alguns países, a começar pela Índia. Não se sabe quando a nova Himalayan chega ao Brasil.

Promoção de fim de verão

Para a Road Glide Special ou a Street Glide Special, a Harley-Davidson concede um incentivo de até R$ 10 mil. Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A Harley-Davidson apresenta condições de compra especiais para os apaixonados por duas rodas em todo o Brasil. Para a Road Glide Special ou a Street Glide Special, a Harley-Davidson concede um incentivo de até R$ 10 mil, que pode ser usado para a valorização da moto seminova dada como entrada ou para compra de acessórios. Oferece ainda a condição de financiamento com taxa de zero por cento, requerendo 60% de entrada e o saldo restante parcelado em até 24 vezes sem juros. Ambos os modelos são equipados com o motor Milwaukee-Eight 114ci (1.868 cm3), com o Boom!Box GTS, um robusto sistema de infoentretenimento com som, GPS e display de 6.5 polegadas.

A Pan America 1250 Special, a primeira bigtrail da marca norte-americana, também entra na promoção de taxa de financiamento sem juros, com 55% de entrada e saldo em até 24 parcelas. É equipada com o motor Revolution Max de 1.250 cilindradas, com dois cilindros em “V”, 150 cavalos de potência e um sistema de suspensão ativa e adaptativa. Os modelos Sportster, Fat Bob, Fat Boy, Heritage, Road King, Road Glide Limited e ltra Limited também fazem parte dessas condições especiais. Com financiamentos sem juros e entrada variando de 50% a 60%, o saldo residual é parcelado de 18 a 24 vezes, dependendo do modelo escolhido.

