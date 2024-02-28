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Linha 2024 da Royal Enfield Interceptor 650 e Continental GT 650 chegam ao Brasil

A nova Interceptor 650 parte de R$ 28.900, enquanto a nova Continental GT 650 tem valor inicial de R$ 30.900, mas há variações para cada uma das cores e versões

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 01:59

Públicado em 

28 fev 2024 às 01:59
Agência Automotrix

Colunista

Agência Automotrix

Royal Enfield Interceptor 650 2024
Royal Enfield Interceptor 650 2024: preservando o estilo clássico, as motocicletas passam a contar com acabamentos pretos no motor e no escapamento Crédito: Royal Enfield/Divulgação
A linha 2024 das Royal Enfield Interceptor 650 e Continental GT 650 está chegando ao Brasil. As motos ganharam novas opções de cores, além de farol de leds, entrada USB e opções com rodas de liga leve e pneus sem câmara. A nova Interceptor 650 parte de R$ 28.900, enquanto a nova Continental GT 650 tem valor inicial de R$ 30.900, mas há variações para cada uma das cores e versões. Preservando o estilo clássico, as motocicletas passam a contar com acabamentos pretos no motor e no escapamento, chamados de “black out”.
Royal Enfield Continental GT 650
A Royal Enfield Continental GT 650 tem valor inicial de R$ 30.900 Crédito: Royal Enfield/Divulgação
A Interceptor 650 tem roda de liga leve com pinturas Barcelona Blue, carenagens em azul e detalhes em amarelo e laranja, além da Black Ray, com preto com acabamentos em creme. Para a Continental GT, existem as colorações Slipstream Blue, preto com detalhes azuis, e Apex Grey, que combina cinza claro com laranja. Com opção de rodas raiadas, a Interceptor 204 também está disponível em Cali Green (verde) e Black Pearl (preta e branca). As motos 650 da Royal Enfield seguem com o mesmo motor bicilíndrico de 648 cc, que rende 46,8 cavalos a 7.150 rpm e torque máximo de 5,33 kgfm a 5.150 rpm.

Pequena e econômica

Honda CBR400R 2024
Honda CBR400R 2024 foi apresentada com um estilo que evoca as esportivas de maior cilindrada da marca japonesa Crédito: Honda/Divulgação
A Honda CBR400R 2024 foi oficialmente apresentada no Japão, com um estilo que evoca as esportivas de maior cilindrada da marca japonesa. Mas a motocicleta também se destaca pelo consumo de combustível. O consumo médio divulgado para a moto é de 28,1 km/l, segundo o índice WMTC. No entanto, a Honda afirma que, rodando com a velocidade média de 60 km/h, o modelo faz até 41 km/l.
Com um visual radical, o modelo tem como base o motor bicilíndrico de 399 cc, que entrega 46 cavalos de potência a 9 mil giros e 3,9 kgfm de torque a 7.500 giros, trabalhando acoplado a um câmbio de 6 marchas. O preço da CBR400R 2024 é de 863.500 ienes, o equivalente a R$ 28,5 mil. Não há informações sobre a vinda da CBR400R ao Brasil.

Esportiva italiana

Aprilia RS 457
Aprilia RS 457 tem como principal destaque o peso reduzido de apenas 159 quilos a seco Crédito: Aprilia/Divulgação
A Aprilia expandiu a sua gama esportiva com o modelo RS 457, destinado às novas gerações. O principal destaque do novo modelo é o seu peso reduzido - são apenas 159 quilos a seco -, que confere uma relação peso-potência de referência na categoria. A RS 457 segue o caminho aberto pela gama RS da Aprilia, com o farol full-led inspirado no estilo das RS maiores, com os indicadores de direção integrados ao conjunto óptico. O motor bicilíndrico paralelo, com quatro válvulas por cilindro, entrega 47 cavalos de potência, o máximo permitido para a categoria A2 na Europa.
O quadro da RS 457 é fabricado em alumínio. O freio a disco dianteiro tem 320 milímetros e o traseiro, 220 milímetros, ambos auxiliados por um sistema ABS de duplo canal. Os pneus são 110/70 na frente e 150/60 atrás. O painel de instrumentos de TFT a cores de 5 polegadas tem os botões dos comutadores retro-iluminados. O sistema ride-by-wire (sem cabos) comanda o motor com três modos de condução e controla a entrega de potência, além do controle de tração, ajustável em três níveis, podendo ser desativado.

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