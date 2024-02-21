Yamaha Neo 125 UBS tem melhor desempenho em vendas desde lançamento

Yamaha Neo 125 UBS bate recorde de vendas em janeiro Crédito: Yamaha/Divulgação

A Yamaha Neo 125 UBS teve no início de 2024 o melhor desempenho em vendas desde seu lançamento. Foram mais de 1.700 unidades comercializadas em janeiro. Segundo a Yamaha, um dos pontos mais destacados pelo público que procura o modelo é a extrema facilidade de pilotagem. Isso porque, além de ser a mais leve das scooters – apenas 97 quilos, abastecido –, o assento da Neo 125 está a apenas 77,5 centímetros do solo, facilitando o apoio dos pés no chão até mesmo para quem tem baixa estatura.

O câmbio automático do tipo CVT, que dispensa as mudanças de marcha, reforça a comodidade. O modelo conta ainda com base de apoio para os pés, para transmitir mais comodidade, segurança e proteção contra sujeira e água. A Neo 125 UBS está disponível na rede de concessionárias ao preço público sugerido a partir de R$ 12.490, mais frete. São três opções de cores: Racing Blue (azul metálico), Midnight Black (preto metálico) e Matt Grey (cinza fosco).

Para as correntes

Lubrificante de correntes Motul C2 Plus foi lançado para atender a uma demanda nacional das motos de baixa cilindrada utilizadas em longas jornadas de trabalho Crédito: Motul/Divulgação

A Motul, multinacional francesa especializada em lubrificantes e fluidos de alta tecnologia, lança no Brasil o mais novo lubrificante de correntes focado em motos de baixa cilindrada (até 300 cc) com uso urbano, o C2 Plus Chain Lube Road. O novo lubrificante complementa o portfólio de produtos da marca específicos para cuidados com a corrente, o pinhão e a coroa, como o C1 Chain Clean, o C2 Chain Lube Road, o C3 Chain Lube Off Road e o C4 Chain Lube Factory Line.

O lançamento foi especialmente desenvolvido para atender a uma demanda nacional das motos de baixa cilindrada utilizadas em longas jornadas de trabalho em rotações baixas nos centros urbanos, submetidas a condições de tráfego intenso em vias pavimentadas. Segundo a Motul, os principais benefícios do novo produto são proteger a relação da motocicleta contra o desgaste, reduzir o atrito e aumentar a vida útil do veículo.

Em busca da competitividade

Fábrica de motocicletas da Honda na Zona Franca de Manaus Crédito: Divulgação

As principais lideranças industriais da Zona Franca de Manaus se reuniram para debater a importância da Emenda Constitucional 132/23, que assegura a competitividade da região, em um evento denominado “Alternativas para operacionalização da manutenção da competitividade da ZFM”. Promulgada no final do ano passado, a emenda altera o sistema tributário nacional e preserva os incentivos fiscais especiais do modelo da ZFM até 2073. A iniciativa foi realizada pelo Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM), em parceria com a Abraciclo e a Suframa, com participação especial do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF).

“Trata-se de um evento de grande relevância, cujo objetivo foi contribuir e fornecer subsídios para a manutenção das vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus previstas no texto constitucional, e que agora deverão fazer parte das leis complementares. Por isso, a Abraciclo apoia a participação desses especialistas, que, com certeza, enriquecerão os nossos debates e a formação de conhecimento sobre o tema”, ressalta Marcos Bento, presidente da Abraciclo. A fabricação nacional de motocicletas, quase totalmente concentrada no Polo Industrial de Manaus (PIM), está entre as sete maiores do mundo. No total, as fabricantes do setor de duas rodas geram cerca de 16,8 mil empregos diretos em Manaus (AM).

Entrou na linha

BMW R 1300 GS será lançada no Brasil no segundo trimestre deste ano Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

A BMW R 1300 GS já está em produção na fábrica do BMW Group em Manaus, e será lançada no Brasil no segundo trimestre deste ano. A motocicleta estreia na linha de produção manauara com as versões R 1300 GS, R 1300 GS Plus, R 1300 GS Trophy, R 1300 GS Triple Black e R 1300 GS Option 719. Com capacidade de manobra acima da média e grande qualidade de pilotagem, a motocicleta pesa 12 quilos a menos que a antecessora R 1250 GS.