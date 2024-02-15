5 dicas de pilotagem segura nas estradas

Motociclistas precisam adotar uma postura defensiva, mantendo distância segura dos outros veículos Crédito: Divulgação

Em meio às movimentações nas estradas, as motos enfrentam desafios extras no dia a dia. Por isso, a segurança dos motociclistas é o foco da campanha do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) deste mês. A Zapay, fintech especializada em facilitar a vida dos proprietários de veículos, resolveu colaborar divulgando cinco dicas essenciais para pilotar com mais segurança.

01 Equipamentos de proteção O capacete é um item obrigatório e essencial na proteção dos motociclistas, mas não é o único que deve ser levado em consideração. Jaquetas, calças, luvas e calçados fechados também são indispensáveis para prevenir lesões em acidentes. O uso desses itens é obrigatório tanto para o piloto quanto para o garupa. 02 Viseira A viseira do capacete ou óculos de proteção são essenciais para proteger os olhos de vento, poeira, impactos e chuva. Ela precisa estar abaixada sempre que a moto estiver em movimento, caso contrário, o motociclista pode levar uma multa. 03 Atenção aos pneus Os pneus são o único ponto de contato dos veículos com o solo. Por isso, sua manutenção é essencial. Verificar regularmente a condição e a pressão dos pneus ajuda a manter a estabilidade da moto. Pneus “carecas” aumentam significativamente o risco de derrapagens, principalmente em estradas molhadas. 04 Cuidado com o ponto cego O ponto cego é a área não coberta pelos espelhos dos automóveis ou onde as colunas e outras partes do carro impedem a visão do motorista. Ao circular ao lado de veículos maiores, é preciso ficar atento ao ponto cego. O motociclista precisa sempre sinalizar suas intenções e prestar atenção para evitar surpresas e “fechadas”. 05 Direção defensiva O motociclista precisa adotar uma postura defensiva, mantendo distância segura dos outros veículos, respeitando semáforos, reduzindo velocidade próximo a cruzamentos e sinalizando devidamente sobre suas ações.

Bloco de descontos

Em campanha de Carnaval, com validade até 29 de fevereiro, as BMW F 850 GS Adventure e F 900 R são oferecidas em condições especiais. A aventureira tem bônus para a compra, enquanto a naked tem opção especial de parcelamento. A F 850 GS Adventure, disponível por R$ 84.500, agora oferece aos clientes um bônus de R$ 5 mil. Ela é equipada com um motor de dois cilindros que gera 80 cavalos a 6.250 rpm e torque máximo de 9,1 kgfm, apresentando uma série de equipamentos, incluindo o MSR (controle dinâmico do freio-motor), que previne eletronicamente derrapagens da roda traseira causadas por liberação abrupta do acelerador ou redução de marcha.

BMW F 900 R está com condições especiais até o dia 29 de fevereiro Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

Na versão premium plus, a F 850 GS Adventure vem equipada com modos de pilotagem Pro, suporte para malas laterais, ajuste eletrônico de suspensão, preparação para GPS e uma variedade de opções de cores no pacote exclusivo. Já a 900 R, na versão Sport, tem preço inicial de R$ 64.900 e oferece opções de parcelamento mensal a partir de R$ 900, com uma taxa de 0,99% ao mês e entrada de 60%, disponibilizadas pelo BMW Serviços Financeiros.

Italianos em festa

A Ducati do Brasil, que soma 18 concessionárias espalhadas pelos quatro Estados da região Sudeste, fechou 2023 com 1.210 emplacamentos, um avanço de 10,4% sobre o total de 1.098 unidades em 2022. Trata-se do melhor resultado de vendas desde a sua estreia no Brasil, em 2012.

Entre os modelos que mais contribuíram para o resultado da marca italiana no Brasil estão as aventureiras Multistrada V4S, Multistrada V2S e DesertX e a esportiva Panigale V4S. Os modelos limitados e séries especiais, como a Streetfighter Lamborghini V4S e a Panigale SP, colocam o Brasil entre os mercados com maior potencial de vendas de motos “top” de linha.