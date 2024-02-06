Yamaha Lander 250 2024 chega ao Brasil com valor de R$ 25.790

A Yamaha Lander 250 2024 preserva os atributos mecânicos do modelo 2023 Crédito: Yamaha/Divulgação

A Yamaha Lander 250 2024 chegou oficialmente ao Brasil. No site brasileiro da marca japonesa, o preço público sugerido está anunciado em R$ 25.790, sem incluir frete. O modelo preserva os atributos mecânicos do modelo 2023 – motor flex de 249 cc de cilindrada, que rende 20,9 cavalos de potência e 2,1 kgfm de torque, em conjunto com câmbio de 5 marchas, com freio ABS de série.

A estética também permanece inalterada – a Lander 250 não tem mudanças desde 2018, quando ganhou novo visual e mais conforto. O modelo é oferecido nas cores vermelho, azul e areia. Em 2023, a Lander foi a sétima moto mais vendida do Brasil, com 41.633 unidades emplacadas.

Nova manauara

Apresentada ao mundo em setembro de 2023, em comemoração aos 100 anos da BMW Motorrad, a nova R 1300 GS será produzida a partir deste mês na fábrica do BMW Group em Manaus – única fora da Alemanha a produzir exclusivamente motocicletas da marca bávara. A R 1300 GS é o primeiro passo da BMW Motorrad rumo aos próximos 100 anos e será lançada no Brasil no segundo trimestre de 2024, para ajudar manter a marca no topo do pódio do segmento premium.

Pesando 12 quilos a menos que a antecessora R 1250 GS, a R 1300 GS traz mais uma vez o motor boxer de dois cilindros. Com exatamente 1.300 cc, o motor produz uma potência de 145 cavalos a 7.750 rpm, desenvolvendo um torque máximo de 15,2 kgfm a 6.500 rpm. É o boxer da BMW mais potente já produzido em série.

Com exatamente 1.300 cc, o motor da BMW R 1300 GS produz uma potência de 145 cavalos a 7.750 rpm Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

“A BMW Motorrad estabeleceu um novo segmento de Enduro Touring há mais de 40 anos, com a R 80 GS. Os modelos BMW Motorrad GS com motor boxer têm liderado o segmento de motocicletas aventureiras também no Brasil. Para seguirmos essa trilha de sucesso, a nova R 1300 GS incorpora um design quase completamente novo, com novo motor, capacidade de manobra acima da média e grande qualidade de pilotagem. Trata-se de uma moto com a qual, mais uma vez, surpreenderemos a concorrência”, comemora Julian Mallea, CEO da BMW Motorrad Brasil.

Para locação

A startup de mobilidade elétrica Mileto, fundada em 2022 na cidade fluminense de Resende, anuncia o lançamento de novos planos de aluguel de motos com foco em entregadores e empresas de logística. Segundo a empresa, os preços partem de R$ 870 ao mês – cerca de R$ 29 por dia. Os planos já incluem IPVA, licenciamento, emplacamento, rastreamento por geolocalização, manutenção preventiva, assistência vinte e quatro horas em caso de sinistro e seguro para danos a terceiros. Todos os pacotes de assinatura também garantem descontos ao cliente na aquisição da moto ao final do contrato, sem pagamento de valor adicional. São oferecidos dois modelos: a Spike, com perfil mais esportivo, e a scooter Raiden. Ambos têm potência de 3 mil watts, com autonomia de 120 quilômetros, velocidade de até 95 km/h e 150 quilos de capacidade de carga.

Para os triciclos elétricos de carga, a companhia informa que os planos de assinatura partem de R$ 3.650. O modelo ofertado pela Mileto é o Trix, de visual compacto, tem portas e ar-condicionado. De acordo com a empresa, o triciclo é capaz de suportar até 300 quilos de carga, tendo versões com caçamba, cabine fechada e baú refrigerado para transporte de produtos perecíveis. Conforme a empresa, sua velocidade máxima é de 45 km/h, enquanto a autonomia pode chegar a 200 quilômetros, dependendo do modelo de bateria escolhido. Os planos da Mileto incluem a abertura de mais lojas pelo Brasil, iniciando por cidade médias do Sudeste e partindo depois para grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Motocicleta elétrica Mileto Spike e triciclo elétrico Mileto Trix Crédito: Mileto/Divulgação

Traje de festa

Em 1994, a KTM lançou o primeiro modelo Duke. Com um motor monocilíndrico de 609 cc, tinha um estilo entre uma supermoto e uma street fighter, com um quadro de treliça exposto e carenagens minimalistas, na época, uma grande evolução dos designs tradicionais das motos. Três décadas depois do lançamento da primeira Duke, entram em cena três modelos com decoração alusiva aos 30 anos da Duke, inspiradas nos modelos do passado.

A 390 Duke, a naked esportiva de média cilindrada da marca austríaca, ostenta novos grafismos na versão comemorativa. Seu motor entrega 44,25 cavalos de potência e 4 kgfm de torque. Já a 990 Duke é alimentada por um novo motor bicilíndrico paralelo, o LC8c, competindo assim no segmento naked de mil cilindradas. E as 1390 Super Duke R e 1390 Super Duke R Evo investem na categoria hyper-naked, com grande potência, eletrônica de última geração e uma tendência totalmente nova em termos de design.