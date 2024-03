BMW R 1300 GS entra em pré-venda com lote limitado a 500 unidades

Para adquirir a nova R 1300 GS em pré-venda, a compra deve ser efetuada por meio da plataforma Mercado Livre. Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

Já em produção nacional no Brasil, a nova BMW R 1300 GS entrou em pré-venda via Mercado Livre, com lote limitado a 500 unidades. Produzida na fábrica do BMW Group em Manaus (AM), a motocicleta, apresentada pela BMW Motorrad como o primeiro passo da marca rumo aos próximos 100 anos, chega em cinco versões, já com preços definidos: (sR 1300 GS (R$ 99.900), R 1300 GS Plus (R$ 118.900), R 1300 GS Trophy (R$ 118.900), Triple Black (R$ 118.900) e Option 719 (R$ 126.900). Para adquirir a nova R 1300 GS em pré-venda, a compra deve ser efetuada por meio da plataforma Mercado Livre.

Ao clicar no botão “Reserva”, o usuário precisará se cadastrar e, caso deseje prosseguir com a compra, deverá fazer o pagamento de R$ 10 mil, via PIX ou boleto e indicar a concessionária de preferência para a retirada da motocicleta. Também já será possível reservar um novo conjunto de malas pelo valor adicional de R$ 1 mil. Após a pré-reserva efetivada, o cliente será contatado pela concessionária indicada, e será informado sobre a previsão de entrega.

O triplo é a meta

Para 2024, a Bajaj estabeleceu a meta de triplicar seu volume no país em comparação com 2023, quando foram vendidas 3.800 unidades dos modelos Dominar 160, Dominar 200 (foto) e Dominar 400. Crédito: Bajaj/Divulgação

Desde que chegou ao Brasil, em dezembro de 2022, a Bajaj tem visto a demanda por seus produtos crescer rapidamente. Com isso, para 2024, a fabricante estabeleceu a meta de triplicar seu volume no país em comparação com 2023, quando foram vendidas 3.800 unidades dos modelos Dominar 160, Dominar 200 e Dominar 400. A ampliação dos volumes de vendas será viabilizada pela operação da nova fábrica da marca, em Manaus (AM), que tem início das operações previsto para o fim do mês de maio - até lá, os modelos da linha Dominar continuam a ser montados na fábrica da Dafra.

A nova unidade industrial terá capacidade produtiva total de 20 mil unidades por ano, volume que será atingido gradativamente. Será a primeira unidade produtiva da Bajaj fora da Índia e permitirá que a fabricante indiana acelere ainda mais os seus planos de abertura de novas concessionárias e diversificação do line-up no Brasil. Seguindo o mesmo ritmo de crescimento e com o objetivo de levar liberdade de escolha a motociclistas de todo o Brasil, a rede de concessionárias segue em expansão. Atualmente, são 10 endereços: dois em Campinas (SP), dois em Jundiaí (SP), dois em Santo André (SP), dois em São Paulo (SP), um em Belo Horizonte (MG), um no Rio de Janeiro (RJ, um em Taguatinga (DF), um em Florianópolis (SC) e um em Salvador (BA).

Já estão no cronograma de 2024 as inaugurações em Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Recife (PE), Caruaru (CE), Manaus (AM), Marabá (PA) e Belém (PA), permitindo que a marca esteja presente nas cinco regiões brasileiras. Serão abertas ainda três novas unidades na cidade de São Paulo, além de Sorocaba (SP). Com isso, até o final deste ano, o número de lojas também será ao menos duplicado.

Direto do túnel do tempo

Harley-Davidson Hydra-Glide Revival 2024 tem estilo vintage, mas com motor moderno, o Milwaukee-Eight 114 V-Twin. Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

Inspirada na Hydra-Glide de 1949, a Harley-Davidson Hydra-Glide Revival 2024 foi apresentada nos Estados Unidos. A série especial, limitada a 1.750 unidades globalmente e numerada individualmente, celebra o septuagésimo quinto aniversário da introdução da suspensão dianteira telescópica na marca. O preço da Hydra-Glide Revival 2024 é de US$ 24.999, o equivalente a R$ 125 mil.

Não há informações se a série especial será oferecida também no Brasil. A Hydra-Glide Revival traz pintura personalizada em vermelho com detalhes brancos, emblemas cromados “Harley-Davidson V” e “Hydra-Glide”, grafismo do velocímetro inspirado em 1954-55, para-brisa bipartido e rodas raiadas de aço cromado. O estilo é vintage, mas o motor é bem moderno: o Milwaukee-Eight 114 V-Twin. O chassi softail esconde a suspensão mono-amortecedora ajustável sob o banco. O modelo traz ainda controle de cruzeiro eletrônico, farol e auxiliares de leds e sistema de freios ABS de série.

Bônus de março

Suzuki V-Strom 1050. Crédito: Suzuki/Divulgação

A Suzuki lança campanha promocional com condições especiais para aquisição da V-Strom 1050 no mês de março. Até o final do mês, o modelo poderá ser comprado com bônus de R$ 5 mil. Atualizada em 2023, a V-Strom 1050 passou a contar com duas opções no país - a 1050 XT, mais off-road, e a 1050, mais voltada ao uso no asfalto. A segunda, que é oferecida na campanha promocional, vem com rodas de liga leve de 19 polegadas na frente e 17 atrás e pneus de uso misto, além de um para-brisa maior que o da XT e com ajuste de altura.

O motor de dois cilindros em V de quatro tempos, com comando DOHC e 1.037 cm³ de capacidade, entrega 107 cavalos e 10,5 kgfm de torque. Atua em conjunto com uma transmissão de 6 velocidades. A Suzuki também prorrogou as condições especiais para outros modelos. A GSX-S1000 e a GSX-S1000 GT podem ser adquiridas com emplacamento gratuito ou bônus de R$ 3 mil.

