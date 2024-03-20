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Na pista

KTM revela a RC 8C 2024, edição limitada com apenas 100 unidades

O modelo é feito artesanalmente, projetado especificamente com uma missão nada modesta: dominar as pistas

Publicado em 20 de Março de 2024 às 10:19

Públicado em 

20 mar 2024 às 10:19
Agência Automotrix

Colunista

Agência Automotrix

Equipada com um motor bicilíndrico paralelo de 889 cc, a KTM RC 8C é orientada para a competição
Equipada com um motor bicilíndrico paralelo de 889 cc, a KTM RC 8C é orientada para a competição Crédito: KTM/Divulgação
A KTM revelou a RC 8C 2024, uma moto de edição limitada - são apenas 100 unidades feitas artesanalmente - projetada especificamente com uma missão nada modesta: dominar as pistas. A máquina promete elevar o desempenho a níveis sem precedentes. Equipada com um motor bicilíndrico paralelo de 889 cc, a KTM RC 8C é orientada para a competição.
Com um quadro feito sob medida para os circuitos e componentes de alta qualidade, essa máquina exclusiva personifica a essência do slogan “Ready to Race” da fabricante austríaca. A KTM RC 8C 2024 apresenta carenagens em carbono e kevlar, inspirada na RC16, que cobre o bicilíndrico paralelo que entrega 135 cavalos de potência. Tudo isso está ligado a um quadro de aço tubular 25CrMo4 construído para um desempenho superior em pista, complementado com componentes de suspensão WP Pro.

No limiar dos 100 mil

Triumph Tiger 1200 2024
Triumph Tiger 1200 2024 chega ao Brasil com preços a partir de R$ 99.990 Crédito: Triumph/Divulgação
A linha 2024 da Tiger já está disponível no site da Triumph no Brasil. Somente um mês após o modelo atualizado ter sido revelado na Europa, a aventureira desembarca no mercado nacional. Os preços da Tiger 1200 2024 são de R$ 99.990 para a GT Pro, de R$ 115.490 para a GT Explorer, de R$ 107.990 para a Rally Pro e de R$ 122.490 para a Rally Explorer.
A big trail britânica manteve a conhecida base e identidade, porém, passou por mudanças na ergonomia. O motor permanece o tricilíndrico de 1.160 cc, que rende 150 cavalos de potência a 9.500 rpm e 13,25 kgfm de torque a 7 mil rpm. O modelo conta com tela de TFT de 7 polegadas, controle de tração em curvas, seis modos de pilotagem, leds adaptativos e o Triumph Shift Assist.

Para fechar o verão

Royal Enfield Hunter 350 2024
Royal Enfield Hunter 350 2024 está na promoção até o final de março e, quem adquirir, ainda ganha um capacete Lucca Customs de brinde Crédito: Royal Enfield/Divulgação
A Royal Enfield Hunter 350 está em oferta especial até o final deste mês. De acordo com a marca indiana, a campanha do mês do consumidor oferece o preço de R$ 19.990 para a Rebel de entrada, enquanto a topo de linha Dapper sai por R$ 20.990. A Hunter 350 está equipada com o mesmo motor visto nas J Series, um monocilíndrico de 349 cc, com refrigeração a ar, capaz de gerar 20,2 cavalos de potência a 6.100 giros e 2,75 kgfm de torque a 4 mil giros.
A marca ainda oferece como brinde um capacete Lucca Customs modelo Sublime, na cor Blackout. O equipamento de segurança é acompanhado de viseira solar integrada e viseira “bubble clear”.

Tudo bem no ano que vem

Yamaha Factor 125 2025
Yamaha Factor 125 2025 custa R$ 15.090 e continua equipada com o motor monocilíndrico flex de 125 cc Crédito: Yamaha/Divulgação
As primeiras motos modelo 2025 do Brasil são da Yamaha. Mas as “novas” Fazer 150 e Factor 125 seguem sem alterações. A Fazer 150 linha 2025 custa R$ 17.290 e preserva o monocilíndrico de 149 cc, capaz de gerar a potência máxima de 12,2 cavalos (gasolina) e 12,4 cavalos (etanol). O sistema UBS reparte a frenagem entre frente e traseira mas não evita o travamento das rodas como o ABS. Tem freio a tambor e suspensão com dupla mola na traseira.
Está disponível nas cores roxo, azul e preto. Já a Factor 125 linha 2025 custa R$ 15.090 e continua equipada com o motor monocilíndrico flex de 125 cc, que libera 11,1 cavalos de potência a 7.500 rpm e 1,2 kgfm de torque a 6 mil rpm. Com refrigeração a ar e injeção eletrônica, esse propulsor trabalha em conjunto com câmbio de 5 marchas. Para a frenagem, a moto conta com sistema combinado UBS da Yamaha.

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