KTM revela a RC 8C 2024, edição limitada com apenas 100 unidades

A KTM revelou a RC 8C 2024, uma moto de edição limitada - são apenas 100 unidades feitas artesanalmente - projetada especificamente com uma missão nada modesta: dominar as pistas. A máquina promete elevar o desempenho a níveis sem precedentes. Equipada com um motor bicilíndrico paralelo de 889 cc, a KTM RC 8C é orientada para a competição.
Com um quadro feito sob medida para os circuitos e componentes de alta qualidade, essa máquina exclusiva personifica a essência do slogan “Ready to Race” da fabricante austríaca. A KTM RC 8C 2024 apresenta carenagens em carbono e kevlar, inspirada na RC16, que cobre o bicilíndrico paralelo que entrega 135 cavalos de potência. Tudo isso está ligado a um quadro de aço tubular 25CrMo4 construído para um desempenho superior em pista, complementado com componentes de suspensão WP Pro.
No limiar dos 100 mil
A linha 2024 da Tiger já está disponível no site da Triumph no Brasil. Somente um mês após o modelo atualizado ter sido revelado na Europa, a aventureira desembarca no mercado nacional. Os preços da Tiger 1200 2024 são de R$ 99.990 para a GT Pro, de R$ 115.490 para a GT Explorer, de R$ 107.990 para a Rally Pro e de R$ 122.490 para a Rally Explorer.
A big trail britânica manteve a conhecida base e identidade, porém, passou por mudanças na ergonomia. O motor permanece o tricilíndrico de 1.160 cc, que rende 150 cavalos de potência a 9.500 rpm e 13,25 kgfm de torque a 7 mil rpm. O modelo conta com tela de TFT de 7 polegadas, controle de tração em curvas, seis modos de pilotagem, leds adaptativos e o Triumph Shift Assist.
Para fechar o verão
A Royal Enfield Hunter 350 está em oferta especial até o final deste mês. De acordo com a marca indiana, a campanha do mês do consumidor oferece o preço de R$ 19.990 para a Rebel de entrada, enquanto a topo de linha Dapper sai por R$ 20.990. A Hunter 350 está equipada com o mesmo motor visto nas J Series, um monocilíndrico de 349 cc, com refrigeração a ar, capaz de gerar 20,2 cavalos de potência a 6.100 giros e 2,75 kgfm de torque a 4 mil giros.
A marca ainda oferece como brinde um capacete Lucca Customs modelo Sublime, na cor Blackout. O equipamento de segurança é acompanhado de viseira solar integrada e viseira “bubble clear”.
Tudo bem no ano que vem
As primeiras motos modelo 2025 do Brasil são da Yamaha. Mas as “novas” Fazer 150 e Factor 125 seguem sem alterações. A Fazer 150 linha 2025 custa R$ 17.290 e preserva o monocilíndrico de 149 cc, capaz de gerar a potência máxima de 12,2 cavalos (gasolina) e 12,4 cavalos (etanol). O sistema UBS reparte a frenagem entre frente e traseira mas não evita o travamento das rodas como o ABS. Tem freio a tambor e suspensão com dupla mola na traseira.
Está disponível nas cores roxo, azul e preto. Já a Factor 125 linha 2025 custa R$ 15.090 e continua equipada com o motor monocilíndrico flex de 125 cc, que libera 11,1 cavalos de potência a 7.500 rpm e 1,2 kgfm de torque a 6 mil rpm. Com refrigeração a ar e injeção eletrônica, esse propulsor trabalha em conjunto com câmbio de 5 marchas. Para a frenagem, a moto conta com sistema combinado UBS da Yamaha.