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"Moto de bolso": Honda Pocket Concept dá para ser levada no porta-malas

Destaque na Semana de Design de Milão, que acabou no dia 21 de abril, a Honda Pocket Concept é uma pequena moto elétrica

Públicado em 

24 abr 2024 às 01:59
Agência Automotrix

Colunista

Agência Automotrix

Motocicleta elétrica conceitual Honda Pocket Concept
Não há confirmação sobre a produção em série da motocicleta elétrica conceitual Honda Pocket Concept Crédito: Honda/Divulgação
Destaque na Semana de Design de Milão, que acabou no dia 21 de abril, a Honda Pocket Concept é uma pequena moto elétrica que pode ser transportada no porta-malas de um carro. A “moto de bolso” foi apresentada em conjunto com o automóvel elétrico Sustina-C para a chamada “last mile” (a última milha de deslocamento).
Produzidas com resina reciclada, tanto a Pocket Concept quanto o Sustina-C foram desenvolvidas com o objetivo de sinalizar o foco em produtos automotivos mais sustentáveis – a Honda busca sua neutralidade de emissão de carbono até 2025. Não há confirmação sobre a produção em série dos modelos.

Nas rodas da tecnologia

Pneus Michelin Power 6, Power GP2 e Anakee Road
Pneus Michelin Power 6, Power GP2 e Anakee Road são novas soluções para o segmento de duas rodas Crédito: Michelin/Divulgação
De olho nas diferentes demandas dos motociclistas, a Michelin apresenta no Brasil novas soluções para o segmento de duas rodas: os pneus Power 6, Power GP2 eAnakee Road. O Anakee Road é para o segmento trail, de alta cilindrada e para uso majoritariamente em estrada, projetado especificamente e com visual para esse tipo de moto. Apesar de projetado principalmente para uso em estradas em motos trail a partir de 600 cc, permite performances convincentes nas trilhas.
O Power 6 é para o segmento esportivo para uso 90% em estrada e 10% em pista de circuito, o que permite aproveitar mais o prazer da condução esportiva com segurança, inclusive em estradas molhadas. Sua aplicação abrange vários tamanhos para motos acima de 300 cc. Já o Power GP 2, para o segmento superesportivo, foi desenvolvido para 50% estrada e 50% em circuito, inspirado nos pneus da MotoGP.
Os novos pneus da Michelin adotam a tecnologia 2CT+, que consiste em um composto de borracha mais duro sobre toda a largura da banda de rodagem e um composto de borracha mais macio sobre os ombros do pneu. Segundo a fabricante, essa tecnologia proporciona maior estabilidade na inclinação nas curvas, especialmente sob forte aceleração ou frenagem.

Estilo na cabeça

Capacetes linha premium da Bieffe
Novos capacetes da linha premium da Bieffe Crédito: Bieffe/Divulgação
A Bieffe lançou uma nova linha premium de capacetes com cinco novos modelos em diferentes configurações e fibras especiais. Os modelos B-Carbon e B-Reaper valorizam a leveza e resistência. Confeccionado em fibra de carbono 6k, o B-Carbon é o primeiro capacete com esse tipo de material da Bieffe. O B-Reaper é produzido em fibras bicomposite. Desenvolvidos em túnel de vento, que simula condições extremas e ajuda a aperfeiçoar a aerodinâmica, os capacetes têm tecnologia empregada para reduzir ruídos e melhorar a estabilidade em altas velocidades, proporcionando conforto em qualquer tipo de viagem.
O sistema Air Exchange auxilia na circulação do ar e evaporação da umidade interna. Contam ainda com viseira preparada para antifog e Lock Visor, uma trava de segurança em viseiras aprimorada para altas velocidades. O peço público sugerido é R$ 2.799 para o B-Carbon e R$ 1.849 para o B-Reaper. O B-Fast é um capacete fechado com spoiler traseiro acoplado ao casco e o sistema Direct Sliding, com abertura para entrada de ar em duplo estágio. O preço é de R$ 899. Versátil, o B-Dynamic é um modelo “flip-up”, compacto que combina a praticidade de um capacete modular com a segurança e o tamanho de um integral. Custa R$ 949. Já o B-Trail tem pala alongada e estrategicamente posicionada para proporcionar estabilidade e proteção, permitindo várias configurações para que o piloto personalize de acordo com a sua necessidade. Custa R$ 799.

Visual praiano

Harley-Davidson Sportster TM S Custom by Deus Ex Machina
Harley-Davidson Sportster TM S Custom by Deus Ex Machina Crédito: Harley-Davidson/Divulgação
A fabricante norte-americana de motos Harley-Davidson e a marca de customização Deus Ex-Machina uniram forças na criação e exposição de uma moto Sportster S customizada, inspirada no estilo de vida “pé na areia”. A moto se destaca pela cor arenosa, fazendo alusão aos elementos encontrados nas praias.
Além disso, a aplicação da marca traz um detalhe artístico e remete à velocidade dos modelos de corrida, enquanto o número 75 faz referência à icônica XR 750, moto de competição da Harley-Davidson nos anos 70. O farol recebeu uma placa caraterística das motos de corrida da época e um suporte para pranchas de surfe complementa a inspiração no estilo, dando o toque final à moto personalizada. A exposição de modelos Harley-Davidson customizados na loja da Deus Ex-Machina em São Paulo está em cartaz até o final de abril.

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