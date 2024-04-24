"Moto de bolso": Honda Pocket Concept dá para ser levada no porta-malas

Não há confirmação sobre a produção em série da motocicleta elétrica conceitual Honda Pocket Concept Crédito: Honda/Divulgação

Destaque na Semana de Design de Milão, que acabou no dia 21 de abril, a Honda Pocket Concept é uma pequena moto elétrica que pode ser transportada no porta-malas de um carro. A “moto de bolso” foi apresentada em conjunto com o automóvel elétrico Sustina-C para a chamada “last mile” (a última milha de deslocamento).

Produzidas com resina reciclada, tanto a Pocket Concept quanto o Sustina-C foram desenvolvidas com o objetivo de sinalizar o foco em produtos automotivos mais sustentáveis – a Honda busca sua neutralidade de emissão de carbono até 2025. Não há confirmação sobre a produção em série dos modelos.

Nas rodas da tecnologia

Pneus Michelin Power 6, Power GP2 e Anakee Road são novas soluções para o segmento de duas rodas Crédito: Michelin/Divulgação

De olho nas diferentes demandas dos motociclistas, a Michelin apresenta no Brasil novas soluções para o segmento de duas rodas: os pneus Power 6, Power GP2 eAnakee Road. O Anakee Road é para o segmento trail, de alta cilindrada e para uso majoritariamente em estrada, projetado especificamente e com visual para esse tipo de moto. Apesar de projetado principalmente para uso em estradas em motos trail a partir de 600 cc, permite performances convincentes nas trilhas.

O Power 6 é para o segmento esportivo para uso 90% em estrada e 10% em pista de circuito, o que permite aproveitar mais o prazer da condução esportiva com segurança, inclusive em estradas molhadas. Sua aplicação abrange vários tamanhos para motos acima de 300 cc. Já o Power GP 2, para o segmento superesportivo, foi desenvolvido para 50% estrada e 50% em circuito, inspirado nos pneus da MotoGP.

Os novos pneus da Michelin adotam a tecnologia 2CT+, que consiste em um composto de borracha mais duro sobre toda a largura da banda de rodagem e um composto de borracha mais macio sobre os ombros do pneu. Segundo a fabricante, essa tecnologia proporciona maior estabilidade na inclinação nas curvas, especialmente sob forte aceleração ou frenagem.

Estilo na cabeça

Novos capacetes da linha premium da Bieffe Crédito: Bieffe/Divulgação

A Bieffe lançou uma nova linha premium de capacetes com cinco novos modelos em diferentes configurações e fibras especiais. Os modelos B-Carbon e B-Reaper valorizam a leveza e resistência. Confeccionado em fibra de carbono 6k, o B-Carbon é o primeiro capacete com esse tipo de material da Bieffe. O B-Reaper é produzido em fibras bicomposite. Desenvolvidos em túnel de vento, que simula condições extremas e ajuda a aperfeiçoar a aerodinâmica, os capacetes têm tecnologia empregada para reduzir ruídos e melhorar a estabilidade em altas velocidades, proporcionando conforto em qualquer tipo de viagem.

O sistema Air Exchange auxilia na circulação do ar e evaporação da umidade interna. Contam ainda com viseira preparada para antifog e Lock Visor, uma trava de segurança em viseiras aprimorada para altas velocidades. O peço público sugerido é R$ 2.799 para o B-Carbon e R$ 1.849 para o B-Reaper. O B-Fast é um capacete fechado com spoiler traseiro acoplado ao casco e o sistema Direct Sliding, com abertura para entrada de ar em duplo estágio. O preço é de R$ 899. Versátil, o B-Dynamic é um modelo “flip-up”, compacto que combina a praticidade de um capacete modular com a segurança e o tamanho de um integral. Custa R$ 949. Já o B-Trail tem pala alongada e estrategicamente posicionada para proporcionar estabilidade e proteção, permitindo várias configurações para que o piloto personalize de acordo com a sua necessidade. Custa R$ 799.

Visual praiano

Harley-Davidson Sportster TM S Custom by Deus Ex Machina Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A fabricante norte-americana de motos Harley-Davidson e a marca de customização Deus Ex-Machina uniram forças na criação e exposição de uma moto Sportster S customizada, inspirada no estilo de vida “pé na areia”. A moto se destaca pela cor arenosa, fazendo alusão aos elementos encontrados nas praias.