Honda Elite 125 2025 é apresentada com novo motor e melhorias técnicas

A scooter líder de sua categoria será comercializada a partir de junho e conta com quatro opções de cores disponíveis

A nova Elite 125 pode ser encontrada nas cores Azul Metálico, Prata Metálico, Vermelha e Branca. (Honda/Divulgação)

A Honda Elite 125 chega em sua segunda edição superando a marca de 110 mil unidades vendidas em cinco anos de comercialização no Brasil. Fabricada em Manaus, a nova Elite 125 vem com motor inédito e painel LCD mais amplo e totalmente digital. Veja o preço a seguir:

Honda Elite 125: R$12.966

Na parte frontal da moto, as luzes ocuparam posição mais elevada, na carenagem do guidão, favorecendo a visibilidade. O mesmo ocorreu com os piscas, agora mais altos, ao lado do farol. Na traseira, o conjunto lanterna/piscas explora maior horizontalidade de modo a individualizar as diferentes funções, luz de posição/freio e piscas.

Por conta do novo dimensionamento da posição de pilotagem, a nova Elite 125 traz mais conforto ao condutor e garupa. Tal progresso foi obtido através do incremento da área entre escudo frontal e banco, o que permite maior mobilidade para as pernas do condutor em virtude da ampliação da plataforma.

O novo formato do banco, que está mais próximo do solo, favoreceu também o garupa, que tem maior espaço longitudinal.

O compartimento sob o banco foi redesenhado, sendo capaz de abrigar um capacete tipo Jet. (Honda/Divulgação)

O reposicionamento do bocal do reservatório de combustível para a parte externa, na rabeta, eliminou a possibilidade de contaminação do compartimento nas operações de abastecimento.

A praticidade da nova Elite 125 foi ampliada através de dois ganchos, um localizado na face posterior do escudo e outro logo abaixo da porção anterior do banco, que agora possui um novo formato e permite mais liberdade de movimentos a condutor. A garupa dispõe de pedaleiras retráteis e alças duplas com maior área de contato para as mãos.

A ponteira de escape da nova Elite 125 está mais aderente ao corpo da scooter, o que reduz a possibilidade de contato da perna do garupa no embarque/desembarque e danos em manobras do uso cotidiano.

Outra importante evolução na Honda Elite 125 é o painel LCD Blackout, digital e mais amplo. Além dos dados tradicionais – velocímetro/hodômetro total e parcial e relógio – traz informações como consumo instantâneo, consumo médio, autonomia restante, indicador de bateria e o Eco Indicator, que monitora o modo de pilotagem visando maior economia de combustível.

Outro equipamento inédito é a função “Pass” no comutador do farol baixo/alto, que permite lampejo de sinalização com o farol alto de modo prático e seguro.

Motorização

O motor proporciona desempenho equivalente em velocidade máxima e aceleração, segundo o Instituto Mauá de Tecnologia. (Honda/Divulgação)

A evolução técnica no motor 100% inédito que equipa a Elite 125 2025 favoreceu alcançar objetivos importantes, como atender as exigências do Promot 5.

Adotar o sistema eSP (Enhanced Smart Power), exclusivo das scooters Honda de pequena capacidade cúbica, e já presente na família PCX, resulta em vantagens em termos de economia de combustível e baixos índices de emissões.

Mas, para além do ganho em termos ambientais ou econômicos, os motores projetados sob tal conceito técnico oferecem um funcionamento mais suave, com vibrações mínimas, fator diretamente ligado ao baixo atrito que é a base do eSP.

Menor atrito implica em temperaturas de funcionamento mais estáveis e aproveitamento ideal da energia gerada pela combustão, eficiência esta que se traduz, entre outros ganhos, em durabilidade e espaçamento das operações de manutenção.

Com cifras de potência e torque máximos próximos ao motor que equipava a Elite de primeira geração, o motor atual proporciona desempenho equivalente em velocidade máxima e aceleração de acordo com as medições realizadas pelo Instituto Mauá de Tecnologia.

Notável é, também, a redução das rotações por minuto nos picos de potência – de 7.500 para 6.250 rpm – e de torque – de 6.000 para 5.000 rpm –, o que impacta positivamente na durabilidade.

Novidade na Elite 125 2025 é o ISS (Idling Stop System), que desliga e religa o motor de modo automático em paradas mais prolongadas.

Tal dispositivo se vale das informações de sensores que atuam em conjunto com a ECU (Engine Control Unit), que determinam a atuação do ACG, componente que age como alternador, proporcionando a carga da bateria quando o motor está em funcionamento, e como motor de partida, solução técnica que se comparada ao sistema de partida convencional resulta em menor número de componentes, baixo ruído e redução de peso.

Já o Idling Stop System reduz consumo e emissões, sem prejuízo à vida útil da bateria. Como na Honda PCX, o ISS pode ser desligado pela tecla situada no punho direito.

O sistema de transmissão adotado na Elite 125 2025 é o tradicional CVT (Continously Variable Transmission), pelo qual uma correia tipo V-Belt com especificação de alta elasticidade, permite uma aceleração gradual e eficiente para a roda traseira.

A progressividade na aceleração é um fator de atração para usuários inexperientes, uma vez que o sistema elimina a necessidade da gestão da embreagem e câmbio, presente nas motocicletas convencionais.

Ciclística

O novo conjunto mola-amortecedor na suspensão traseira vem com três ajustes, o que possibilita alterar a tensão da mola. (Honda/Divulgação)

A nova Honda Elite 125 manteve a maior parte da ciclística com as mesmas características da antiga, preservando o chassi robusto tipo underbone.

O aumento da distância entre eixos em 37 mm resultou em maior estabilidade direcional sem prejuízo da maneabilidade. A distância em relação ao solo também aumentou em 38 mm, o que facilita superar as lombadas e outros obstáculos sem risco de afetar componentes mecânicos.

A adoção de um novo conjunto mola-amortecedor na suspensão traseira, dotado de três ajustes, é outro aperfeiçoamento importante, pois possibilitará ao usuário alterar a tensão da mola de acordo com suas preferências, peso e/ou condições de utilização.

Além da possibilidade de ajustes na carga da mola, o ponto de fixação superior do conjunto mola-amortecedor foi recuado, o que faz o componente atuar praticamente na vertical, beneficiando assim o conforto e a precisão da suspensão traseira. O curso da suspensão dianteira, do tipo telescópico, é de 90 mm, na traseira, monoamortecida, o curso é de 70 mm.

A redução do peso a seco da nova Elite 125 a 100 kg, quatro a menos que a geração anterior, ajuda, segundo a montadora, na capacidade de aceleração, redução de consumo, maior agilidade e capacidade de frenagem, cujo sistema recebeu um disco tipo Wave de 190 mm de diâmetro associado a um cáliper de pistão simples.

Na traseira o freio é por tambor de 130 mm de diâmetro. O sistema CBS (Combi Brake), possibilita frenagens seguras e em espaços menores – 80 a 0 km/h em 32,5 m de acordo com testes do Instituto Mauá de Tecnologia.

Novidade na nova Elite 125 são os pneus, com o Angel Scooter substituindo o SL 26. As medidas permanecem iguais, 90/90 – 12 na roda dianteira e 100/90 - 10 na roda traseira.

O intervalo de manutenção da nova Elite 125 é de 6.000 quilômetros ou 6 meses após a primeira revisão. (Honda/Divulgação)

Com informações da Honda.

