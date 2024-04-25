Royal Enfield Super Meteor 650 entra em pré-venda no Brasil

A nova cruiser traz o mesmo motor de 648 cm³ de dois cilindros paralelos com 47 cavalos e 5,3 kgfm das twins Continental GT e Interceptor. Crédito: Royal Enfield Super Meteor 650/Divulgação

Depois de estrear no Salão de Milão de 2022 e chegar às concessionárias da Ásia e da Europa no início do ano passado, a Royal Enfield Super Meteor 650 está disponível no Brasil. O primeiro lote, com 650 unidades, entrou em pré-venda, com reservas on-line até 7 de maio, no site www.supermeteor650.com.br

A custom chega com preço a partir de R$ 33.990, o que a torna o modelo mais caro da marca anglo-indiana no Brasil. No primeiro trimestre, a Royal Enfield ocupou a sétima colocação no ranking brasileiro, com 3.238 motos vendidas e 0,75% de participação de mercado.

A nova moto da Royal Enfield tem 2,26 metros de comprimento, 89 centímetros de largura, 1,15 metro de altura e 1,50 metro de entre-eixos. O vão livre em relação ao solo é de 13,5 centímetros e a altura do assento é de 74 centímetros.

O peso em ordem de marcha é de 241 quilos e o tanque de combustível tem capacidade para armazenar 15,7 litros de gasolina. O design é clássico e tradicional das motos estradeiras, com uma linha do assento abaixo da altura do tanque de combustível em formato de gota.

A Super Meteor 650 é montada em Manaus (AM), na fábrica da Dafra, sob sistema CKD – as partes chegam desmontadas da Índia. Crédito: Royal Enfield Super Meteor 650/Divulgação

A nova cruiser traz o mesmo motor de 648 cm³ de dois cilindros paralelos com 47 cavalos e 5,3 kgfm das twins Continental GT e Interceptor, com arrefecimento a ar. O câmbio é mecânico com seis velocidades e a transmissão final é feita por corrente. Na plataforma em formato de diamante, cujo motor faz parte da estrutura, a suspensão frontal de garfo invertido da Showa tem 43 milímetros de diâmetro.

Os freios a disco de 320 milímetros na frente e de 300 milímetros atrás têm ABS. A dianteira tem roda de 19 polegadas com pneus CEAT sem câmara na medida 100/90, enquanto a traseira tem roda de 16 polegadas e pneu 150/80.

No Brasil, a Super Meteor 650 é oferecida em três versões e sete opções de cores. A básica Astral parte de R$ 33.990 e conta com tanque em cor única, nas opções azul, preta ou verde. A intermediária Interstellar custa R$ 34.490 e traz um tanque bicolor, em verde e cinza.