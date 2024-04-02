Triumph revela as novas Rocket 3 Storm nas versões R e GT

A proposta da nova Rocket 3 Storm é oferecer mais desempenho e melhor dirigibilidade Crédito: Triumph/Divulgação

Duas décadas após a primeira Rocket 3 ter entrado no cenário das roadster, uma nova geração da motocicleta da Triumph acaba de ser revelada na Inglaterra. Agora denominada como de Rocket 3 Storm, a proposta do novo modelo é oferecer mais desempenho e melhor dirigibilidade. O modelo preserva o motor mais forte de motocicleta de produção do mundo, com uma capacidade de 2.458 cc.

As novas Rocket 3 Storm R e GT ganham 15 cavalos de potência de pico em relação à Rocket 3 anterior, entregando agora 182 cavalos a 7 mil rpm. O torque também foi aumentado em 0,4 kgfm, atingindo um novo pico de 22,9 kgfm a 4 mil rpm.

De acordo com a engenharia da marca inglesa, cada uma das duas motos oferece uma sensação Crédito: Triumph/Divulgação

Segundo a marca inglesa, a curva de torque plana, que entrega a força máxima em toda a faixa intermediária, proporciona aceleração explosiva e resposta sem esforço em qualquer marcha.

A nova Rocket 3 Storm R estará disponível na Inglaterra a partir de 23.195 libras esterlinas – cerca de R$ 146 mil –, enquanto a Rocket 3 Storm GT custará 23.895 libras esterlinas – aproximadamente R$ 150,5 mil.

Ccada modelo conta com três opções de cores distintas em dois tons Crédito: Triumph/Divulgação

Chegarão às concessionárias europeias a partir de abril. As motocicletas também já aparecem como disponíveis no site da Triumph no Brasil. O preço anunciado para a Rocket 3 Storm 2024 é de R$ 127.990 na opção R e de R$ 132.990 para a GT. Não há informações sobre a data da chegada ao mercado nacional.

Rodas atualizadas

As rodas traseiras de 16 polegadas e dianteiras de 17 polegadas da Rocket foram atualizadas com um design mais esportivo Crédito: Triumph/Divulgação

As rodas traseiras de 16 polegadas e dianteiras de 17 polegadas da Rocket foram atualizadas com um design mais esportivo em alumínio fundido de dez raios. O quadro de alumínio mais leve, introduzido pela primeira vez em 2019, utiliza elementos fundidos e forjados para uma relação torque/peso mais favorável.

Seguindo o sucesso de vendas da recente edição especial das Rocket 3, que apresentava componentes escurecidos, os novos modelos têm um esquema de cores escuras. O grande tanque de 18 litros estampa o novo nome “Storm”, e cada modelo conta com três opções de cores distintas em dois tons.

As novas Rocket 3 Storm R e GT ganham 15 cavalos de potência de pico em relação à Rocket 3 anterior, entregando agora 182 cavalos a 7 mil rpm Crédito: Triumph/Divulgação

A R está disponível em Carnival Red com Sapphire Black, Satin Pacific Blue com Matt Sapphire Black e Sapphire Black com Granite. A GT está disponível nas mesmas cores, mas o arranjo cromático no tanque é invertido.

O poder de frenagem é fornecido pelas pinças de freio radiais Brembo Stylema de alta especificação com discos duplos de 320 milímetros, para oferecer bom fluxo de ar para resfriamento das pastilhas. A pinça Brembo M4.32 de quatro pistões e o disco de 300 milímetros traseiros são maiores e mais potentes. A Rocket 3 Storm conta com sistema ABS.

O grande tanque de 18 litros estampa o novo nome “Storm” Crédito: Triumph/Divulgação

Duas motos, duas sensações

De acordo com a engenharia da marca inglesa, cada uma das duas motos oferece uma sensação. O posicionamento do guidão na R oferece um rodar mais descontraído. Na GT, o piloto fica em uma posição mais ereta.

Na questão dos assentos, a R tem um tipo roadster para o piloto e o garupa com 77,3 centímetros de altura, enquanto na GT é de 75 centímetros, com mais conforto para as duas pessoas.

Cada modelo conta com três opções de cores distintas em dois tons Crédito: Triumph/Divulgação

Projetada com atenção aos detalhes, a Rocket 3 Storm pretende ser uma referência em acabamento premium. Conforme a Triumph, os materiais utilizados foram cuidadosamente escolhidos com uma atenção aos detalhes.

As motos vêm também com acabamentos anodizados pretos na proteção do braço oscilante, nos abaixadores dos amortecedores da frente, nos tirantes e braçadeiras do guidão, no acabamento do assento, nos apoios para os pés e suportes para o piloto e o garupa, nos pedais de freio e no câmbio, nas alavancas e no cavalete lateral.