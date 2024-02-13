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Moral na lama

450 SX-F Factory Brasil quer ser o ápice da performance em Motocross

Projetada para promover o máximo em experiência nas competições, o modelo se propõe a ser uma fusão entre a exigência extrema do Motocross e a paixão pelo esporte.

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 08:00

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

13 fev 2024 às 08:00
O motor SOHC da KTM 450 SX-F Factory Brasil entrega 63 cavalos
O motor SOHC da KTM 450 SX-F Factory Brasil entrega 63 cavalos Crédito: KTM/Divulgação
A Factory KTM, responsável desde 2019 pela comercialização, distribuição, pelo marketing e pós-venda da KTM no mercado brasileiro, acaba de lançar a 450 SX-F Factory Brasil. A edição especial e limitada do modelo, que acaba de ser nacionalizado, representa o ápice da performance em Motocross da marca austríaca, fundada há 90 anos.
Projetada para promover o máximo em experiência nas competições, a 450 SX-F Factory Brasil se propõe a ser uma fusão entre a exigência extrema do Motocross e a paixão pelo esporte. A edição especial será a moto da equipe oficial do Motocross KTM em 2024, seguindo a trilha aberta em agosto de 2022 pela 250 SX-F, a primeira motocicleta da linha Motocross da KTM feita no Brasil. Antes dela, eram produzidos no país desde 2014 modelos da linha street (200 Duke e 390 Duke) e de Enduro (300 EXC, 250 ECX-F, 350 EXC-F e 350 EXC-F Six Days).
“Na KTM 450 SX-F Factory Brasil, adicionamos acessórios e disponibilizaremos ao público brasileiro em uma condição bastante atrativa”, avisa Fábio Campos, diretor da Factory KTM.
O motor SOHC da KTM 450 SX-F Factory Brasil entrega 63 cavalos
No preço público sugerido de R$ 89.990 da 450 SX-F Factory Brasil, cerca de R$ 25 mil são relativos a acessórios Crédito: KTM/Divulgação
Dentro da proposta de ampliar a linha KTM nacional de Motocross, sem perder a tendência “ready to race” (pronta para corridas) característica dos produtos da marca, a nova 450 SX-F integra-se ao line-up com seu motor SOHC de 63 cavalos, pesando apenas 102 quilos e muitos troféus na estante. Conforme a KTM, o modelo oferece ciclística precisa, suspensão ajustável WP, freios Brembo e tecnologia mais avançada da categoria.
A série especial agrega mais de 20 itens exclusivos, como escapamento Akrapovic, jogo de rodas Factory D.I.D, protetor de quadro e coroa Renthal GP no tom laranja da marca, além de guidão laranja PowerParts, banco Selle Dalla Valle, protetor de disco dianteiro Factory em carbono e Kit Gráfico exclusivo. “Estamos colocando tudo de superior que um piloto usa na competição, em uma moto ao alcance dos entusiastas do Motocross”, enfatiza Campos.
O motor SOHC da KTM 450 SX-F Factory Brasil entrega 63 cavalos
A série especial da 450 SX-F Factory Brasil agrega mais de 20 itens exclusivos Crédito: KTM/Divulgação
De acordo com a engenharia da KTM, o piloto está sempre no controle total da 450 SX-F Factory Brasil, não importando o grau de dificuldade apresentado em uma pista de um circuito. Segundo a Factory KTM, na prática, no preço público sugerido de R$ 89.990 da 450 SX-F Factory Brasil, cerca de R$ 25 mil são relativos a acessórios.
“A nacionalização facilita viabilizarmos condições mais interessantes. Nossos esforços são sempre com o objetivo de dispor o melhor e da melhor forma possível”, explica Campos. Todos os acessórios do Kit Factory Brasil, assim como outros itens individuais, estão disponíveis nas 22 concessionárias nacionais da KTM – nos Estados de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de Minas Gerais, Goiás, do Espírito Santo e da Bahia – e no site da Factory KTM.
O motor SOHC da KTM 450 SX-F Factory Brasil entrega 63 cavalos
De acordo com a KTM, o modelo oferece ciclística precisa, suspensão ajustável WP, freios Brembo e tecnologia mais avançada da categoria Crédito: KTM/Divulgação

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