Honda PCX aparece, pela segunda vez, como moto mais valorizada

A Honda PCX foi o veículo com a menor depreciação em todas as categorias Crédito: Divulgação

A Honda PCX é a moto que teve a menor depreciação em 2023 e também acumula, pela segunda vez, a certificação de veículo mais valorizado entre todas as categorias avaliadas pelo Selo Maior Valor de Revenda 2023. Em sua oitava edição, o levantamento apontou que a scooter obteve uma desvalorização de apenas 3,1% após um ano de uso. O modelo já havia vencido em 2016, quando sua depreciação chegou a 8,9%.

A pesquisa é realizada pela Agência Autoinforme, em parceria com a Textofinal de Comunicação, que revela as motocicletas mais valorizadas no mercado de veículos usados. Foram analisados 121 modelos, subdivididos em 18 categorias, por meio da constatação objetiva das tabelas oficiais desses veículos zero quilômetro versus preços praticados depois de um ano de uso.

No ano passado foram vendidas no mercado interno 1.582.032 motocicletas, um aumento de 16,2% em relação a 2022. A Street foi a categoria mais licenciada, seguida pela Trail e a Motoneta.

Para este ano, a Abraciclo projeta um aumento de 7,5%, com 1,7 milhão de motocicletas, com base nas expectativas de melhora nos cenários macroeconômicos do Brasil, como crescimento do PIB, controle da inflação e das taxas de juros e a confiança do consumidor.

Ganhadores por categoria

A Shineray XY 50, com índice de depreciação de 10,8%, venceu na categoria 50 cc, seguida por Triumph Tiger 900 (Big Trail até 900 cc – 7%), BMW R1250 (Big Trail acima de 900 cc – 8,5%), Triumph Speed Twin 900 cc (Clássicas – 4,5%), Triumph Trident (Crossover – 5,1%), Royal Enfield Meteor 350 cc (Custom até 800 cc – 6,5%), Harley-Davidson Fat Boy (Custom acima de 800 cc – 4,6%), Shineray SE2 2300W (Elétricas – 12,6%), Honda BIZ 110/125 (Motoneta – 4,3%), Honda CB 650R (Naked até 800 cc – 4,7%), Kawasaki Z1000 (Naked acima de 800 cc – 5,9%).