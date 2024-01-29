Harley-Davidson apresenta três novos modelos de motocicletas para 2024

A Road Glide ganha novo motor Milwaukee-Eight 117 e novo sistema de infoentretenimento Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

O ano de 2024 traz novidades para duas motocicletas icônicas da Harley-Davidson, que vão ganhar uma repaginada total, incorporando novo design, mais desempenho e inovação. A Street Glide e a Road Glide terão novo motor Milwaukee-Eight 117 e novo sistema de infoentretenimento.

Já o terceiro lançamento será o da versão customizada de fábrica comemorando os 25 anos da Custom Vehicle Operations, a CVO Road Glide ST, que traz suspensão de alto desempenho e novo motor Milwaukee-Eight 121 HO.

Segundo a montadora, os três modelos devem chegar ao mercado brasileiro até meados deste ano, mas já podem ser vistos no site da fabricante, com preços que partem de R$ 175.500 a R$ 247.450, no caso da CVO.

“Esses incríveis novos modelos representam uma nova era para a Harley-Davidson, elevando cada aspecto de desempenho, tecnologia, conforto e estilo. Sem dúvida, essas são as motocicletas touring mais atraentes já oferecidas pela Harley-Davidson”, conta Jochen Zeitz, CEO da Harley-Davidson.

A Street Glide teve o seu peso diminuído em 8kg Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

Modelos touring mais potentes

O motor Milwaukee-Eight 117 que equipa os dois modelos Street Glide e Road Glide traz um novo sistema de refrigeração que otimiza o conforto térmico para o piloto e melhora o fluxo de admissão e escapamento para aumentar o desempenho, segundo a montadora. Com 1.923 cilindradas, o propulsor tem potência de 107 cv/80 kW a 5.020 rpm e um torque de 3.500 rpm.

As touring contam com quatro modos de pilotagem selecionáveis - Road, Sport, Rain and Custom, que controlam eletronicamente as características de desempenho da motocicleta, combinando as configurações de produção de potência, frenagem motora, sistema de frenagem antitravamento otimizado para curvas (C-ABS) e sistema de controle de tração otimizado para curvas (C-TCS).

Harley Davidson Street Glide

Ambos os modelos ficaram mais leves. A Road Glide reduziu seu peso em 7,3 kg comparada ao modelo anterior, enquanto a Street Glide ficou 8 kg mais leve, contribuindo, dessa forma, para aprimorar desempenho, aceleração e frenagem.

A Road Glide e a Street Glide ganharam novo sistema de infoentretenimento, com tela sensível ao toque TFT de 12,3 polegadas, que substitui o painel de instrumentos analógico e a maioria dos interruptores. O sistema é complementado, ainda, por um novo amplificador de áudio de 200 watts, que alimenta um par de alto-falantes montados na carenagem.

As duas tiveram também a aerodinâmica aprimorada, com foco no conforto do piloto e redução da vibração do capacete em altas velocidades em média de 60%. O curso de suspensão traseira foi ampliado em 76 mm. E o assento ganhou novo formato, em peça única e materiais acolchoados, que oferecem uma melhora no conforto em viagens de longa distância.

Os preços partem de R$ 175.500 e tem o Black como acabamento e outras cinco opções de cores: Vivid Black, Atlas Silver Metallic, White Onyx Pearl, Whiskey Fire e Blue Burst, o que acrescenta o valor de R$ 4.137 à cor escolhida.

Novo visual

Na Road Glide, todas as superfícies foram reimaginadas e refinadas, criando um fluxo visual integrado da ponta do para-lama dianteiro à parte de trás dos alforjes. As rodas dianteiras são em alumínio fundido de 483 mm e as traseiras de 457 mm vêm com um acabamento preto com destaques usinados que revelam um alumínio brilhante contrastante.

A carenagem sharknose do modelo ganha uma silhueta esculpida, iluminação de LED totalmente integrada e um novo design de para-brisa. O modelo conta ainda com pacote de iluminação 100% LED que aprimora a visibilidade e está integrado às setas, acentuando as linhas da carenagem.

Os novos para-brisas e carenagens foram desenvolvidos com o uso da dinâmica de fluidos computacional (CFD) e de análises de dados de um túnel de vento, que ajudam a reduzir a vibração do vento e a fadiga do motociclista, enquanto as palhetas de ar ajustáveis calibram o fluxo de ar para aumentar o conforto.

Harley-Davidson Road Glide

Já a Street Glide ganha nova silhueta na sua icônica carenagem batwing, iluminação de 100% em LED integrada e abertura de ventilação de fluxo dividido. As rodas dianteiras são em alumínio fundido de 483 mm e as traseiras de 457 mm, também em acabamento preto com destaques usinados e envoltas em pneus Dunlop.

CVO Road GlLide ST

A Harley-Davidson anuncia a CVO Road Glide ST como a bagger de alto desempenho mais rápida, veloz e sofisticada já produzida pela marca. Ela tem assento solo profundo e riser de seis polegadas combinado com guidão especial, que colocam o piloto em uma posição agressiva e ereta, com estilo custom californiano.

A CVO Road Glide ST é a bagger de alto desempenho mais rápida, veloz e sofisticada já produzida pela marca Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

O modelo tem pintura premium Raven Metallic, com detalhes pintados Screamin' Eagle nas laterais da carenagem e no tanque de combustível inspirados nas motocicletas Screamin' Eagle da Harley-Davidson que competiram na série MotoAmerica Mission King of the Baggers, além de pintura comemorativa do 25º aniversário da CVO.

O motor V-Twin Milwaukee-Eight 121 High Output foi ajustado para produzir 127 cavalos de potência e 19,7 kgf.m de torque - a maior potência e torque já alcançados por um motor instalado de fábrica em uma motocicleta de produção da marca.

A suspensão dianteira e traseira é totalmente ajustável, incluindo amortecedores traseiros Showa com reservatórios remotos e garfos invertidos Showa 1x1 de 47 mm. Ela traz ainda componentes premium de freios da Brembo e cinco modos de pilotagem selecionáveis (Road, Sport, Track, Track Plus, Rain), além dos personalizáveis para controlar eletronicamente as características da motocicleta.

O modelo também ficou mais leve, com peso seco de 363 kg. Os abafadores possuem carcaças leves de titânio e tampas finais de fibra de carbono forjada. O material é usado também no para-lama dianteiro, capa do banco e no console do tanque.

O reservatório de óleo é produzido em um compósito leve e o design das rodas e dos discos de freio dianteiros em estilo ondulado são otimizados para minimizar o peso não suspenso.

O conjunto de infoentretenimento conta com tela sensível ao toque colorida, sistema de áudio premium com amplificador de 500 watts e sistema de áudio Harley-Davidson alimentado por alto-falantes Rockford Fosgate Stage II de 6,5 polegadas na carenagem. Os preços partem de R$ 247.450 e a moto está disponível apenas na cor Raven Metallic com o tom Black de acabamento.