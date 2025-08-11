A Ram 3500 Longhorn tem acabamentos cromados e assistente de reboque Crédito: Ram/Divulgação
A semana foi agitada no lançamento das novas linhas de picapes da Stellantis, conglomerado que detém as marcas Fiat e Ram, que apresentaram a linha 2026 das intermediárias Toro e Rampage. A marca do carneiro também fez o lançamento oficial da linha 2025 das full-size 2500 e 3500, que já haviam sido apresentadas durante o Festival Interlagos Autos 2025.
A linha Heavy Duty chega com novo visual, mais tecnologia e um conjunto mecânico aprimorado. As picapes estão disponíveis em três versões: 2500 Laramie, 3500 Laramie Night Edition e 3500 Limited Longhorn.
O motor Cummins 6.7 Turbodiesel High-Output, que agora entrega 436 cv e 1.458 Nm de torque. Crédito: Ram/Divulgação
A principal novidade mecânica é o motor Cummins 6.7 Turbodiesel High-Output. O novo propulsor de seis cilindros em linha agora entrega 436 cv de potência e 1.458 Nm de torque, um aumento de 59 cv e 31,5 kgfm, respectivamente. Com essa configuração, as novas 2500 e 3500 se tornam as picapes a diesel mais potentes do mercado. O motor trabalha com o câmbio automático de oito marchas TorqueFlite HD e sistema de tração 4x4.
Design e interior
Exterior das Novas Ram 2500 e 3500
Ram 2500 Laramie 2025 por Ram/Divulgação
No visual, as picapes receberam novas grades redesenhadas e um novo conjunto de faróis, totalmente em LED. Os faróis de neblina agora possuem a função cornering e as lanternas também são full-LED. O modelo 3500 Laramie Night Edition tem capô esportivo e a grade, logotipos e retrovisores escurecidos.
O interior conta com um quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas e um console central redesenhado. A 3500 conta com uma nova central multimídia de 14,5 polegadas, a maior entre as picapes. Nela, o motorista pode ajustar as configurações do veículo, acessar o sistema de câmeras 360° e utilizar o Ram Connect, que oferece Wi-Fi embarcado. O conforto acústico da cabine é reforçado por um sistema de cancelamento ativo de ruído.
Segurança e capacidade
Interior das novas Ram 2500 e 3500
Ram 3500 Laramie Night edition por Ram/Divulgação
A linha Heavy Duty 2025 vem com um pacote de assistentes de condução semiautônoma (ADAS) que inclui leitura automática de placas, assistente ativo de manutenção de faixa e piloto automático adaptativo. A Ram 3500 Limited Longhorn se destaca com um exclusivo assistente de reboque que utiliza sensores para controlar o volante em manobras de ré, e um retrovisor digital que pode projetar imagens das câmeras laterais ou de uma câmera adicional no reboque (acessório Mopar).
A capacidade de reboque das picapes também foi aprimorada. A nova Ram 2500 pode puxar até 8.948 kg, enquanto a 3500 alcança 9.079 kg. A 3500 Limited Longhorn tem a maior capacidade de carga do país, com 1.599 kg. A linha ainda mantém o sistema Rambox, com compartimentos de 244 litros nas laterais da caçamba.
Ficha Técnica
Ram 2500 Laramie
A Ram 2500 Laramie 2025 tem câmbio automático de 8 marchas com 4x4 e reduzida Crédito: Ram/Divulgação
Motor Cummins High-Output 6.7 Turbodiesel de 436 cv de e 1.458 Nm (148,7 kgfm)
Câmbio automático de 8 marchas com 4x4 e reduzida
Airbags dianteiros frontais e laterais e de cortina (dianteiro + traseiro)
Pedais do acelerador e freio com ajuste elétrico
Quadro de instrumentos digital de 12,3”
Ar-condicionado digital de duas zonas
Bancos dianteiros aquecidos e ventilados com ajuste elétrico de 10 vias
Bancos traseiros aquecidos, bipartidos e rebatíveis
Luzes ambientes de cabine
Frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres
Assistente de manobras evasivas
Assistente de tráfego traseiro cruzado
Sensor crepuscular com facho alto automático
Piloto automático adaptativo (ACC)
Assistente ativo de manutenção de faixa
Leitor de placas
Sistema multimídia com tela vertical de 12” e Android Auto e Apple Carplay sem fio
Console central com duas tomadas 115V
Dois carregadores de celular por indução
Ram Connect com monitoramento remoto do veículo, serviços de emergência e navegação
Câmeras com visão 360°
Chave presencial com partida remota
Sistema de som Alpine com 9 falantes mais subwoofer de 10” com cancelamento ativo de ruído
Tomadas de força para trailer e predisposição para reboque
Caçamba com revestimento especial e iluminação por leds
Controle eletrônico do freio do reboque
Tampa da caçamba com abertura e fechamento elétrico
Degrau de acesso à caçamba retrátil
Rodas de liga-leve de 18”
Estribos laterais cromados
Partida remota e keyless enter’n go
Interior bege e marrom
Preço: R$ 559.990
Ram 3500 Laramie Night Edition
Ram 3500 Laramie Night Edition é equipada com sistema multimídia com tela vertical de 14,5” Crédito: Ram/Divulgação
Todos os itens da 2500 Laramie, mais:
Sistema multimídia com tela vertical de 14,5” com Android Auto e Apple Carplay sem fio
Capô esportivo
Grade dianteira em tom brilhante, logotipos e retrovisor escurecidos
Forração de bancos, portas e painel escurecidos incluindo colunas e revestimento de teto
Rodas de 18” pretas de liga-leve
Estribos laterais elétricos
Som premium Harman/Kardon com 16 alto-falantes mais subwoofer de 10” e 750W
Preço: R$ 619.990
Ram 3500 Longhorn
A Ram 3500 Longhorn tem para-choques, grade, retrovisores e logotipos cromados Crédito: Ram/Divulgação
Todos os itens da 3500 Laramie Night Edition, mais:
Para-choques, grade, retrovisores e logotipos cromados
Rodas de 18” diamantadas
Espelho retrovisor digital 3.0
Tela do passageiro customizável e sensível ao toque de 10,25” com filtro de privacidade
Assistente de reboque
Bancos de couro com filigranas e forração exclusiva
Painel, console central e portas com mescla de madeira, couro e cromo
Interior marrom
Preço: R$ 679.990
*Com informações da Ram.
Nota do Editor
11/08/2025 - 16:51hrs
Conteúdo desenvolvido por Inteligência Artificial com base no material divulgado pela Ram e revisado pela equipe de jornalistas da editoria Motor.