Ram 2500 e 3500 chegam ao Brasil novo motor de 436 cv e três versões

Com capacidade para rebocar quase 9 toneladas, a linha Heavy Duty 2025 estreia com motor Cummins 6.7 turbodiesel, visual atualizado e cabine com mais luxo

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:52 - Atualizado há 29 minutos

A Ram 3500 Longhorn tem acabamentos cromados e assistente de reboque Crédito: Ram/Divulgação

A semana foi agitada no lançamento das novas linhas de picapes da Stellantis, conglomerado que detém as marcas Fiat e Ram, que apresentaram a linha 2026 das intermediárias Toro e Rampage. A marca do carneiro também fez o lançamento oficial da linha 2025 das full-size 2500 e 3500, que já haviam sido apresentadas durante o Festival Interlagos Autos 2025.

A linha Heavy Duty chega com novo visual, mais tecnologia e um conjunto mecânico aprimorado. As picapes estão disponíveis em três versões: 2500 Laramie, 3500 Laramie Night Edition e 3500 Limited Longhorn.

O motor Cummins 6.7 Turbodiesel High-Output, que agora entrega 436 cv e 1.458 Nm de torque. Crédito: Ram/Divulgação

A principal novidade mecânica é o motor Cummins 6.7 Turbodiesel High-Output. O novo propulsor de seis cilindros em linha agora entrega 436 cv de potência e 1.458 Nm de torque, um aumento de 59 cv e 31,5 kgfm, respectivamente. Com essa configuração, as novas 2500 e 3500 se tornam as picapes a diesel mais potentes do mercado. O motor trabalha com o câmbio automático de oito marchas TorqueFlite HD e sistema de tração 4x4.

Design e interior

Exterior das Novas Ram 2500 e 3500 1 de 4

No visual, as picapes receberam novas grades redesenhadas e um novo conjunto de faróis, totalmente em LED. Os faróis de neblina agora possuem a função cornering e as lanternas também são full-LED. O modelo 3500 Laramie Night Edition tem capô esportivo e a grade, logotipos e retrovisores escurecidos.

O interior conta com um quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas e um console central redesenhado. A 3500 conta com uma nova central multimídia de 14,5 polegadas, a maior entre as picapes. Nela, o motorista pode ajustar as configurações do veículo, acessar o sistema de câmeras 360° e utilizar o Ram Connect, que oferece Wi-Fi embarcado. O conforto acústico da cabine é reforçado por um sistema de cancelamento ativo de ruído.

Segurança e capacidade

Interior das novas Ram 2500 e 3500 1 de 4

A linha Heavy Duty 2025 vem com um pacote de assistentes de condução semiautônoma (ADAS) que inclui leitura automática de placas, assistente ativo de manutenção de faixa e piloto automático adaptativo. A Ram 3500 Limited Longhorn se destaca com um exclusivo assistente de reboque que utiliza sensores para controlar o volante em manobras de ré, e um retrovisor digital que pode projetar imagens das câmeras laterais ou de uma câmera adicional no reboque (acessório Mopar).

A capacidade de reboque das picapes também foi aprimorada. A nova Ram 2500 pode puxar até 8.948 kg, enquanto a 3500 alcança 9.079 kg. A 3500 Limited Longhorn tem a maior capacidade de carga do país, com 1.599 kg. A linha ainda mantém o sistema Rambox, com compartimentos de 244 litros nas laterais da caçamba.

Ficha Técnica

Ram 2500 Laramie

A Ram 2500 Laramie 2025 tem câmbio automático de 8 marchas com 4x4 e reduzida Crédito: Ram/Divulgação

Motor Cummins High-Output 6.7 Turbodiesel de 436 cv de e 1.458 Nm (148,7 kgfm)

Câmbio automático de 8 marchas com 4x4 e reduzida

Airbags dianteiros frontais e laterais e de cortina (dianteiro + traseiro)

Pedais do acelerador e freio com ajuste elétrico

Quadro de instrumentos digital de 12,3”

Ar-condicionado digital de duas zonas

Bancos dianteiros aquecidos e ventilados com ajuste elétrico de 10 vias

Bancos traseiros aquecidos, bipartidos e rebatíveis

Luzes ambientes de cabine

Frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres

Assistente de manobras evasivas

Assistente de tráfego traseiro cruzado

Sensor crepuscular com facho alto automático

Piloto automático adaptativo (ACC)

Assistente ativo de manutenção de faixa

Leitor de placas

Sistema multimídia com tela vertical de 12” e Android Auto e Apple Carplay sem fio

Console central com duas tomadas 115V

Dois carregadores de celular por indução

Ram Connect com monitoramento remoto do veículo, serviços de emergência e navegação

Câmeras com visão 360°

Chave presencial com partida remota

Sistema de som Alpine com 9 falantes mais subwoofer de 10” com cancelamento ativo de ruído

Tomadas de força para trailer e predisposição para reboque

Caçamba com revestimento especial e iluminação por leds

Controle eletrônico do freio do reboque

Tampa da caçamba com abertura e fechamento elétrico

Degrau de acesso à caçamba retrátil

Rodas de liga-leve de 18”

Estribos laterais cromados

Partida remota e keyless enter’n go

Interior bege e marrom

Preço: R$ 559.990

Ram 3500 Laramie Night Edition

Ram 3500 Laramie Night Edition é equipada com sistema multimídia com tela vertical de 14,5” Crédito: Ram/Divulgação

Todos os itens da 2500 Laramie, mais:

Sistema multimídia com tela vertical de 14,5” com Android Auto e Apple Carplay sem fio

Capô esportivo

Grade dianteira em tom brilhante, logotipos e retrovisor escurecidos

Forração de bancos, portas e painel escurecidos incluindo colunas e revestimento de teto

Rodas de 18” pretas de liga-leve

Estribos laterais elétricos

Som premium Harman/Kardon com 16 alto-falantes mais subwoofer de 10” e 750W

Preço: R$ 619.990

Ram 3500 Longhorn

A Ram 3500 Longhorn tem para-choques, grade, retrovisores e logotipos cromados Crédito: Ram/Divulgação

Todos os itens da 3500 Laramie Night Edition, mais:

Para-choques, grade, retrovisores e logotipos cromados

Rodas de 18” diamantadas

Espelho retrovisor digital 3.0

Tela do passageiro customizável e sensível ao toque de 10,25” com filtro de privacidade

Assistente de reboque

Bancos de couro com filigranas e forração exclusiva

Painel, console central e portas com mescla de madeira, couro e cromo

Interior marrom

Preço: R$ 679.990

*Com informações da Ram.

Nota do Editor 11/08/2025 - 16:51hrs Conteúdo desenvolvido por Inteligência Artificial com base no material divulgado pela Ram e revisado pela equipe de jornalistas da editoria Motor.

