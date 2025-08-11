Home
>
Motor
>
Ram 2500 e 3500 chegam ao Brasil novo motor de 436 cv e três versões

Ram 2500 e 3500 chegam ao Brasil novo motor de 436 cv e três versões

Com capacidade para rebocar quase 9 toneladas, a linha Heavy Duty 2025 estreia com motor Cummins 6.7 turbodiesel, visual atualizado e cabine com mais luxo

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:52

 - Atualizado há 29 minutos

Nova Ram 3500 Longhorn
A Ram 3500 Longhorn tem acabamentos cromados e assistente de reboque Crédito: Ram/Divulgação

A semana foi agitada no lançamento das novas linhas de picapes da Stellantis, conglomerado que detém as marcas Fiat e Ram, que apresentaram a linha 2026 das intermediárias Toro e Rampage. A marca do carneiro também fez o lançamento oficial da linha 2025 das full-size 2500 e 3500, que já haviam sido apresentadas durante o Festival Interlagos Autos 2025

Recomendado para você

Com capacidade para rebocar quase 9 toneladas, a linha Heavy Duty 2025 estreia com motor Cummins 6.7 turbodiesel, visual atualizado e cabine com mais luxo

Ram 2500 e 3500 chegam ao Brasil novo motor de 436 cv e três versões

Versões Rebel, Laramie e R/T agora contam com lanternas escurecidas e a de entrada Big Horn passa a sair de fábrica com sensores de estacionamento na dianteira

Ram Rampage recebe novidades em todas as versões para a linha 2026

Picape intermediária traz um novo desenho inspirado em linhas retas e geométricas que marcam o design global da Fiat; motorização permanece a mesma

Fiat Toro 2026 estreia com design renovado e mais tecnologia; veja preços e versões

A linha Heavy Duty chega com novo visual, mais tecnologia e um conjunto mecânico aprimorado. As picapes estão disponíveis em três versões: 2500 Laramie, 3500 Laramie Night Edition e 3500 Limited Longhorn.

Nova Ram 3500 Longhorn
O motor Cummins 6.7 Turbodiesel High-Output, que agora entrega 436 cv e 1.458 Nm de torque. Crédito: Ram/Divulgação

A principal novidade mecânica é o motor Cummins 6.7 Turbodiesel High-Output. O novo propulsor de seis cilindros em linha agora entrega 436 cv de potência e 1.458 Nm de torque, um aumento de 59 cv e 31,5 kgfm, respectivamente. Com essa configuração, as novas 2500 e 3500 se tornam as picapes a diesel mais potentes do mercado. O motor trabalha com o câmbio automático de oito marchas TorqueFlite HD e sistema de tração 4x4.

Design e interior

Exterior das Novas Ram 2500 e 3500

Ram 2500 Laramie 2025 por Ram/Divulgação
Ram 3500 Longhorn 2025 por Ram/Divulgação
Ram 3500 Longhorn 2025 por Ram/Divulgação
Ram 3500 Longhorn 2025 por Ram/Divulgação
1 de 4
Ram 2500 Laramie 2025 por Ram/Divulgação

No visual, as picapes receberam novas grades redesenhadas e um novo conjunto de faróis, totalmente em LED. Os faróis de neblina agora possuem a função cornering e as lanternas também são full-LED. O modelo 3500 Laramie Night Edition tem capô esportivo e a grade, logotipos e retrovisores escurecidos.

O interior conta com um quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas e um console central redesenhado. A 3500 conta com uma nova central multimídia de 14,5 polegadas, a maior entre as picapes. Nela, o motorista pode ajustar as configurações do veículo, acessar o sistema de câmeras 360° e utilizar o Ram Connect, que oferece Wi-Fi embarcado. O conforto acústico da cabine é reforçado por um sistema de cancelamento ativo de ruído.

Segurança e capacidade

Interior das novas Ram 2500 e 3500

Ram 3500 Laramie Night edition por Ram/Divulgação
Ram 3500 Laramie Night edition por Ram/Divulgação
Ram 2500 Laramie 2025 por Ram/Divulgação
Ram 3500 Longhorn 2025 por Ram/Divulgação
1 de 4
Ram 3500 Laramie Night edition por Ram/Divulgação

A linha Heavy Duty 2025 vem com um pacote de assistentes de condução semiautônoma (ADAS) que inclui leitura automática de placas, assistente ativo de manutenção de faixa e piloto automático adaptativo. A Ram 3500 Limited Longhorn se destaca com um exclusivo assistente de reboque que utiliza sensores para controlar o volante em manobras de ré, e um retrovisor digital que pode projetar imagens das câmeras laterais ou de uma câmera adicional no reboque (acessório Mopar).

A capacidade de reboque das picapes também foi aprimorada. A nova Ram 2500 pode puxar até 8.948 kg, enquanto a 3500 alcança 9.079 kg. A 3500 Limited Longhorn tem a maior capacidade de carga do país, com 1.599 kg. A linha ainda mantém o sistema Rambox, com compartimentos de 244 litros nas laterais da caçamba.

Ficha Técnica

Ram 2500 Laramie

Ram 2500 Laramie 2025
A Ram 2500 Laramie 2025 tem câmbio automático de 8 marchas com 4x4 e reduzida Crédito: Ram/Divulgação

  • Motor Cummins High-Output 6.7 Turbodiesel de 436 cv de e 1.458 Nm (148,7 kgfm) 
  • Câmbio automático de 8 marchas com 4x4 e reduzida 
  • Airbags dianteiros frontais e laterais e de cortina (dianteiro + traseiro) 
  • Pedais do acelerador e freio com ajuste elétrico 
  • Quadro de instrumentos digital de 12,3” 
  • Ar-condicionado digital de duas zonas 
  • Bancos dianteiros aquecidos e ventilados com ajuste elétrico de 10 vias 
  • Bancos traseiros aquecidos, bipartidos e rebatíveis 
  • Luzes ambientes de cabine 
  • Frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres 
  • Assistente de manobras evasivas 
  • Assistente de tráfego traseiro cruzado 
  • Sensor crepuscular com facho alto automático 
  • Piloto automático adaptativo (ACC) 
  • Assistente ativo de manutenção de faixa 
  • Leitor de placas 
  • Sistema multimídia com tela vertical de 12” e Android Auto e Apple Carplay sem fio 
  • Console central com duas tomadas 115V 
  • Dois carregadores de celular por indução 
  • Ram Connect com monitoramento remoto do veículo, serviços de emergência e navegação 
  • Câmeras com visão 360° 
  • Chave presencial com partida remota 
  • Sistema de som Alpine com 9 falantes mais subwoofer de 10” com cancelamento ativo de ruído 
  • Tomadas de força para trailer e predisposição para reboque 
  • Caçamba com revestimento especial e iluminação por leds 
  • Controle eletrônico do freio do reboque 
  • Tampa da caçamba com abertura e fechamento elétrico 
  • Degrau de acesso à caçamba retrátil 
  • Rodas de liga-leve de 18” 
  • Estribos laterais cromados 
  • Partida remota e keyless enter’n go 
  • Interior bege e marrom 
  • Preço: R$ 559.990

Ram 3500 Laramie Night Edition

Ram 3500 Laramie Night Edition 2025
Ram 3500 Laramie Night Edition é equipada com sistema multimídia com tela vertical de 14,5” Crédito: Ram/Divulgação

Todos os itens da 2500 Laramie, mais: 

  • Sistema multimídia com tela vertical de 14,5” com Android Auto e Apple Carplay sem fio 
  • Capô esportivo 
  • Grade dianteira em tom brilhante, logotipos e retrovisor escurecidos 
  • Forração de bancos, portas e painel escurecidos incluindo colunas e revestimento de teto 
  • Rodas de 18” pretas de liga-leve 
  • Estribos laterais elétricos 
  • Som premium Harman/Kardon com 16 alto-falantes mais subwoofer de 10” e 750W 
  • Preço: R$ 619.990

Ram 3500 Longhorn

Nova Ram 3500 Longhorn
A Ram 3500 Longhorn tem para-choques, grade, retrovisores e logotipos cromados Crédito: Ram/Divulgação

Todos os itens da 3500 Laramie Night Edition, mais: 

  • Para-choques, grade, retrovisores e logotipos cromados 
  • Rodas de 18” diamantadas 
  • Espelho retrovisor digital 3.0 
  • Tela do passageiro customizável e sensível ao toque de 10,25” com filtro de privacidade 
  • Assistente de reboque 
  • Bancos de couro com filigranas e forração exclusiva 
  • Painel, console central e portas com mescla de madeira, couro e cromo 
  • Interior marrom 
  • Preço: R$ 679.990

*Com informações da Ram.

Nota do Editor
11/08/2025 - 16:51hrs
Conteúdo desenvolvido por Inteligência Artificial com base no material divulgado pela Ram e revisado pela equipe de jornalistas da editoria Motor.

MAIS SOBRE PICAPES

Ram Rampage recebe novidades em todas as versões para a linha 2026

Fiat Toro 2026 estreia com design renovado e mais tecnologia; veja preços e versões

Foton entra no segmento de picapes e ES entra na rota de lançamento da Tunland

Chevrolet S10 chega à linha 2026 com mais itens de série, nova cor e oito versões

JAC Motors decide não vender só veículos elétricos e lança a picape a diesel Hunter

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Picape RAM RAM 2500 Laramie Picape Full Size

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais