Mantendo a relevância

Chevrolet S10 chega à linha 2026 com mais itens de série, nova cor e oito versões

Picape média reforçou a segurança nas versões mais básicas e terá uma edição especial, em comemoração aos 100 anos da marca no Brasil; preços partem de R$ 243.490

Publicado em 5 de junho de 2025 às 10:48 - Atualizado há 3 horas

Todas as versões da Chevrolet S10 2026 contam com o motor 2.8 turbodiesel, que entrega 207 cv de potência Crédito: Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet apresentou a linha 2026 da picape S10, com uma lista mais ampla de itens de tecnologia, mais segurança e uma nova cor para a carroceria – a Branco Dunas. A nova S10 já está à venda e os preços partem de R$ 243.490, válido para a versão de entrada, que conta com câmbio manual.>

Uma das novidades para a linha 2026 é a série especial 100 Anos, que faz alusão à permanência da marca no Brasil e oferece algumas modificações – principalmente nas molas, amortecedores e rodas. Com preço listado em R$ 325.690, esta é a segunda versão mais cara disponível do modelo. >

Além disso, a picape teve reajustes de preço em todas as versões, registrando aumento de até R$ 10.700 – na versão High Country. Confira os preços atualizados:>

Motorização

Todas as versões da Chevrolet S10 2026 contam com o motor 2.8 turbodiesel, que entrega 207 cv de potência e pode vir ligado ao câmbio manual de seis marchas (nas versões WT Chassi Cab MT, WT Cabine Simples MT e WT Cabine Dupla MT) ou automático de oito marchas (na versão WT Cabine Dupla AT em diante). >

>

Nas versões que contam com transmissão manual, o torque é de 52 kgfm, enquanto nas automáticas ele aumenta para 52 kgfm. Em todas as versões, a tração é 4x4 e, segundo a fabricante, as automáticas podem acelerar de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos.>

De acordo com a GM, a picape faz 10,3 km/l na cidade e 11,3 km/l na estrada, com câmbio manual. Já as versões com câmbio automático fazem 8,9 km/l e 12 km/l, respectivamente.>

Equipamentos

As versões mais básicas da nova S10 ganharam mais itens de segurança, como por exemplo o alerta de ponto cego, que passa a estar presente já na versão WT Cabine Simples. Além disso, a versão WT Cabine Dupla com câmbio manual recebeu alerta de tráfego cruzado traseiro, desembaçador no vidro traseiro e interruptor para desativação do airbag de passageiro. >

Já a variação com câmbio automático da versão WT Cabine Dupla passa a ter alerta de colisão frontal e assistente inteligente de frenagem. Por fim, as versões LTZ e High Country ganharam assistente ativo de permanência em faixa com correção de direção.>

Veja a lista completa de itens de série:>

WT Chassi Cab MT >

Seis airbags (duplo frontal, duplo lateral e de cortina);

Acendimento automático dos faróis;

Alerta de pressão dos pneus;

Central multimídia de 11″ com Android Auto e Apple CarPlay (por fio);

Volante com regulagem de altura e profundidade;

Controles eletrônicos de tração e estabilidade;

Controle de oscilação de trailer e reboque (TSC);

Assistente de descida e rampa;

Direção elétrica progressiva;

Seletor eletrônico de tração;

Rodas de aço de 16 polegadas;

Espelhos retrovisores externos elétricos;

DLRs em LED, entre outros. >

WT Cabine Simples MT >

Todos os itens da versão anterior, mais:

Câmera de ré digital de alta resolução;

Ganchos para amarração de carga na caçamba;

Grade de proteção do vidro traseiro;

Para-choque traseiro com moldura na cor do veículo;

Alerta de ponto cego. >

WT Cabine Dupla MT >

Todos os itens das versões anteriores, mais:

Sistema de som com dois tweeters extras;

Desembaçador do vidro traseiro;

Trava elétrica para a caçamba com acionamento pela chave;

Alerta de tráfego cruzado;

Desembaçador traseiro;

Interruptor para desativação do airbag do passageiro. >

WT Cabine Dupla AT >

Todos os itens das versões anteriores, mais:

Console central entre os bancos dianteiros;

Sistema OnStar;

Android Auto e Apple CarPlay sem fio;

Rodas de liga de 18 polegadas com pintura escurecida;

Alerta de colisão frontal;

Assistente de frenagem;

Wi-Fi embarcado;

Câmbio automático de oito marchas. >

Z71 >

Todos os itens das versões anteriores, mais:

Faróis e lanternas de LED;

Capota marítima;

Rack de teto;

Ar-condicionado digital;

Acesso por chave presencial;

Revestimento premium nos bancos e no volante;

Detalhes em preto brilhante;

Logotipos Z71 no interior e exterior;

Estribos laterais;

Cintos de segurança na cor vermelha;

Entradas USB traseiras;

Santantônio exclusivo. >

LTZ >

Todos os itens das versões anteriores, mais:

Banco do motorista com ajuste elétrico;

Sensor de chuva;

Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro;

Carregador de celular por indução;

Partida remota;

Retrovisor eletrocrômico;

Grade e retrovisores cromados;

Assistente ativo de permanência em faixa com correção de direção, entre outros. >

High Country >

Todos os itens das versões anteriores, mais:

Descanso de braço traseiro;

Santantônio integrado;

Acabamento interno com vinil de dois tons;

Rodas exclusivas. >

*Com informações da Chevrolet.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta