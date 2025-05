Nova configuração

Chevrolet Spin agora tem versão voltada para PCD por R$ 119.900

Baseada na configuração LT da linha 2026, crossover que ganhou uma repaginada no ano passado conta com cinco lugares, câmbio automático e motor 1.8

Publicado em 23 de maio de 2025 às 15:34 - Atualizado há um dia

A nova versão será a opção com câmbio automático mais acessível da linha 2026 da Spin Crédito: Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet anunciou uma nova versão do crossover Spin, que passou por uma repaginada no ano passado, com foco no público PCD (pessoas com deficiência). Parte da linha 2026, a novidade é baseada na configuração LT – com cinco lugares – e se torna a opção com câmbio automático mais acessível do portfolio, custando R$ 119.900. >

O motor é o 1.8 flex, que entrega potência de 111 cv e torque de 17,7 kgfm. Além disso, houve uma redução de 11% no consumo de combustível, que passa a ser de 9,3 km/l na estrada e 7,4 km/l na cidade, com etanol, e 13,4 km/l na estrada e 10,5 km/l na cidade com gasolina.>

Entre os itens de série, a Chevrolet destaca a direção com assistência elétrica progressiva, os bancos dianteiros com espuma de diferentes densidades, o assento do motorista com ajuste de altura, o volante multifuncional e os bancos traseiros corrediços.>

A nova versão também conta com painel digital configurável, sistema MyLink com tela de 11”, Wi-Fi nativo com antena amplificada e tecnologia OnStar, que oferece serviços de segurança, assistência e comandos remotos por meio do myChevrolet app. >

>

No interior, o modelo conta com painel digital configurável e sistema MyLink com tela de 11” Crédito: Chevrolet/Divulgação

Os diferenciais em relação a versão LT tradicional são o câmbio automático, rack de teto, controlador de velocidade de cruzeiro com comandos no volante e as saídas de ar para o banco traseiro no console central.>

Quem tem direito?

Pessoas com deficiências física, visual, mental severa ou profunda, ou autismo, podem ter direito à isenção de impostos na compra de veículos novos – sejam elas condutoras ou não. >

As principais isenções são: IPI, sem limite de valor; ICMS, para veículos de até R$ 100 mil, conforme as regras de cada Estado; e IPVA e IOF, com isenção variável conforme a legislação estadual.>

A solicitação exige laudo médico, CNH especial (no caso de condutores) ou documentação de representação legal (para não-condutores), além das autorizações da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda Estadual. Quando necessárias, as adaptações veiculares devem ser feitas por oficinas credenciadas.>

*Com informações da Chevrolet.>

