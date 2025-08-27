Novidades em estilo retrô

Royal Enfield Classic 350 atualizada chega com novas opções de cores

Montadora posiciona o modelo como a porta de entrada em sua linha retrô, e busca prolongar a relevância do modelo no Brasil após as atualizações, em um segmento bem concorrido

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 08:00 - Atualizado em 2 horas

É a primeira atualização da moto desde seu lançamento no mercado nacional, há quase três anos Crédito: Divulgação

A fabricante anglo-indiana Royal Enfield decidiu reforçar sua aposta no mercado brasileiro com a apresentação da Classic 350 com três novas opções de cores. É a primeira atualização da moto desde seu lançamento no mercado nacional, há quase três anos.

A Royal Enfield posiciona a Classic 350 como a porta de entrada em sua linha retrô, e busca prolongar a relevância do modelo no Brasil após as atualizações, em um segmento bem concorrido.



Os preços partem de R$ 23.490 na versão Medallion Bronze (mescla bronze, branco e dourado, com pegada mais sofisticada e clássica), R$ 23.990 na Commando Sand (tom de bege fosco com grafismos que imitam camuflagem militar) e chegam a R$ 24.490 na Stealth Black (preto fosco). A nova Classic 350 já pode ser encontrada a pronta-entrega nas concessionárias da marca anglo-indiana.

Lançada no Brasil em setembro de 2022, a Royal Enfield Classic 350 ganhou agora novidades pontuais para se manter atrativa no segmento de média cilindrada Crédito: Divulgação

Lançada no Brasil em setembro de 2022, a Royal Enfield Classic 350 ganhou agora novidades pontuais para se manter atrativa no segmento de média cilindrada. Cada nova cor carrega uma personalidade distinta: a Commando Sand evoca as origens militares da marca com estilo mais aventureiro, a Stealth Black aposta em um tom mais agressivo e esportivo e a tonalidade Medallion Bronze aparece como a opção mais refinada e de apelo premium.

A motorização é a mesma de sempre, com a Classic 350 compartilhando a plataforma J da Royal Enfield com a Meteor e a Hunter 350. O motor é um monocilíndrico de 349 cilindradas refrigerado a ar e óleo, que entrega 20,2 cavalos a 6.500 rotações por minuto e 2,7 kgfm de torque a 4.500 rpm, acoplado ao câmbio de 5 marchas.

A topo de linha Stealth Black conta ainda com navegador integrado “Tripper” Crédito: Divulgação

Em termos de equipamentos, a Classic 350 traz freios a disco nas duas rodas com sistema ABS. O assento do garupa pode ser removido. O painel de instrumentos tem mostrador analógico clássico, passando a contar com tela de LCD.

O display exibe informações como nível de combustível, odômetros, relógio, lembrete de revisão e indicador de condução econômica. Outros itens que estreiam na nova Classic 350 são os faróis e as luzes indicadoras de leds, a entrada USB do tipo C para smartphones no guidão, o indicador de marchas no painel e as manetes ajustáveis.

A topo de linha Stealth Black conta ainda com navegador integrado “Tripper”, sistema de orientação desenvolvido pela Royal Enfield em parceria com o Google e já conhecido de outros modelos da marca como item de série.

A motorização é a mesma de sempre, com a Classic 350 compartilhando a plataforma J da Royal Enfield com a Meteor e a Hunter 350 Crédito: Divulgação

As dimensões da Classic 350 são de 2,14 metros de comprimento, 78,5 centímetros de largura, 1,09 metro de altura e 1,39 metro de entre-eixos. O assento tem 80,5 centímetros de altura, enquanto o peso em ordem de marcha é de 195 quilos.

O tanque de combustível tem capacidade para 13 litros e as rodas são de 19 polegadas na dianteira e de 18 polegadas na traseira, calçadas por pneus 100/90 e 120/80, respectivamente. Elas trabalham em conjunto com a suspensão dianteira de garfo telescópico com 130 milímetros de curso e traseira com amortecedor duplo de 80 milímetros.

O tanque de combustível tem capacidade para 13 litros e as rodas são de 19 polegadas na dianteira e de 18 polegadas na traseira Crédito: Divulgação

A Classic 350 e a Classic 500 surgiram na Inglaterra em 2009, inspiradas na motocicleta Royal Enfield G2 350 Bullet, produzida pela primeira vez em 1948. A primeira geração das Classic 350 e 500 tinha o mesmo motor para os dois modelos, só alterando a cilindrada.

O principal diferencial entre as duas motos estava na carburação: enquanto a Classic 350 utilizava um carburador comum para fornecimento de combustível ao propulsor, a Classic 500 contava com um sistema de carburação que já antecipava a injeção eletrônica.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta