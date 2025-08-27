Home
Royal Enfield Classic 350 atualizada chega com novas opções de cores

Montadora posiciona o modelo como a porta de entrada em sua linha retrô, e busca prolongar a relevância do modelo no Brasil após as atualizações, em um segmento bem concorrido

João Buffon

Imagem de perfil de Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 08:00

 - Atualizado em 2 horas

Royal Enfield Classic 350 Medallion Bronze, Classic 350 Commando Sand e Classic 350 Stealth Black
É a primeira atualização da moto desde seu lançamento no mercado nacional, há quase três anos Crédito: Divulgação

A fabricante anglo-indiana Royal Enfield decidiu reforçar sua aposta no mercado brasileiro com a apresentação da Classic 350 com três novas opções de cores. É a primeira atualização da moto desde seu lançamento no mercado nacional, há quase três anos. 

Montadora posiciona o modelo como a porta de entrada em sua linha retrô, e busca prolongar a relevância do modelo no Brasil após as atualizações, em um segmento bem concorrido

A Royal Enfield posiciona a Classic 350 como a porta de entrada em sua linha retrô, e busca prolongar a relevância do modelo no Brasil após as atualizações, em um segmento bem concorrido.

Os preços partem de R$ 23.490 na versão Medallion Bronze (mescla bronze, branco e dourado, com pegada mais sofisticada e clássica), R$ 23.990 na Commando Sand (tom de bege fosco com grafismos que imitam camuflagem militar) e chegam a R$ 24.490 na Stealth Black (preto fosco). A nova Classic 350 já pode ser encontrada a pronta-entrega nas concessionárias da marca anglo-indiana.

Royal Enfield Classic 350 Stealth Black
Lançada no Brasil em setembro de 2022, a Royal Enfield Classic 350 ganhou agora novidades pontuais para se manter atrativa no segmento de média cilindrada Crédito: Divulgação

Lançada no Brasil em setembro de 2022, a Royal Enfield Classic 350 ganhou agora novidades pontuais para se manter atrativa no segmento de média cilindrada. Cada nova cor carrega uma personalidade distinta: a Commando Sand evoca as origens militares da marca com estilo mais aventureiro, a Stealth Black aposta em um tom mais agressivo e esportivo e a tonalidade Medallion Bronze aparece como a opção mais refinada e de apelo premium.

A motorização é a mesma de sempre, com a Classic 350 compartilhando a plataforma J da Royal Enfield com a Meteor e a Hunter 350. O motor é um monocilíndrico de 349 cilindradas refrigerado a ar e óleo, que entrega 20,2 cavalos a 6.500 rotações por minuto e 2,7 kgfm de torque a 4.500 rpm, acoplado ao câmbio de 5 marchas.

Royal Enfield Classic 350 Stealth Black
A topo de linha Stealth Black conta ainda com navegador integrado “Tripper” Crédito: Divulgação

Em termos de equipamentos, a Classic 350 traz freios a disco nas duas rodas com sistema ABS. O assento do garupa pode ser removido. O painel de instrumentos tem mostrador analógico clássico, passando a contar com tela de LCD.

O display exibe informações como nível de combustível, odômetros, relógio, lembrete de revisão e indicador de condução econômica. Outros itens que estreiam na nova Classic 350 são os faróis e as luzes indicadoras de leds, a entrada USB do tipo C para smartphones no guidão, o indicador de marchas no painel e as manetes ajustáveis.

A topo de linha Stealth Black conta ainda com navegador integrado “Tripper”, sistema de orientação desenvolvido pela Royal Enfield em parceria com o Google e já conhecido de outros modelos da marca como item de série.

Royal Enfield Classic 350 Medallion Bronze
A motorização é a mesma de sempre, com a Classic 350 compartilhando a plataforma J da Royal Enfield com a Meteor e a Hunter 350 Crédito: Divulgação

As dimensões da Classic 350 são de 2,14 metros de comprimento, 78,5 centímetros de largura, 1,09 metro de altura e 1,39 metro de entre-eixos. O assento tem 80,5 centímetros de altura, enquanto o peso em ordem de marcha é de 195 quilos.

O tanque de combustível tem capacidade para 13 litros e as rodas são de 19 polegadas na dianteira e de 18 polegadas na traseira, calçadas por pneus 100/90 e 120/80, respectivamente. Elas trabalham em conjunto com a suspensão dianteira de garfo telescópico com 130 milímetros de curso e traseira com amortecedor duplo de 80 milímetros.

Royal Enfield Classic 350 Medallion Bronze
O tanque de combustível tem capacidade para 13 litros e as rodas são de 19 polegadas na dianteira e de 18 polegadas na traseira Crédito: Divulgação

A Classic 350 e a Classic 500 surgiram na Inglaterra em 2009, inspiradas na motocicleta Royal Enfield G2 350 Bullet, produzida pela primeira vez em 1948. A primeira geração das Classic 350 e 500 tinha o mesmo motor para os dois modelos, só alterando a cilindrada.

O principal diferencial entre as duas motos estava na carburação: enquanto a Classic 350 utilizava um carburador comum para fornecimento de combustível ao propulsor, a Classic 500 contava com um sistema de carburação que já antecipava a injeção eletrônica.

