Triumph Speed Twin 900 traz visual renovado, melhorias mecânicas e mais tecnologia

Seguindo os passos da clássica linha Bonneville, modelo estreia uma nova paleta de cores; preço inicial é de de R$ 61.190

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 13:00 - Atualizado em 2 horas

O design da Speed Twin 900 recebeu novo tanque de combustível esculpido, com o acabamento e detalhes mais refinados Crédito: Divulgação

A Triumph acaba de lançar a Speed Twin 900 linha 2025 no mercado brasileiro. Com preço inicial de R$ 61.190, a nova moto naked da marca britânica chega ao Brasil com visual renovado, melhorias mecânicas e mais tecnologia.

Seguindo os passos da clássica linha Bonneville, a Speed Twin 900 2025 estreia uma nova paleta de cores, com as opções Pure White com faixas em azul e laranja, Aluminium Silver com acabamento clássico e Phantom Black com detalhes em cinza escuro e dourado. Acima da Speed Twin 900, a Triumph oferece o modelo Speed Twin 1200, de proposta mais esportiva.

O design da Speed Twin 900 recebeu novo tanque de combustível esculpido, com o acabamento e detalhes mais refinados. As rodas são fundidas com raios usinados e novo design, ficando mais leves, enquanto o farol de leds com assinatura tem visual retrofuturista.

O guidão foi reposicionado mais para a frente, ganhando 1,5 centímetro a mais na altura Crédito: Divulgação

De acordo com a Triumph, a ergonomia da Speed Twin 900 2025 foi aprimorada, graças ao novo assento, mais espesso e confortável. Ele agora tem 780 milímetros de altura, mas que pode ser reduzido para 760 milímetros com o banco acessório, facilitando a pilotagem para motociclistas de diferentes estaturas.

A parte de trás do quadro também foi redesenhada, proporcionando mais espaço para as pernas e encaixe mais natural para o piloto. O guidão foi reposicionado mais para a frente, ganhando 1,5 centímetro a mais na altura.

A nova Speed Twin 900 é equipada com garfo dianteiro invertido Marzocchi de 43 milímetros e suspensão traseira com reservatório “piggy-back” ajustável. Segundo a marca britânica, as mudanças permitem um melhor controle da moto e absorção de impactos mais eficiente, tanto no uso urbano quanto em estradas sinuosas.

O motor Bonneville Twin de 900 cc oferece 65 cavalos de potência a 7.500 rpm e 8,16 kgfm de torque a 3.800 rpm Crédito: Divulgação

O novo braço oscilante em alumínio substitui o de aço usado na Bonneville T100, resultando em uma estrutura mais leve e rígida. Outra novidade são os freios atualizados, com pinça dianteira radial de quatro pistões e disco de 320 milímetros.

O motor Bonneville Twin de 900 cc oferece 65 cavalos de potência a 7.500 rpm e 8,16 kgfm de torque a 3.800 rpm, acoplado ao câmbio de 5 velocidades. O consumo médio da Speed Twin 900 linha 2025 é de 25 km/l, com tanque de combustível de 12 litros de capacidade.

possível integrar ainda acessórios como controle de cruzeiro, manoplas aquecidas e monitoramento de pressão dos pneus e mais de 75 acessórios de personalização exclusivos do modelo Crédito: Divulgação

Dentre os equipamentos, a nova Triumph Speed Twin 900 ficou mais recheada, especialmente no pacote tecnológico. Agora, a moto da marca inglesa passa a contar de série com freios ABS otimizados para curvas, controle de tração comutável, dois modos de pilotagem – “Road” (estrada) e “Rain” (chuva) –, acelerador “ride-by-wire” (sem cabo) e novo painel digital multifuncional, que combina display de LCD com tela auxiliar em TFT.

Há ainda conectividade Bluetooth e porta USB-C. É possível integrar ainda acessórios como controle de cruzeiro, manoplas aquecidas e monitoramento de pressão dos pneus e mais de 75 acessórios de personalização exclusivos do modelo. As revisões passam a ser feitas a cada 16 mil quilômetros rodados ou 12 meses, o que ocorrer primeiro.

