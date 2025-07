Assim desfila a mobilidade

BMW lança scooter elétrica CE 04 e aposta em veículos sem emissões para centros urbanos

Produzido na fábrica do BMW Group em Berlim, modelo está repleto de novas tecnologias, especialmente em termos de sistemas de acionamento e controle

Publicado em 18 de julho de 2025 às 13:00 - Atualizado em 3 horas

A CE 04 é líder de mercado no segmento europeu de motocicletas e scooters totalmente elétricas com potência superior a 11 kW. Crédito: Divulgação

Em 2021, a BMW começou a investir na mobilidade urbana de duas rodas com o lançamento da CE 04, uma scooter elétrica sem emissões para as grandes cidades. Atualmente, a CE 04 é líder de mercado no segmento europeu de motocicletas e scooters totalmente elétricas com potência superior a 11 kW. Agora, a scooter premium foi revisada. Não há previsão sobre a vinda do modelo ao mercado brasileiro.>

Produzida na fábrica do BMW Group em Berlim, berço das motocicletas da marca alemã, a CE 04 está repleta de novas tecnologias, especialmente em termos de sistemas de acionamento e controle.>

O motor elétrico de ímã permanente montado no chassi, entre a bateria e a roda traseira, é semelhante ao utilizado em carros da BMW, como o hatch híbrido 225xe Active Tourer. Com potência de 31 kW (42 cavalos), a CE 04 leva apenas 2,6 segundos para acelerar de zero a 50 km/h. >

Não há previsão sobre a vinda do modelo ao mercado brasileiro Crédito: Divulgação

A velocidade máxima é de 120 km/h – para permitir um progresso rápido não apenas na cidade mas também em estradas. A capacidade das baterias é de 60,6 Ah (8,9 kWh), proporcionando autonomia de cerca de 130 quilômetros. >

Isso permite uma condução diária sem emissões na cidade, em ambientes urbanos e em passeios divertidos de menor escala após o trabalho ou no final de semana. Se o nível da bateria estiver em 20% e a bateria for carregada até 80%, o tempo de reabastecimento é reduzido para 45 minutos com um carregador rápido opcional.>

A versão Basic da CE 04 conta com carenagens Lightwhite unicolor combinada com assento preto e cinza e para-brisa transparente, dando à scooter elétrica uma mais aparência “clean”. A intermediária Avantgarde vem com carenagens em Azul Gravity metálico fosco, combinada com a cor contrastante amarelo, realçando o design dinâmico do CE 04. O banco Pro em preto/cinza claro com faixas amarelas e brancas, para-brisa com acabamento amarelo e aro da roda traseira gravado a laser completam o estilo.

A velocidade máxima é de 120 km/h – para permitir um progresso rápido não apenas na cidade mas também em estradas Crédito: Divulgação

A versão também conta com maior proteção contra vento e intempéries, com amplo para-brisa e protetores de mãos integrados e manoplas aquecidas. Tem ainda aro da roda traseira gravado a laser em um dos lados, banco com aquecimento, novo tecido de estofamento e bordado “CE 04”. >

A gama de opcionais para a nova CE 04 inclui alarme antirroubo, manoplas aquecidas, carregador rápido para celular, para-brisa grande com protetores de mãos integrados), monitoramento da pressão dos pneus e pacote dinâmico com farol pro, luzes de circulação diurna de leds, farol adaptativo, ABS Pro e modo de pilotagem dinâmico “DTC”.>

O sistema de controle de tração (ASC), encontrado em motocicletas da BMW com motores a combustão, está disponível na CE 04. O ASC limita o torque do motor dependendo da patinagem da roda traseira. O DTC, disponível como opcional, proporciona mais segurança na pilotagem. >

São três modos de pilotagem: “Eco”, “Rain” e “Road”, para uso no dia a dia, e o “Dynamic” Crédito: Divulgação

O DTC permite uma aceleração mais eficiente e segura, especialmente em posição inclinada. São três modos de pilotagem: “Eco”, “Rain” e “Road”, para uso no dia a dia, e o “Dynamic”, disponível como opcional, para aumentar a aceleração da scooter. >

O quadro principal é tubular de aço e a roda dianteira é controlada por um garfo telescópico com tubo deslizante de 35 milímetros de diâmetro, enquanto o controle da roda de trás consiste em um braço oscilante unilateral. >

Na traseira, a suspensão e o amortecimento são feitos por amortecedor de mola totalmente revestido e controlado. A CE 04 está equipada com pneus de tamanho generoso, com medidas de 120/70 R15 67H na frente e 160/60 R15 56H atrás. >

Na traseira, a suspensão e o amortecimento são feitos por amortecedor de mola totalmente revestido e controlado Crédito: Divulgação

O sistema de freio com ABS é de última geração, com ABS Pro como opcional de fábrica. Na dianteira, um freio a disco duplo garante desaceleração segura, auxiliado por sistema de disco único na traseira. >

A CE 04 vem equipada de série com tela colorida de TFT de 10,25 polegadas com navegação por mapa e conectividade integradas. Pela primeira vez, a nova tela colorida de 10,25 polegadas permite exibir um mapa de navegação no painel de instrumentos, dispensando a necessidade de display adicional.>

