Dafra apresenta linha 2025 da SYM Cruisym 150, que chega com mais potência e tecnologias

A linha 2025 da Cruisym 150 manteve as proporções do ano/modelo anterior Crédito: Scooter/Divulgação

A SYM Cruisym 150 foi lançada em 2021 e atualizada com faróis de leds em agosto de 2022. Agora, a scooter de entrada da marca taywanesa, comercializada no Brasil pela Dafra, traz novidades. No visual, a nova cor Verde Petróleo – apresentada inicialmente na Cruisym 300 linha 2025 – forma um conjunto harmonioso e amplia as possibilidades oferecidas pela já conhecida Preto Noturno. De olho nas rivais Honda PCX e Yamaha NMax, a linha 2025 da SYM Cruisym 150 também traz novidades técnicas, a começar pelo motor.

O propulsor monocilíndrico de quatro tempos a gasolina, de 149,6 cm3 e arrefecimento líquido, passou de duas para quatro válvulas, proporcionando ganhos próximos a dois cavalos de potência, chegando a 14,3 cavalos. O torque foi melhorado de 1,22 kgfm para 1,38 kgfm. A transmissão segue automática CVT e a partida continua a ser elétrica. O tanque de combustível tem capacidade para seis litros.

O motor da SYM Cruisym 150 agora tem 14,3 cavalos e 1,38 kgfm Crédito: Scooter/Divulgação

E as novidades aparecem em outras partes da scooter. A SYM Cruisym 150 2025 conta com freios ABS de duplo canal, painel full-digital de LCD colorido, controle de tração e Keyless. Carregador USB e iluminação em leds, que já eram disponíveis, permanecem.

Apesar das evoluções, a Dafra pretende manter o modelo competitivo. O preço especial de lançamento será de R$ 19.290 mais frete, inferior ao praticado pelas concorrentes PCX e NMax. Assim como nas demais scooters SYM de linha 2025, a garantia do modelo será de três anos. “A Cruisym 150 evolui e chega com mais força para conquistar seu espaço em um segmento bastante concorrido.

Com esse lançamento, toda a linha SYM comercializada pela Dafra está nos mais altos patamares de especificação e tecnologia em suas respectivas categorias. Mais novidades ainda virão até o final de 2025”, avisa José Ricardo Siqueira, gerente de Marcas da Dafra.

A SYM Cruisym 150 2025 conta com freios ABS de duplo canal Crédito: Scooter/Divulgação

A linha 2025 da Cruisym 150 manteve as proporções do ano/modelo anterior – com 1,99 metro de comprimento, 1,35 metro de entre-eixos, 1,11 metro de altura e 78,5 centímetros de largura.

A altura do assento é de 77,5 centímetros e a distância em relação ao solo é de 11 centímetros, com peso seco de 130,3 quilos. A suspensão dianteira é telescópica, com curso de cem milímetros, e a traseira é biamortecida, com curso de 75 milímetros. Os pneus são D/T 90/90 e 100/90, ambos de 14 polegadas.

Os freios têm discos nas duas rodas. “Com a atualização do SYM Cruisym 150, todos os produtos da Dafra passam a contar com freios ABS de duplo canal e painel digital. Todas scooters agora são equipadas com controle de tração.