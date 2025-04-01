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1º dia

IR 2025: contribuintes reclamam de falha para carregar declaração pré-preenchida

Liberação integral dos dados da declaração pré-preenchida estava marcada para esta terça-feira (1°), mas página da Receita Federal tem dificuldade para carregar

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 15:35

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

01 abr 2025 às 15:35
Imposto de Renda pode ser feito via aplicativo
Imposto de Renda pode ser feito via aplicativo Crédito: Agência Brasil
A Receita Federal marcou para esta terça-feira (1º) a disponibilidade da modalidade pré-preenchida do Imposto de Renda 2025, 15 dias depois do início do recebimento das declarações de forma geral.
Mas os contribuintes que estavam esperando a liberação das informações para fazer o processo de forma mais rápida reclamam que a pré-preenchida não está sendo carregada no Programa Gerador de Declaração (PGD), na internet ou no aplicativo Meu Imposto de Renda (MIR).
Nas redes sociais, além de relatos de falha no funcionamento do aplicativo, quem conseguiu entrar reclama que não teve acesso às informações pré-preenchidas, como havia sido prometido (confira mais relatos abaixo).
Segundo a Receita Federal, o app MIR tem apresentado "instabilidade técnica" e as equipes do órgão e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) estão atuando com prioridade na normalização da ferramenta.
A Receita Federal estima que 57% das declarações sejam feitas com essa funcionalidade, que facilita o preenchimento e reduz erros.
As informações estão disponíveis para usuários com selo gov.br ouro e prata no PGD IRPF 2025 e no Meu Imposto de Renda (MIR), no portal e-CAC.

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