IR 2025: contribuintes reclamam de falha para carregar declaração pré-preenchida

Imposto de Renda pode ser feito via aplicativo Crédito: Agência Brasil

Mas os contribuintes que estavam esperando a liberação das informações para fazer o processo de forma mais rápida reclamam que a pré-preenchida não está sendo carregada no Programa Gerador de Declaração (PGD), na internet ou no aplicativo Meu Imposto de Renda (MIR).

Nas redes sociais, além de relatos de falha no funcionamento do aplicativo, quem conseguiu entrar reclama que não teve acesso às informações pré-preenchidas, como havia sido prometido (confira mais relatos abaixo).

Segundo a Receita Federal, o app MIR tem apresentado "instabilidade técnica" e as equipes do órgão e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) estão atuando com prioridade na normalização da ferramenta.

To achando que a Receita Federal quis pregar uma mentira de primeiro de abril. Simplesmente o aplicativo não funciona. — Mari ? (@marimagalhaesbl) April 1, 2025

Claro que a Receita Federal liberando a declaração pré-preenchida no dia de hoje não poderia dar certo! #1deAbril — Paulo Henrique Santos (@phdalingua) April 1, 2025

Nem o site, nem o app da Receita federal estão funcionando.

Como que faz declaração de imposto de renda desse jeito? — Day ? 15X CAMPEÃ (@DayaneLopes96) April 1, 2025

consegui entrar na declaração pré-preenchida mas não consta nada que esteja pré-preenchido nela pic.twitter.com/yVosQO8rjS — exausto (@putrefaggot) April 1, 2025

A Receita Federal estima que 57% das declarações sejam feitas com essa funcionalidade, que facilita o preenchimento e reduz erros.