Imposto de Renda 2025: como declarar ganhos de TikTok e YouTube

Ganhos com plataformas digitais como TikTok e YouTube precisam ser declarados Crédito: Pexels

Precisa declarar o Imposto de Renda 2025 quem recebeu mais de R$ 33.888,00 em rendimentos tributáveis durante o ano de 2024. Ou seja, se recebeu em média R$ 2,8 mil ao mês tem de prestar as contas com o Leão.

Dinheiro recebido de plataformas de redes sociais, como TikTok e YouTube, é considerado rendimento tributável e os ganhos devem ser incluídos na fila de "Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica" na declaração do Imposto de Renda.

A advogada tributarista e líder do Núcleo de Tributação do Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças (Ibef-ES) Efigênia Brasilino lembra que, além de receber diretamente das plataformas, quem fecha contrato de publicidade para fazer divulgação no Instagram, por exemplo, também precisa declarar o valor recebido na conta pelo serviço.

Por isso, antes de começar a declaração, certifique-se de coletar todos os comprovantes de rendimentos fornecidos pelas plataformas de redes sociais. E se o influenciador também tiver um emprego formal, precisa informar todas as rendas.

"Os produtores de conteúdo precisam ficar atentos, porque, quando se comprometem a prestar serviços, estão aferindo uma renda que precisa ser declarada. Se o valor somado for acima de R$ 33.888, deve ser submetido ao Imposto de Renda", explica.

A advogada lembra também que, como existe um mercado informal e contrato com pessoa física muitas vezes com pagamento sem retenção de imposto, é preciso ter cuidado para não cair na malha fina. Isso pode acontecer se o influenciador recebeu um pagamento e não declarou, mas a empresa que repassou o dinheiro enviou as informações à Receita Federal. Pela diferença nos registros, o contribuinte pode "cair nas garras do Leão".

"A informalidade pode ter um custo alto. Faça as contas para não ter restrição ao CPF, o que também pode gerar um valor de multa exorbitante", afirma.

Quem recebe de companhias do exterior, como TikTok e YouTube precisa declarar os rendimentos e também recolher o imposto via carne-leão. Em geral, o rendimento deve ser oferecido à tributação mensalmente, conforme o recebimento do rendimento. Quando o ganho é em dólar, deve ser feita a conversão e o valor, em reais, informado no carnê-leão.

Efigenia orienta quem recebe regularmente repasses de trabalhos feitos pela internet a elaborar um planejamento tributário, para não ser pego de surpresa no cálculo do Imposto de Renda. Também vale avaliar se mantém o recebimento como pessoa física ou jurídica.

"Quem tem poucas despesas e recebe acima de R$ 3,5 mil e R$ 4 mil com esses trabalhos já pode avaliar se transformar numa pessoa jurídica, que também gera custos com contabilidade e impostos. É preciso fazer uma análise das receitas", orienta.