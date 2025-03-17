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Declaração

Tá no Lucro realiza live sobre o Imposto de Renda; envie sua dúvida

Auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo vai ajudar a responder questionamentos de leitores, em transmissão ao vivo em A Gazeta, nesta terça-feira (18)

Publicado em 17 de Março de 2025 às 13:39

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

17 mar 2025 às 13:39
Declaração do Imposto de Renda começa no dia 17 de março
Declaração do Imposto de Renda começa no dia 17 de março Crédito: Divulgação
Começou, nesta segunda-feira (17), o período para acertar as contas com o Leão. E entender as regras e preencher a declaração do Imposto de Renda nem sempre é uma tarefa simples. Por isso, A Gazeta realiza uma live nesta terça-feira (18), às 10 horas, para ajudar a tirar dúvidas de leitores.
A transmissão tem como convidado Eduardo Rolke, que é auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo. Ele vai detalhar as regras do Imposto de Renda e também responder a dúvidas dos contribuintes sobre assuntos como regras, prazos, restituição, malha fina e formas de declaração, entre outros assuntos. A mediação será da jornalista Leticia Orlandi.
Quer ter sua dúvida respondida durante a live? Envie a pergunta no formulário abaixo e acompanhe a transmissão ao vivo em A Gazeta na terça-feira (18).

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