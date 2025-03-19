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Declaração

Imposto de Renda 2025: cartórios do ES têm site para consulta de imóveis

Site ajuda a localizar dados exigidos pela Receita Federal sobre registro de propriedades na hora de declarar bens e direitos no IR

Publicado em 19 de Março de 2025 às 15:57

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

19 mar 2025 às 15:57
Declaração do Imposto de Renda começa no dia 17 de março
Prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2025 termina em 30 de maio Crédito: Divulgação
Contribuintes do Espírito Santo que já estão reunindo documentos para a temporada da declaração do Imposto de Renda 2025, que se encerra em 30 de maio, podem contar com uma ferramenta para ajudar a localizar dados de imóveis que precisam constar na declaração.
Por meio do site www.ridigital.org.br é possível localizar e acessar dados obrigatórios exigidos pela Receita Federal sobre registros de propriedades. Esses dados precisam ser informados no campo Bens e Direitos e incluem detalhes da transação imobiliária, como valor exato da compra ou venda e até a matrícula do imóvel. 
No novo portal é possível pesquisar bens, acessar e visualizar a matrícula do imóvel – que contém todos os dados da propriedade – ou mesmo pedir certidões pela internet.
Para preencher a declaração são exigidas pela Receita Federal diversas informações sobre cada imóvel que o usuário possua, entre elas a data de aquisição, forma de pagamento, descrição – incluindo gastos com reformas ou ampliações nos imóveis existentes, a fim de diminuir o ganho de capital em futura venda do bem –, área total, unidade, número da matrícula – que é o registro original do imóvel – e o cartório onde a propriedade está registrada.
Imposto de Renda 2025: cartórios do ES têm site para consulta de imóveis
A plataforma RI Digital congrega a base de dados de todos os 3.621 Cartórios de Registro de Imóveis do Brasil, possuindo cerca de 70 milhões de matrículas (registros) de imóveis cadastrados desde o ano de 1976 e é administrada pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), órgão nacional encarregado de implantar o registro eletrônico no Brasil.
“Otimizando a declaração do Imposto de Renda, nossa plataforma digital é uma aliada para o preenchimento do Imposto de Renda da Pessoa Física, já que reúne os dados de imóveis disponíveis e exigidos pela receita em um único portal de serviços eletrônicos e que poderão ser facilmente acessados, sem qualquer deslocamento aos Cartórios de Registro de Imóveis”, afirma Bruno Santolin, diretor de Registro de Imóveis do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES).
"Os usuários do sistema poderão solicitar certidões, protocolar documentos e pesquisar imóveis sem sair de casa, bastando apenas um rápido cadastro na plataforma"
Bruno Santolin - Diretor de Registro de Imóveis do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES)

Como funciona

  • Para  conseguir as informações, o usuário deve acessar o portal www.ridigital.org.br;
  • No menu Serviços, selecionar Visualização da Matrícula;
  • Por meio dessa ferramenta, é possível visualizar, de forma on-line, o registro original do imóvel, chamado matrícula, obtendo assim todas as informações para o correto preenchimento da declaração de Imposto de Renda.
  • Caso o cidadão não saiba onde está registrado seu imóvel ou não tenha os dados da matrícula, pode optar pelo serviço de Pesquisa Qualificada, ferramenta que permite consultar toda a base de dados dos Cartórios de Imóveis do Espírito Santo, mediante o preenchimento do nome do proprietário e/ou CPF do titular daquela propriedade. No caso de Pessoas Jurídicas, a ferramenta também disponibiliza a busca por CNPJ.
  • O cidadão pode também optar por solicitar a Certidão do Imóvel em formato digital, baixando-a em seu computador em formato PDF, ou ainda em meio impresso, podendo ser confirmada a sua autenticidade na internet para qualquer finalidade. O valor do serviço, assim como o de todos os demais disponibilizados na Central, é tabelado em todo Espírito Santo por lei estadual e não há qualquer acréscimo pelas solicitações pela internet.

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