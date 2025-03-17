Regularização de dívidas tributárias pode ser feita em mutirão do TJES Crédito: Shutterstock

Segundo informações do TJES, há 204.902 processos de execução fiscal, o que representa 12,98% dos processos em geral em tramitação no Estado.

A maioria dos processos é referente à dívida ativa, totalizando 107.303, o que representa 52,32% do total dos casos. Em seguida, aparecem IPTU, com 47.191, e ISS, com 13.064.

A Semana da Regularização Tributária foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e teve sua primeira edição em 2024 em todo o país. O objetivo é incentivar o diálogo, o consenso e o acordo para solucionar dívidas tributárias.

Your browser does not support the audio element. Cidades do ES fazem mutirão para 200 mil quitarem débitos de IPTU e ISS

A iniciativa é da Coordenadoria das Varas Cíveis e do Nupemec – Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania. Participam da segunda edição da Semana de Regularização Tributária os municípios de Serra, Cariacica, Viana, Piúma, Linhares e Alfredo Chaves.

O contribuinte que participar do mutirão poderá ter descontos em obrigações acessórias, como multas e juros. Cariacica, por exemplo, vai dar desconto de até 85% e parcelar o pagamento em 120 vezes para que os moradores coloquem os impostos em dia, segundo Eduardo Dalla Bernardina, procurador do município.

A Prefeitura de Vitória também estará à disposição para receber os cidadãos no Balcão da Gerência Tributária Fiscal.

A Amunes (Associação dos Municípios do Espírito Santo) participa desta força-tarefa na missão de mobilizar os demais municípios para que se preparem para a realização dos atendimentos.

Locais e horários de funcionamentos

Cariacica

Local: Fórum de Cariacica

Fórum de Cariacica Horário: das 10h às 16h

Serra

Local: Fórum Cível Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa

Fórum Cível Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa Horário: das 9h às 17h

Viana

Local: Fórum de Areinha

Fórum de Areinha Horário: das 10h às 17h

Vitória

Local: Balcão da Gerência Tributária Fiscal

Balcão da Gerência Tributária Fiscal Horário: das 9h às 17h

Piúma

Local: Fórum de Piúma

Fórum de Piúma Horários: Segunda (17), das 12h às 17h, terça a quinta, das 9h às 17h e sexta das 8h30 às 13h.

Linhares

Local: Fórum de Linhares, bairro Três Barras

Fórum de Linhares, bairro Três Barras Horário: Segunda (17), quarta (19) e sexta (21), das 13h às 17h.

Segunda (17), quarta (19) e sexta (21), das 13h às 17h. E também na sede da Procuradoria Geral do Município, de segunda (17) a sexta (21), das 12h às 18h.

Alfredo Chaves