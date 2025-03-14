Imposto de Renda: 874 mil devem fazer a declaração em 2025 no ES

Deve declarar o Imposto de Renda quem teve R$ 33.888,00 em rendimentos tributáveis em 2024 Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil

O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda começa nesta segunda-feira (17) e vai até 30 de maio. Em 2025, a Receita Federal espera receber as informações de 874.646 contribuintes do Espírito Santo. Isso representa 11.968 pessoas a mais prestando contas ao Leão no Estado em relação a 2024, quando foram recebidas 862.678 declarações. Em todo o país, a estimativa é de entrega de 46,2 milhões de declarações.

Deve declarar o Imposto de Renda quem teve R$ 33.888,00 em rendimentos tributáveis no ano-base 2024. Isso representa que quem recebeu em média R$ 2,8 mil mensais precisa fazer a declaração. O valor anterior era de R$ 30.639,90 ao ano.

O recebimento de rendimentos inclui salários, aposentadorias, pensões e aluguéis, por exemplo. A Receita também alterou o limite da receita bruta de obrigatoriedade para atividade rural, que passou de R$ 153.999,50 para R$ 169.440,00.

O órgão ainda estabeleceu novas regras que ampliam a obrigatoriedade da declaração do Imposto de Renda.

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Segundo a Receita, também devem prestar contas os contribuintes que atualizaram bens imóveis em dezembro de 2024, pagando ganho de capital com alíquota diferenciada.

Além disso, aqueles que obtiveram rendimentos no exterior provenientes de aplicações financeiras, lucros ou dividendos também estão obrigados a declarar.

Cronograma

17 de março: começa o prazo para envio do IR pelo programa PGD

1° de abril: declaração pré-preenchida será liberada

1° de abril: liberação da solução on-line Meu Imposto de Renda e entrega



liberação da solução on-line Meu Imposto de Renda e entrega 30 de maio: prazo final de envio da declaração à Receita Federal

Lotes de restituição