Imposto de Renda 2025: assista à entrevista em vídeo para tirar dúvidas

Está aberto o período para acertar as contas com o Leão. E, para ajudar o contribuinte, A Gazeta realizou um bate-papo sobre o Imposto de Renda 2025, na manhã desta terça-feira (18), para tirar dúvidas sobre as regras e como preencher a declaração.

A transmissão teve como convidados Eduardo Rolke, auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, e o delegado adjunto Leonildo Soares Júnior. Eles detalharam as regras do Imposto de Renda e responderam a questionamentos dos leitores sobre assuntos como prazos, restituição, malha fina e formas de declaração, entre outros assuntos. A mediação foi da jornalista Leticia Orlandi.