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Hora do Leão

Imposto de Renda 2025: assista à entrevista em vídeo para tirar dúvidas

Auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo vai responder dúvidas de leitores de A Gazeta, em transmissão ao vivo, a partir das 10h

Publicado em 18 de Março de 2025 às 09:28

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

18 mar 2025 às 09:28
Está aberto o período para acertar as contas com o Leão. E, para ajudar o contribuinte, A Gazeta realizou um bate-papo sobre o Imposto de Renda 2025, na manhã desta terça-feira (18), para tirar dúvidas sobre as regras e como preencher a declaração.
A transmissão teve como convidados Eduardo Rolke, auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, e o delegado adjunto Leonildo Soares Júnior. Eles detalharam as regras do Imposto de Renda e responderam a questionamentos dos leitores sobre assuntos como prazos, restituição, malha fina e formas de declaração, entre outros assuntos. A mediação foi da jornalista Leticia Orlandi.

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