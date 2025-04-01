Crédito imobiliário: nova regra do CMN amplia possibilidades

A recente aprovação da Resolução nº 5.197 pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que entra em vigor em 1º de julho de 2025, permite que um mesmo imóvel seja dado em garantia em mais de uma operação de crédito. Essa mudança representa um grande avanço para o mercado imobiliário brasileiro, ampliando o acesso ao crédito e permitindo melhor aproveitamento dos ativos imobiliários por pessoas físicas e investidores.

Entre os principais benefícios dessa nova regulamentação está a flexibilidade para contratação de múltiplos financiamentos utilizando o mesmo imóvel, o que facilita a captação de recursos para investimentos adicionais, amplia possibilidades para liquidez patrimonial e pode contribuir diretamente para dinamizar o mercado imobiliário como um todo.

Além disso, a nova regra esclarece que as instituições financeiras podem estabelecer taxas e condições específicas para cada nova operação, ajustando-as às taxas vigentes no mercado no momento da contratação adicional, proporcionando maior liberdade negocial.

Outro ponto relevante é a possibilidade de as instituições exigirem a contratação de seguros para cobrir riscos como morte, invalidez permanente e danos ao imóvel. Essa medida traz segurança adicional para todas as partes envolvidas, reduzindo os riscos tanto para as instituições financeiras quanto para os próprios clientes.

Crédito imobiliário Crédito: Freepik

Nesse contexto, contar com uma consultoria especializada em crédito imobiliário torna-se essencial para aproveitar as novas oportunidades oferecidas sem assumir riscos desnecessários. Esses profissionais ajudam os clientes a compreender melhor as regras, analisar limites disponíveis, negociar as melhores taxas e escolher condições mais vantajosas.