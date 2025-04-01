Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Crédito imobiliário: nova regra do CMN amplia possibilidades
Ricardo Gava

Artigo de Opinião

É executivo da Gava Crédito Imobiliário e diretor do Secovi-ES
Ricardo Gava

Crédito imobiliário: nova regra do CMN amplia possibilidades

Mudança representa um grande avanço para o mercado imobiliário brasileiro, ampliando o acesso ao crédito e permitindo melhor aproveitamento dos ativos imobiliários por pessoas físicas e investidores
Ricardo Gava
É executivo da Gava Crédito Imobiliário e diretor do Secovi-ES

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 14:05

Publicado em 

01 abr 2025 às 14:05
A recente aprovação da Resolução nº 5.197 pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que entra em vigor em 1º de julho de 2025, permite que um mesmo imóvel seja dado em garantia em mais de uma operação de crédito. Essa mudança representa um grande avanço para o mercado imobiliário brasileiro, ampliando o acesso ao crédito e permitindo melhor aproveitamento dos ativos imobiliários por pessoas físicas e investidores.
Entre os principais benefícios dessa nova regulamentação está a flexibilidade para contratação de múltiplos financiamentos utilizando o mesmo imóvel, o que facilita a captação de recursos para investimentos adicionais, amplia possibilidades para liquidez patrimonial e pode contribuir diretamente para dinamizar o mercado imobiliário como um todo.
Além disso, a nova regra esclarece que as instituições financeiras podem estabelecer taxas e condições específicas para cada nova operação, ajustando-as às taxas vigentes no mercado no momento da contratação adicional, proporcionando maior liberdade negocial.

Veja Também

Crédito imobiliário via poupança cresce 40,3% em 1 ano e soma R$ 13,5 bi em janeiro

Liberação de FGTS não afeta crédito imobiliário, diz Caixa

Funding de crédito imobiliário chega a R$ 2,4 trilhões em 2024, alta de 10% em um ano

Outro ponto relevante é a possibilidade de as instituições exigirem a contratação de seguros para cobrir riscos como morte, invalidez permanente e danos ao imóvel. Essa medida traz segurança adicional para todas as partes envolvidas, reduzindo os riscos tanto para as instituições financeiras quanto para os próprios clientes.
Qual é a melhor modalidade de crédito imobiliário?
Crédito imobiliário Crédito: Freepik
Nesse contexto, contar com uma consultoria especializada em crédito imobiliário torna-se essencial para aproveitar as novas oportunidades oferecidas sem assumir riscos desnecessários. Esses profissionais ajudam os clientes a compreender melhor as regras, analisar limites disponíveis, negociar as melhores taxas e escolher condições mais vantajosas.
Assim, diante de um mercado dinâmico e com regulamentações cada vez mais sofisticadas, a assessoria especializada em crédito imobiliário surge como aliada decisiva para garantir operações seguras e financeiramente inteligentes, permitindo que os clientes aproveitem plenamente os benefícios das novas regras, com segurança, eficiência e tranquilidade.

Tópicos Relacionados

imoveis Crédito Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados