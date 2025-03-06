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Crescimento

Crédito imobiliário via poupança cresce 40,3% em 1 ano e soma R$ 13,5 bi em janeiro

O volume é 40,3% maior que o do mesmo mês de 2024, mas 23,5% menor que o de dezembro do ano passado, segundo a Abecip
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 mar 2025 às 15:00

Publicado em 06 de Março de 2025 às 15:00

Comprar imóvel no ES supera demais investimentos nos últimos dez anos
Pesquisa divulgada pela Ademi-ES identificou os lançamentos ocorridos em 2012 e qual era o preço praticado à época para aqueles empreendimentos Crédito: Freepik
O crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 13,5 bilhões em janeiro deste ano, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). O volume é 40,3% maior que o do mesmo mês de 2024, mas 23,5% menor que o de dezembro do ano passado.
Janeiro de 2025 teve a segunda melhor marca histórica para o mês, de acordo com a Abecip. O banco que teve a maior liberação de recursos foi a Caixa Econômica Federal, que destinou R$ 5,224 bilhões para a aquisição e a construção de imóveis. Logo em seguida veio o Itaú Unibanco, com R$ 3,683 bilhões distribuídos.
Em janeiro deste ano, a poupança destinada ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) ficou em R$ 757,5 bilhões, crescimento de 3,1% em relação a janeiro de 2024.
Na comparação com dezembro, houve queda de 2,1% no saldo. A captação líquida em janeiro foi negativa em R$ 20,3 bilhões. Ao todo, foram financiados 38,5 mil imóveis com recursos da poupança em janeiro deste ano, 36,5% acima do total observado no mesmo mês do ano passado.

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