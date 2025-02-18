Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Equilíbrio

Para CBIC, mercado imobiliário em 2025 deve ficar perto da estabilidade

No Minha Casa Minha Vida (MCMV), a previsão é que os negócios fiquem estáveis, com lançamentos e vendas em 2025 próximos do recorde observado em 2024

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 14:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 fev 2025 às 14:30
mercado imobiliário, house flipping, reformar imóvel
No quarto trimestre de 2024, os lançamentos foram de 111.671 unidades, o que representa uma expansão de 10,1% em relação ao mesmo período de 2023 Crédito: Shutterstock
Com limitação nos financiamentos, os lançamentos e as vendas de imóveis no País devem oscilar perto da estabilidade em 2025, de acordo com estimativa divulgada nesta segunda-feira (17), pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). "Esperamos que 2025 vai ser um ano mais desafiador", afirmou o economista Celso Petrucci, membro da CBIC.
No Minha Casa Minha Vida (MCMV), a previsão é que os negócios fiquem estáveis, com lançamentos e vendas em 2025 próximos do recorde observado em 2024. Embora haja demanda dos compradores, o setor depende de financiamentos a juros baixos, subsidiados pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
No ano passado, o orçamento do fundo destinado ao programa já teve um salto relevante, passando de R$ 86 bilhões para R$ 130 bilhões. "O orçamento do FGTS já está no limite para 2025. Infelizmente, não podemos contar com mais orçamento do que o atual", avaliou Petrucci.
Fora do Minha Casa Minha Vida (MCMV), a perspectiva é que os lançamentos e vendas oscilem em torno de queda de 5% a uma alta de 5%. Neste segmento, as taxas de juros não são subsidiadas e já foram reajustadas pelos bancos nos últimos meses, o que esfria o apetite tanto de empreendedores quanto de compradores, assinalou.

Recorde em 2024

O mercado imobiliário nacional ampliou os lançamentos e as vendas no quarto trimestre de 2024, fazendo o ano atingir um volume recorde de negócios, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela CBIC. O levantamento traz dados de comercialização de imóveis residenciais novos em 221 cidades, incluindo aí todas as capitais e regiões metropolitanas do País.
No quarto trimestre de 2024, os lançamentos foram de 111.671 unidades, o que representa uma expansão de 10,1% em relação ao mesmo período de 2023. As vendas chegaram a 104.194 unidades, expansão de 19,4%. Com isso, o mercado imobiliário manteve a trajetória de crescimento vista nos meses anteriores.
No acumulado de todo o ano de 2024, os lançamentos chegaram a 383.483 unidades, avanço de 18,6% em relação a 2023. Por sua vez, as vendas no ano totalizaram 400.547 unidades, um crescimento de 20,9% na comparação com o ano anterior. Os números foram os maiores já registrados pela CBIC.
Com mais vendas que lançamentos, os estoques de imóveis disponíveis para venda (na planta, em obras e recém-construídos) caíram 7,8% em um ano, indo a 291.928 unidades. Nesse ritmo de vendas, esse estoque seria totalmente consumido em 8,7 meses, caso não houvesse novos lançamentos.

Lançamentos do MCMV

Os lançamentos e as vendas do Minha Casa Minha Vida (MCMV) foram o grande motor do crescimento do mercado imobiliário nacional no ano passado, de acordo com a pesquisa. Em 2024, os lançamentos dentro do programa cresceram 44,2% na comparação com 2023, totalizando 187.356 unidades; enquanto as vendas tiveram alta de 43,3%, chegando a 168.773 unidades. No ano, o MCMV teve uma participação de 48,8% do total de lançamentos e 42,1% das vendas no país.
No quarto trimestre de 2024, os lançamentos subiram 9,1% em relação ao mesmo período de 2023, indo a 52.430 unidades; enquanto as vendas saltaram 37,3%, para 46.123 unidades. No quarto trimestre, o MCMV foi responsável por 47% dos lançamentos e 44% das vendas no País.
O estoque do MCMV teve alta de 10,1% em 2024 ante 2023, chegando a 101.251 unidades. No ritmo atual de vendas, o estoque seria suficiente para abastecer o mercado por 7,9 meses, segundo a CBIC.

LEIA MAIS SOBRE MERCADO IMOBILIÁRIO

Preço dos imóveis deve subir em 2025 com retração nos lançamentos, aponta CBIC

Fundos imobiliários estão "baratos", com pagamento de dividendos atrativo mas risco alto

Alta de juros trava soluções para financiamento mais barato da casa própria

Financiamento imobiliário pelo FGTS bate recorde em 2024 puxado pelo Minha Casa, Minha Vida

Crédito imobiliário cresce 22,3% em 2024 e totaliza R$ 186,7 bilhões, aponta Abecip

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mercado imobiliário Minha Casa Minha Vida Mcmv Comprar Imóvel Comprar Apartamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados