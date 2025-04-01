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Parlamentar atleta

Vereador de Vitória vai se licenciar para jogar Mundial de Futebol de Areia

Camillo Neves (PP) vai se ausentar da Câmara a partir de sexta-feira (4) e retornará aos trabalhos no Legislativo no dia 15 de maio

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 15:13

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 abr 2025 às 15:13
Camillo Neves (PP) vai disputar a copa do mundo de beach soccer na África
Camillo Neves vai disputar a Copa do Mundo de Futebol de Areia pela Itália Crédito: Arquivo pessoal
O vereador Camillo Neves (PP) vai se licenciar do cargo na Câmara de Vitória para disputar a Copa do Mundo Fifa de Futebol de Areia, que ocorre em Seicheles, na África, entre 1º e 11 de maio, pela seleção da Itália. O parlamentar vai pedir licença não remunerada na próxima sexta-feira (4) e já embarca no fim de semana para a etapa de convocação.
Camilo joga futebol desde os sete anos e chegou a defender a camisa do Fluminense, no Rio de Janeiro, na adolescência. Depois, ao retornar ao Espírito Santo, quando tinha 18 anos, começou a praticar a modalidade FUT7 (conhecida como soçaite), que conta com sete jogadores em campo, conquistando 11 títulos pela seleção brasileira.
Arquivo pessoal
Camillo Neves se naturalizou para poder jogar pela seleção italiana Crédito: Arquivo pessoal
“Defendi a seleção brasileira por 13 anos, com 11 títulos. Depois, através de um convite, entrei num mundo que era diferente para mim, que era o beach soccer (futebol de areia). Fui para a Itália disputar por times italianos, me naturalizei italiano, fui convocado para amistosos e para o Campeonato Europeu”, conta.
No ano passado, por conta das eleições municipais no Brasil, Camilo pediu dispensa da disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo pela Itália, para poder buscar uma cadeira na Câmara de Vitória. “Achei que não iam me convocar mais, mas o treinador entrou em contato comigo e pediu minha presença para a convocação”.
Camilo disputou o pleito de 2020 e ficou como suplente, assumindo como vereador pelo PV, em 2022, a cadeira de Luiz Paulo Amorim, que havia se licenciado. No ano passado, se candidatou novamente e foi eleito com 2.778 votos. A expectativa é que ele retorne à Casa no dia 15 de maio. Nesse período, quem fica em seu lugar é Gilson Passarinho (PP).
A seleção italiana nunca conquistou o título da Copa do Mundo de Futebol de Areia. Na última edição, no ano passado, disputada nos Emirados Árabes Unidos, foi vice-campeã, sendo derrotada na final por 6 a 4 pelo Brasil, que se sagrou hexacampeão mundial.

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