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Amunes

Prefeito de Nova Venécia é eleito presidente da associação dos municípios do ES

Lubiana Barrigueira (PSB) manifestou preocupação com o impacto das mudanças na cobrança do Imposto de Renda e da reforma tributária

Publicado em 31 de Março de 2025 às 15:36

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

31 mar 2025 às 15:36
Prefeito de Nova Venécia, Lubiana Barrigueira (PSB), é o novo presidente da Amunes
Prefeito de Nova Venécia, Lubiana Barrigueira (PSB), é o novo presidente da Amunes Crédito: Reprodução
O prefeito de Nova Venécia, Lubiana Barrigueira (PSB), foi eleito presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) na tarde desta segunda-feira (31). A chapa do mandatário foi a única a se candidatar para comandar o órgão no biênio 2025–2027.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Lubiana disse que as principais pautas a serem discutidas na Amunes na próxima gestão estão relacionadas com as mudanças na cobrança do Imposto de Renda e com o impacto da reforma tributária.
"Há uma preocupação com as perdas de receitas advindas do Imposto de Renda, há um estudo que mostra que podemos ter perda R$ 130 milhões, é uma pauta que está sendo discutida e vamos levar adiante. E tem a questão da reforma tributária, os impactos dela aos município. Vamos abrir leque de conversa com os governos estadual e federal", declarou.
Conforme noticiado pelo jornal O Globo, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, estimou que o impacto da ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil para Estados e municípios não deve superar R$ 5 bilhões ao ano. Mas os Estados já se articulam para assegurar medidas de compensação ao projeto de lei do governo federal.
reforma tributária, por sua vez, propõe uma reestruturação do modo como os impostos são arrecadados no Brasil. Com a mudança, o imposto é cobrado no local onde o bem ou serviço é consumido, buscando promover um equilíbrio regional na arrecadação e reduzir as disparidades entre Estados produtores e consumidores, que foram esgarçadas com a guerra fiscal. Entretanto, o Espírito Santo, por sua posição de arrecadação concentrada em setores ligados ao comércio exterior, industrial e atacadista, poderá ver sua receita reduzida, já que grande parte da produção capixaba é destinada para fora e seu mercado interno não é tão expressivo.
Lubiana avalia que montou uma boa chapa e destacou que o objetivo é estar bem vinculado aos municípios e às pautas municipalistas.
A chapa conta com o prefeito de Piúma, Paulo Cola (Cidadania), como vice-presidente; o prefeito de Pinheiros, Edilson Monteiro (PSB), como secretário; e a prefeita de São Domingos do Norte, Ana Malacarne (MDB), como tesoureira.
O prefeito de Nova Venécia já foi tesoureiro da Amunes, quando a instituição era presidida por Dalton Perim, entre 2013 e 2015. Depois, foi vice-presidente na gestão de Gilson Daniel, de 2019 a março de 2021, quando assumiu a presidência da associação.

O que faz a Amunes

A Amunes foi criada em 15 de julho de 1972, como Associação Capixaba dos Municípios (ACM), com o propósito de organizar os municípios para defesa dos interesses comuns, para tornar as administrações municipais mais ágeis, fazer debates constantes entre os prefeitos e solucionar problemas em diversas áreas.
A associação tem por objetivo levar aos diversos órgãos e esferas governamentais as dificuldades enfrentadas pelos agentes políticos para pôr em prática as obrigações atribuídas aos órgãos locais, sejam pela Constituição Federal ou pelos programas governamentais.

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