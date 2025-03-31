Prefeito de Nova Venécia é eleito presidente da associação dos municípios do ES

Prefeito de Nova Venécia, Lubiana Barrigueira (PSB), é o novo presidente da Amunes Crédito: Reprodução

O prefeito de Nova Venécia , Lubiana Barrigueira (PSB), foi eleito presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) na tarde desta segunda-feira (31). A chapa do mandatário foi a única a se candidatar para comandar o órgão no biênio 2025–2027.

A Gazeta, Lubiana disse que as principais pautas a serem discutidas na Amunes na próxima gestão estão relacionadas com as mudanças na cobrança do Em conversa com a reportagem de, Lubiana disse que as principais pautas a serem discutidas na Amunes na próxima gestão estão relacionadas com as mudanças na cobrança do Imposto de Renda e com o impacto da reforma tributária.

"Há uma preocupação com as perdas de receitas advindas do Imposto de Renda, há um estudo que mostra que podemos ter perda R$ 130 milhões, é uma pauta que está sendo discutida e vamos levar adiante. E tem a questão da reforma tributária, os impactos dela aos município. Vamos abrir leque de conversa com os governos estadual e federal", declarou.

O Globo, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, estimou que o impacto da ampliação da Conforme noticiado pelo jornal, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, estimou que o impacto da ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil para Estados e municípios não deve superar R$ 5 bilhões ao ano. Mas os Estados já se articulam para assegurar medidas de compensação ao projeto de lei do governo federal.

reforma tributária , por sua vez, propõe uma reestruturação do modo como os impostos são arrecadados no Brasil. Com a mudança, o imposto é cobrado no local onde o bem ou serviço é consumido, buscando promover um equilíbrio regional na arrecadação e reduzir as disparidades entre Estados produtores e consumidores, que foram esgarçadas com a guerra fiscal. Entretanto, o Espírito Santo, por sua posição de arrecadação concentrada em setores ligados ao comércio exterior, industrial e atacadista, poderá ver sua receita reduzida, já que grande parte da produção capixaba é destinada para fora e seu mercado interno não é tão expressivo.

Lubiana avalia que montou uma boa chapa e destacou que o objetivo é estar bem vinculado aos municípios e às pautas municipalistas.

A chapa conta com o prefeito de Piúma, Paulo Cola (Cidadania), como vice-presidente; o prefeito de Pinheiros, Edilson Monteiro (PSB), como secretário; e a prefeita de São Domingos do Norte, Ana Malacarne (MDB), como tesoureira.

O prefeito de Nova Venécia já foi tesoureiro da Amunes, quando a instituição era presidida por Dalton Perim, entre 2013 e 2015. Depois, foi vice-presidente na gestão de Gilson Daniel, de 2019 a março de 2021, quando assumiu a presidência da associação.

O que faz a Amunes

A Amunes foi criada em 15 de julho de 1972, como Associação Capixaba dos Municípios (ACM), com o propósito de organizar os municípios para defesa dos interesses comuns, para tornar as administrações municipais mais ágeis, fazer debates constantes entre os prefeitos e solucionar problemas em diversas áreas.