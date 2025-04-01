Linhas da Águia Branca do ES para RJ, SP e MG voltam a ser suspensas; veja lista

Linha do tempo da suspensão
- Novembro de 2024: Águia Branca anuncia que teria 22 novas linhas interestaduais
- Fevereiro de 2025: ANTT faz nova avaliação e decide revogar as autorizações concedidas à Águia Branca
- Fevereiro de 2025: Justiça Federal acata pedido da Águia Branca e autoriza empresa a continuar operando
- Março de 2025: Justiça Federal reconsidera decisão e suspende linhas novamente
As 22 linhas suspensas
- Vitória/ES X Osasco/SP
- Vitória/ES X Itueta/MG
- Guarapari/ES X Viçosa/MG
- Colatina/ES X Campinas/SP
- Vila Velha/ES X Niterói/RJ
- Guarapari/ES X Nova Iguaçu/RJ
- São Paulo/SP X Governador Valadares/MG
- São Paulo/SP X Ipatinga/MG
- Rio de Janeiro/RJ X Vitória da Conquista/BA
- Rio de Janeiro/RJ X Governador Valadares/MG
- Rio de Janeiro/RJ X Curitiba/PR
- Rio de Janeiro/RJ X Coronel Fabriciano/MG
- Rio de Janeiro/RJ X Registro/SP
- Resende/RJ X Curitiba/PR
- Paramirim/BA X São Bernardo do Campo/SP
- Barra do Choça/BA X Campinas/SP
- Barra do Choça/BA X São Bernardo do Campo/SP
- Aracaju/SE X Rio de Janeiro/RJ
- Feira de Santana/BA X Macaé/RJ
- Petrolina/PE X Aracaju/SE
- Feira de Santana/BA X Umbaúba/SE
- Camaçari/BA X Penedo/AL
Entenda o caso
O que diz a Águia Branca - Nota na íntegra
"A Águia Branca informa que respeita e cumprirá a decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que determina a suspensão das operações das novas linhas iniciadas em 1º de dezembro. A empresa esclarece que somente as 22 novas linhas que tiveram início em 1° de dezembro de 2024 serão impactadas. As demais 480 linhas, que conectam mais de 700 destinos em 8 estados brasileiros, seguem operando normalmente. No site da companhia é possível conferir todas as linhas operadas pela Águia Branca.
Os clientes com passagens compradas para embarques serão devidamente ressarcidos ou acomodados em outras empresas parceiras, após a regular notificação, garantindo o compromisso da Águia Branca com a confiança e o respeito aos seus passageiros.
A empresa destaca que a decisão ainda está sujeita a recurso, cuja possibilidade está sendo avaliada, uma vez que mantém a possibilidade de reversão, e segue empenhada em conduzir o processo de forma transparente e em conformidade com a legislação vigente, com o intuito de defender os interesses da empresa e de seus clientes."