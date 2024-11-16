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ES vai ter novas linhas de ônibus para Minas, Rio e São Paulo

Viagens para destinos como Viçosa (MG), Nova Iguaçu (RJ) e Campinas (SP) começam em dezembro, com saídas de quatro cidades do Estado

Publicado em 16 de Novembro de 2024 às 07:18

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

16 nov 2024 às 07:18
Vista aérea do Museu de Arte Contemporânea, em Niterói (RJ): cidade é um dos destinos de nova linha de ônibus da Águia Branca
Vista aérea do Museu de Arte Contemporânea, em Niterói (RJ): cidade é um dos destinos de nova linha de ônibus da Águia Branca Crédito: PMN/ Divulgação
ES vai ter novas linhas de ônibus para Minas, Rio e São Paulo
A Viação Águia Branca vai oferecer, a partir do dia 1 de dezembro deste ano, novas linhas de ônibus interestaduais. Partindo do Espírito Santo, será possível chegar a mais cidades de Minas GeraisRio de Janeiro e São Paulo.
A empresa alega que as linhas vão possibilitar viagens confortáveis para que mais lugares do país sejam conhecidos.
Além da rota que conecta Vitória a Osasco (SP), que também começa a funcionar no próximo mês, há outros cinco destinos disponíveis, saindo de Vila VelhaColatina e Guarapari, além da própria Capital. São eles Viçosa (MG), Nova Itueta (MG), Niterói (RJ), Nova Iguaçu (RJ) e Campinas (SP).
Confira abaixo as novas linhas da Águia Branca e os valores das passagens.
  • Guarapari X Viçosa, a partir de R$ 109,90
  • Vila Velha X Niterói, a partir de R$ 125,23
  • Vitória X Nova Itueta, a partir de R$ 53,53
  • Guarapari X Nova Iguaçu, valor não informado
  • Colatina X Campinas, valor não informado
  • Vitória X Osasco, valor não informado
A empresa informou que os valores das passagens de alguns trechos ainda não foram liberados, mas devem ser disponibilizados até a próxima semana.

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