ES vai ter novas linhas de ônibus para Minas, Rio e São Paulo
A Viação Águia Branca vai oferecer, a partir do dia 1 de dezembro deste ano, novas linhas de ônibus interestaduais. Partindo do Espírito Santo, será possível chegar a mais cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
A empresa alega que as linhas vão possibilitar viagens confortáveis para que mais lugares do país sejam conhecidos.
Além da rota que conecta Vitória a Osasco (SP), que também começa a funcionar no próximo mês, há outros cinco destinos disponíveis, saindo de Vila Velha, Colatina e Guarapari, além da própria Capital. São eles Viçosa (MG), Nova Itueta (MG), Niterói (RJ), Nova Iguaçu (RJ) e Campinas (SP).
Confira abaixo as novas linhas da Águia Branca e os valores das passagens.
- Guarapari X Viçosa, a partir de R$ 109,90
- Vila Velha X Niterói, a partir de R$ 125,23
- Vitória X Nova Itueta, a partir de R$ 53,53
- Guarapari X Nova Iguaçu, valor não informado
- Colatina X Campinas, valor não informado
- Vitória X Osasco, valor não informado
A empresa informou que os valores das passagens de alguns trechos ainda não foram liberados, mas devem ser disponibilizados até a próxima semana.