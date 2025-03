Ciclista atropelado e arrastado em Vila Velha recebe alta

"Susto enorme", diz noiva

Matheus é atleta de corrida desde 2014 e migrou para o triathlon em 2019. "Ele estava fazendo um treino de ciclismo na Rodovia do Sol, quando foi atingido por um veículo pelas costas", disse a noiva dele

Matheus Machado de Azevedo foi atropelado e arrastado por veículo em Vila Velha. (Reprodução)

O ciclista Matheus Machado de Azevedo, de 30 anos, atropelado por um veículo no início da manhã deste sábado (29), enquanto pedalava pelo acostamento da Rodovia do Sol, em Vila Velha, recebeu alta durante a tarde. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a noiva dele, Nathalia Tardin, que também é atleta, disse que já está em casa. "Teve alta e está bem, mas bastante machucado".

Matheus é atleta de corrida desde 2014 e migrou para o triathlon em 2019. Após ser atingido pelo automóvel, chegou a ser arrastado por alguns metros. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. "Ele estava fazendo um treino de ciclismo na Rodovia do Sol, quando foi atingido por um veículo pelas costas", contou Nathalia.

Quando a notícia é de atropelamento e não simplesmente de queda no pelotão, o susto é enorme Nathalia Tardin • Atleta e noiva de Matheus

A noiva de Matheus disse que ainda não conseguiu acesso às câmeras da rodovia para identificar o responsável pelo atropelamento.

Matheus ficou com diversos ferimentos pelo corpo e teve sua bicicleta totalmente destruída. O socorro a ele foi prestado por outro ciclista que também passava pelo local no momento do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, e o ciclista foi encaminhado para atendimento médico em um hospital particular de Vila Velha.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil orientou a vítima a dirigir-se à delegacia de seu bairro de residência ou diretamente à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) para registrar uma representação contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pelo BPTran, como uma das provas.

A Ceturb-ES, responsável pela rodovia, foi procurada pela reportagem e até a publicação desta matéria não havia dado retorno.

