Ciclista é atropelado e arrastado por veículo em Vila Velha

Dois dias após uma tarde e noite de tensão e ataques em Vitória e na Serra , criminosos voltaram a atirar contra equipes da Polícia Militar no bairro São Benedito, em Vitória . Conforme apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta , por volta das 9h15 suspeitos dispararam na direção de uma viatura que estava próxima ao Destacamento da PM no bairro e houve confronto. >

Em nota, a Polícia Militar informou que "criminosos do Complexo da Penha atiraram contra os militares e fugiram em seguida. A ação contou com apoio de uma aeronave do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer). Até o momento ninguém foi preso e não há registro de feridos". O patrulhamento na região segue reforçado.>